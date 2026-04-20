Khám tiền hôn nhân, chàng trai phát hiện teo tinh hoàn do giãn tĩnh mạch tinh

Những bệnh lý như giãn tĩnh mạch tinh, tinh hoàn ẩn, bất thường nội tiết hay rối loạn tinh dịch đồ hoàn toàn có thể được phát hiện khi khám tiền hôn nhân.

Thúy Nga

Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, bác sĩ vừa tiếp nhận một trường hợp nam giới trẻ đến khám tiền hôn nhân và phát hiện bất thường ở tinh hoàn do giãn tĩnh mạch tinh.

Bệnh nhân nam 28 tuổi, chưa lập gia đình, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sinh sản trước hôn nhân với tâm lý đi khám để yên tâm hơn trước khi cưới. Người bệnh không có biểu hiện đau nhiều, không sốt, sinh hoạt bình thường, chỉ thỉnh thoảng có cảm giác tức nhẹ vùng bìu trái sau khi đứng lâu hoặc vận động mạnh nên trước đó không đi kiểm tra.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ nhận thấy tinh hoàn trái của bệnh nhân nhỏ hơn bên phải. Kết quả siêu âm bìu cho thấy hình ảnh giãn tĩnh mạch thừng tinh trái, đường kính tĩnh mạch giãn tăng lên khi làm nghiệm pháp Valsalva, có hiện tượng trào ngược. Tinh hoàn trái có dấu hiệu giảm kích thước so với bên đối diện. Bệnh nhân được chẩn đoán teo tinh hoàn trái do giãn tĩnh mạch tinh.

Khám tiền hôn nhân giúp phát hiện và điều trị bệnh lý kịp thời - Ảnh minh họa BVCC

Theo bác sĩ Phúc, giãn tĩnh mạch tinh là một trong những bệnh lý nam khoa khá thường gặp nhưng rất dễ bị bỏ qua do nhiều trường hợp tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng. Phần lớn người bệnh chỉ phát hiện tình cờ khi đi khám hiếm muộn, khám sức khỏe sinh sản hoặc khám tiền hôn nhân.

“Đây là tình trạng các tĩnh mạch quanh tinh hoàn bị giãn bất thường, làm ảnh hưởng đến tuần hoàn máu vùng bìu, tăng nhiệt độ tại chỗ và lâu dài có thể tác động đến chức năng sinh tinh cũng như thể tích tinh hoàn. Nếu để kéo dài, người bệnh có nguy cơ giảm chất lượng tinh trùng, teo tinh hoàn và ảnh hưởng khả năng sinh sản”, bác sĩ Phúc cho biết.

Giãn tĩnh mạch tinh thường gặp nhiều ở bên trái do đặc điểm giải phẫu mạch máu. Một số bệnh nhân có biểu hiện đau tức bìu, nặng bìu, khó chịu khi đứng lâu hoặc chơi thể thao, nhưng cũng có nhiều trường hợp gần như không có dấu hiệu gì rõ rệt cho đến khi đi kiểm tra chuyên sâu.

Theo các bác sĩ, khám tiền hôn nhân không chỉ giúp phát hiện các bệnh lây truyền hay kiểm tra sức khỏe tổng quát, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe sinh sản ở nam giới. Những bệnh lý như giãn tĩnh mạch tinh, tinh hoàn ẩn, bất thường nội tiết hay rối loạn tinh dịch đồ hoàn toàn có thể được phát hiện ở giai đoạn này.

Mặc dù trường hợp trên được phát hiện trước khi kết hôn, nhưng nếu để muộn hơn, người bệnh có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ như: Giảm chất lượng tinh trùng, ảnh hưởng khả năng có con; Teo tinh hoàn tiến triển nặng hơn; Đau tức bìu kéo dài, ảnh hưởng sinh hoạt; Tác động đến sinh lý và chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Phúc khuyến cáo, nam giới trước khi kết hôn nên chủ động khám sức khỏe sinh sản, đặc biệt khi có các biểu hiện như đau tức bìu, một bên tinh hoàn nhỏ hơn bên còn lại, có cảm giác nặng bìu hoặc đã cố gắng có con trong thời gian dài nhưng chưa thành công.

Rất nhiều nam giới còn tâm lý ngại đi khám vì nghĩ mình vẫn sinh hoạt bình thường thì chắc không có vấn đề gì. Tuy nhiên, có những bệnh lý tiến triển âm thầm và chỉ được phát hiện khi đã để lại ảnh hưởng rõ ràng. Khám sớm giúp phát hiện sớm, điều trị đúng thời điểm và bảo vệ tốt hơn khả năng sinh sản về sau.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Mổ giãn tĩnh mạch tinh có hết đau bìu không?

Phẫu thuật giãn tĩnh mạch tinh giúp giảm đau và cải thiện khả năng sinh sản, song mức độ giảm đau ở mỗi người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Giãn tĩnh mạch tinh là bệnh lý nam khoa phổ biến, đặc biệt ở nam giới trong độ tuổi sinh sản. Bệnh có thể gây cảm giác nặng tức, đau âm ỉ vùng bìu, ảnh hưởng đến sinh hoạt, tâm lý và thậm chí khả năng sinh sản.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị được áp dụng rộng rãi, tuy nhiên không ít bệnh nhân băn khoăn: “Sau mổ có hết đau hoàn toàn không?”.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Làm sao để quý ông biết mình bị giãn tĩnh mạch tinh?

Nhiều trường hợp giãn tĩnh mạch tinh không có triệu chứng rõ ràng, chỉ phát hiện khi đi khám vô sinh.

Giãn tĩnh mạch tinh là một bệnh lý nam khoa khá phổ biến, đặc biệt ở những người trẻ tuổi trong độ tuổi sinh sản. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, giãn tĩnh mạch tinh có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới.

Giãn tĩnh mạch tinh là gì?

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau bìu giãn tĩnh mạch tinh, hiểu đúng để giải tỏa lo lắng

Hãy đến bác sĩ ngay nếu gặp các dấu hiệu như đau bìu đột ngột, dữ dội, sưng đỏ hoặc có khối u bất thường trong bìu.

Hội chứng đau bìu mạn tính là tình trạng đau hoặc khó chịu ở bìu kéo dài trên 3 tháng sau khi phẫu thuật giãn tĩnh mạch tinh.

Đây là một biến chứng hiếm gặp, xảy ra ở khoảng 3-5% bệnh nhân sau mổ. Đau có thể âm ỉ, tức nặng hoặc thỉnh thoảng nhói, thường liên quan đến các yếu tố như vận động mạnh, đứng lâu hoặc quan hệ tình dục.

Xem chi tiết

