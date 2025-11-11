Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ngày 9/9/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần. Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.

Đây là nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, toàn diện và lâu dài, mang tính chất hành động, với nhiều chính sách bổ sung, tăng cường, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối cùng những nhiệm vụ và giải pháp "đột phá" để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và kỳ vọng của nhân dân.

Các bác sĩ tuyến dưới tại Hà Nội tích cực chăm sóc sức khỏe nhân dân

Dưới đây là tổng hợp 06 nội dung quan trọng, đáng chú ý tại Nghị quyết này.

Khám sức khỏe miễn phí toàn dân ít nhất 1 lần/năm từ 2026

Theo Nghị quyết72-NQ/TW , từ năm 2026, toàn dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm. Đây là một trong những giải pháp đột phá nhằm nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Quy định này được nêu tại mục mục tiêu đến năm 2030, yêu cầu từ năm 2026 tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí.

Người dân sẽ được lập sổ sức khỏe điện tử, quản lý theo vòng đời.

Chi cục Dân số Hà Nội tổ chức khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ em tại trường mầm non Minh Phú xã Kim Anh Hà Nội

Miễn viện phí cơ bản theo bảo hiểm y tế từ 2030

Một trong những điểm nhấn quan trọng tại Nghị quyết số 72-NQ/TW là việc từng bước miễn viện phí cơ bản cho người dân trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, thực hiện từ năm 2030. Cụ thể, từ năm 2030, người dân sẽ được miễn viện phí ở mức cơ bản theo bảo hiểm y tế. Trước đó, từ năm 2026, các nhóm chính sách xã hội, người yếu thế đã bắt đầu được thụ hưởng chính sách này.

Bổ sung 1.000 bác sĩ/năm cho Trạm y tế xã, hướng tới đủ bác sĩ/xã vào 2030

Để tăng cường y tế cơ sở, Nghị quyết số 72 đặt mục tiêu mỗi năm điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về trạm y tế xã, phấn đấu đến năm 2030 mỗi xã có đủ bác sĩ theo chức năng, nhiệm vụ. Giải pháp này nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế cơ sở, đặc biệt ở vùng khó khăn. Theo đó, bác sĩ được luân chuyển, bổ sung để bảo đảm dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Các bác sĩ Hà Nội tận tình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng

Chính sách phụ cấp 70% -100% cho nhân viên y tế cơ sở, vùng khó khăn

Nghị quyết 72-NQ/TW cũng đưa ra mục tiêu đột phá về chế độ đãi ngộ cho nhân viên y tế, trong đó phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% và 100% đối với nhân viên y tế trực tiếp công tác tại vùng khó khăn. Cụ thể, nhân viên y tế tại trạm y tế xã, cơ sở dự phòng được hưởng phụ cấp 70%. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo: phụ cấp lên đến 100%.

Ứng dụng AI, Big Data, Blockchain trong quản lý y tế

Nghị quyết số 72-NQ/TW nêu mục tiêu về giải pháp đột phá về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số y tế, trong đó ưu tiên ứng dụng AI, Big Data, Blockchain, IoT để quản lý và cung cấp dịch vụ y tế. Theo đó, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu y tế quốc gia, sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử.

Đồng thời ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị; Blockchain để minh bạch quản lý; Big Data trong phân tích sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu, hình thành các trung tâm y tế công nghệ cao.

Trạm Y tế phường Hai Bà Trưng tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Xây dựng khu công nghiệp dược phẩm, trung tâm vắc-xin trước 2030

Một trong những mục tiêu chiến lược tại Nghị quyết số 72-NQ/TW là xây dựng khu công nghiệp dược phẩm và trung tâm sản xuất vắc-xin công nghệ mới trước năm 2030. Cụ thể:

- Tập trung phát triển công nghiệp dược, thiết bị y tế, bảo đảm tự chủ thuốc, vắc-xin.

- Hình thành khu công nghiệp dược phẩm, trung tâm sản xuất vắc-xin công nghệ cao để phòng chống bệnh nhiệt đới, bệnh mới nổi.

- Ưu tiên đầu tư từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

Đây là bước đi chiến lược để Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm, vắc-xin trong khu vực, góp phần bảo đảm an ninh y tế quốc gia.