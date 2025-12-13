Hà Nội

Khánh Vân rạng rỡ bên chồng nhiếp ảnh gia trong tiệc kỷ niệm ngày cưới

Giải trí

Hoa hậu Khánh Vân khiến người hâm mộ xuýt xoa khi chia sẻ loạt hình ảnh ngọt ngào trong bữa tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân và ông xã Nguyễn Long tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới với quy mô nhỏ nhưng được chăm chút khá hoành tráng và đầy cảm xúc.
Không gian tiệc kỷ niệm của vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân ngập tràn ánh nến, hoa tươi và gam màu ấm áp, mang đậm tinh thần lãng mạn, riêng tư.
Xuất hiện trong bữa tiệc, Khánh Vân lựa chọn chiếc váy ren cổ yếm ôm sát, thiết kế dáng dài đuôi cá tôn trọn vóc dáng thon gọn và đường cong quyến rũ.
Kiểu tóc xoăn buông thả cùng lối trang điểm trong trẻo giúp nàng hậu ghi điểm bởi vẻ đẹp dịu dàng, quyến rũ.
Nhan sắc của Khánh Vân trong ngày đặc biệt được nhiều người nhận xét “xinh hơn cả ngày cưới”.
Trong khi đó, ông xã Nguyễn Long diện trang phục lịch lãm, luôn đồng hành và chăm sóc vợ trong từng khoảnh khắc.
Cặp đôi không ngại thể hiện những cử chỉ thân mật, ánh mắt trìu mến và nụ cười hạnh phúc dành cho đối phương, khiến người xem cảm nhận rõ sự gắn bó sau một năm chung sống.
Cuối năm 2024, Hoa hậu Khánh Vân chính thức lên xe hoa cùng nhiếp ảnh gia Nguyễn Long – người bạn đời hơn cô 17 tuổi.
Kể từ sau lễ cưới, cặp đôi không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào lên mạng xã hội và thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn nhỏ trong làng giải trí.
Dù có khoảng cách thế hệ, nhưng cả hai luôn giữ được sự hài hòa, thấu hiểu trong đời sống chung. Ảnh: FB Nguyễn Trần Khánh Vân
#Hoa hậu Khánh Vân #chồng hoa hậu khánh vân #vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân #Hoa hậu Khánh Vân kỷ niệm ngày cưới

