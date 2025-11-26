Hà Nội

Khánh Hòa: Công ty Thống Nhất thắng thầu tiết kiệm gần 20% tại phường Tây Nha Trang

Vượt qua 5 đối thủ, trong đó có nhà thầu bỏ giá thấp hơn bị loại vì lý do kỹ thuật, Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất đã trúng gói thầu xây lắp hơn 4,3 tỷ đồng tại UBND phường Tây Nha Trang với tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng.

Hải Đăng - Hà Linh

Ngày 05/11/2025, ông Nguyễn Đình Anh Minh - Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) đã ký Quyết định số 133/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu B1: Thi công xây dựng, thuộc dự án Hệ thống thoát nước đường 23/10 khu vực Công ty CP Toyota Nha Trang.

qd.jpg
Quyết định số 133/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu B1: Thi công xây dựng. Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất, có địa chỉ trụ sở tại Tổ 11, Thôn Võ Cạnh, Phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa. Giá trúng thầu được phê duyệt là 4.374.612.480 đồng, thực hiện trong thời gian 90 ngày với loại hợp đồng trọn gói.

Đáng chú ý, gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 5.442.609.981 đồng. Như vậy, qua đấu thầu rộng rãi, Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất đã giúp chủ đầu tư tiết kiệm được hơn 1.067.997.501 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 19,6%. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ và vừa tại địa phương thường có tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Cuộc đua của 6 nhà thầu và cú "ngã ngựa" đáng tiếc

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 220/BCĐGE-HSDT ngày 24/10/2025 do Công ty Cổ phần Quản lý Dự án và Chi phí Đầu tư - AFO lập, gói thầu này (số thông báo mời thầu IB2500406213) đã thu hút sự tham gia của 06 nhà thầu. Danh sách bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân, Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Việt Sơn, Công ty TNHH SX-TM Tư vấn Xây dựng - Điện Hoàng Quân, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng T&T Nha Trang và Công ty TNHH Xây dựng Đô thị Nha Trang.

Biên bản mở thầu ghi nhận sự cạnh tranh gay gắt về giá. Cụ thể, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân là đơn vị có giá dự thầu thấp nhất, chỉ 3.920.923.200 đồng (thấp hơn giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất khoảng 450 triệu đồng). Tuy nhiên, tại bước đánh giá về kỹ thuật, nhà thầu này đã bị đánh giá là "Không đạt".

Lý do được Tổ chuyên gia chỉ ra trong báo cáo đánh giá là do hồ sơ dự thầu của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân không đáp ứng yêu cầu tại mục "Giải pháp, biện pháp kỹ thuật". Cụ thể, nhà thầu không thuyết minh biện pháp thi công cọc cừ larsen. Đáng chú ý, bản vẽ biện pháp thi công của nhà thầu này thể hiện chiều sâu đặt cống, bề rộng thi công móng không đúng với hồ sơ thiết kế được duyệt của gói thầu.

Nghiêm trọng hơn, trong phần đề xuất phương án đảm bảo giao thông, nhà thầu này lại sử dụng tài liệu của một công trình khác (Đường Thái Khang, đường Bình Hòa xã Phước Đồng) với chủ đầu tư là Ban QLDA các công trình xây dựng Nha Trang, thay vì UBND phường Tây Nha Trang. Sự "râu ông nọ cắm cằm bà kia" này đã khiến nhà thầu chào giá thấp nhất bị loại, mở ra cơ hội cho Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất - nhà thầu xếp hạng thứ nhất trong danh sách đạt kỹ thuật.

Các nhà thầu còn lại như Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Việt Sơn, Công ty TNHH SX-TM Tư vấn Xây dựng - Điện Hoàng Quân... đều có giá dự thầu sau giảm giá cao hơn so với Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất.

Năng lực của Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất ra sao?

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất (Mã số thuế: 4200470747) được thành lập từ tháng 12/2001, do ông Nguyễn Công Khanh làm người đại diện pháp luật. Đây là một nhà thầu có thâm niên hoạt động hơn 20 năm tại địa phương.

Lịch sử đấu thầu ghi nhận, công ty này đã tham gia tổng cộng 72 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, trượt 48 gói, 3 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 259,3 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025 (tính đến thời điểm hiện tại), Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất tham gia 4 gói thầu, trong đó trúng 2 gói và trượt 2 gói. Trước khi thắng lớn tại phường Tây Nha Trang, vào tháng 1/2025, đơn vị này cũng trúng gói thầu B1: Thi công xây dựng do Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố Nha Trang mời thầu với giá hơn 5,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những gói thầu trúng, hồ sơ của Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất cũng ghi nhận chuỗi trượt thầu dày đặc tại một số đơn vị. Điển hình như tại Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Khánh Vĩnh, nhà thầu này đã tham gia 14 gói nhưng trượt tới 10 gói (chỉ trúng 3 gói). Hay tại Ban Quản lý dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa, tỷ lệ là tham gia 13 gói, trượt 8 gói.

Việc một nhà thầu tham gia đấu thầu liên tục nhưng tỷ lệ trượt cao tại một số chủ đầu tư nhất định là hiện tượng thu hút sự quan tâm của dư luận, đặt ra câu hỏi về chiến lược kinh doanh cũng như năng lực thực sự của doanh nghiệp trong các cuộc cạnh tranh này.

Trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đang siết chặt quy định về tính minh bạch, công bằng và hiệu quả kinh tế, việc Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cao tại phường Tây Nha Trang là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai gói thầu này ra sao, chất lượng công trình như thế nào sẽ là câu trả lời xác đáng nhất cho năng lực của nhà thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (tỉnh Tây Ninh) vừa ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu thực hiện gói thầu xây lắp trị giá hơn 5,2 tỷ đồng. Dư luận quan tâm năng lực của nhà thầu đến từ Đồng Tháp này ra sao?

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 10/11/2025, ông Quách Cao Minh, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh) đã ký Quyết định số 659/QĐ-TTKTTNMT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi công cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc.

qd-7908.jpg
Quyết định số 659/QĐ-TTKTTNMT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi công cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc. Nguồn: MSC
Lộc Thịnh trúng gói thầu tại Tân Đông Hiệp, TP HCM: Điệp khúc "một mình một chợ"

Vượt qua vòng đánh giá E-HSDT với tư cách là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty Lộc Thịnh đã trúng gói thầu xây lắp gần 4 tỷ đồng tại phường Tân Đông Hiệp. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở gói thầu này chỉ đạt mức "tượng trưng" khoảng 0,33%.

Gói thầu nâng cấp đường bộ trị giá gần 4 tỷ đồng tại phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) vừa ghi nhận kết quả lựa chọn nhà thầu với sự "độc diễn" của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh. Mức tiết kiệm siêu thấp tiếp tục là vấn đề gây chú ý trong bối cảnh siết chặt quản lý đầu tư công năm 2025.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 16/11/2025, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp đã ký Quyết định số 1149/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xây dựng, thuộc công trình Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước Đường Trần Quang Diệu/18.

Doanh nghiệp "siêu nhỏ" Phong Thịnh Hưng: Trúng thầu 100% gói thầu năm 2025

Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng, doanh nghiệp "siêu nhỏ", trúng 100% gói thầu năm 2025. Tuy nhiên, hồ sơ trúng thầu tại Long Phú bị phát hiện kê khai trùng lặp, phải thay thế hàng loạt nhân sự.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng, một doanh nghiệp có quy mô "siêu nhỏ", đang cho thấy một hiệu suất trúng thầu đặc biệt ấn tượng, đặc biệt là trong năm 2025, đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực thực tế cũng như tính cạnh tranh trong các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Chân dung nhà thầu quy mô "siêu nhỏ" trúng thầu 100%

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị dạy học hơn 160 tỷ đồng do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, nhà thầu đã có văn bản "tố" E-HSMT sao chép thông số độc quyền của hãng Ricoh và MSI. Trả lời vấn đề này, Chủ đầu tư khẳng định các tiêu chí nhằm "lựa chọn sản phẩm chất lượng".

