Khánh Hòa: Cứu sống bé sơ sinh 15 ngày tuổi bị tắc ruột bẩm sinh

Bệnh viện Nhi Đồng 2 phối hợp cùng ê-kíp Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận thực hiện 5 ca phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: L.H

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận thông tin vừa phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) phẫu thuật thành công cho bé sơ sinh mới 15 ngày tuổi bị tắc ruột bẩm sinh.

Trước đó, đoàn bác sĩ chuyên khoa ngoại nhi từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 do BS.CKII Vương Minh Chiều trực tiếp hỗ trợ đã cùng ê-kíp ngoại khoa của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận tổ chức thăm khám sàng lọc cho các bệnh nhi mắc bệnh lý ngoại khoa. Đồng thời, tiến hành 5 ca phẫu thuật cho trẻ mắc bệnh lý bẩm sinh hiếm gặp. Trong số này, ca nhỏ tuổi nhất là bé sơ sinh 15 ngày tuổi bị tắc ruột, ca lớn nhất là bệnh nhi 11 tuổi với chẩn đoán u nang giả tụy.

BS.CKII Vương Minh Chiều - Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang thăm khám sàng lọc cho các bệnh nhi mắc bệnh lý ngoại khoa tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Ảnh: L.H

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, việc hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhiều năm qua giúp đội ngũ y bác sĩ địa phương nâng cao tay nghề, xử trí được nhiều ca phức tạp, giảm tình trạng chuyển tuyến. Gia đình bệnh nhi vì thế bớt gánh nặng chi phí, thời gian đi lại và vẫn được gần gũi, chăm sóc con em trong quá trình điều trị.

“Những ca bệnh đặc biệt như bé 15 ngày tuổi càng cho thấy hiệu quả của việc chuyển giao kỹ thuật và đồng hành chuyên môn, giúp bệnh nhi có cơ hội điều trị ngay tại địa phương”, lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh.