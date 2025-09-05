Hà Nội

Cảnh tượng choáng ngợp ở ngọn núi đỉnh bằng nổi tiếng nhất thế giới

Nằm ở biên giới Venezuela, Brazil và Guyana, núi Roraima được ví như một chiếc bàn khổng lồ, gắn với truyền thuyết kỳ bí của người bản địa.

Là một trong những ngọn núi cổ nhất thế giới. Roraima hình thành cách đây khoảng 2 tỷ năm, thuộc về những cấu trúc địa chất cổ xưa nhất hành tinh. Ảnh: Pinterest.
Đỉnh núi bằng phẳng như chiếc bàn khổng lồ. Đỉnh Roraima rộng hàng chục km², phẳng lì, tạo nên hình dáng kỳ lạ, nổi bật giữa rừng rậm Amazon. Ảnh: Pinterest.
Nằm ở ngã ba biên giới. Ngọn núi là điểm tiếp giáp của ba quốc gia Venezuela, Brazil và Guyana, trở thành cột mốc tự nhiên hiếm có. Ảnh: Pinterest.
Truyền thuyết của người bản địa. Người dân Pemón coi Roraima là “cây sự sống” bị đốn hạ, tạo ra những thác nước và cảnh quan độc đáo quanh vùng. Ảnh: Pinterest.
Khí hậu đặc biệt trên đỉnh núi. Do độ cao gần 2.800m, đỉnh Roraima luôn mát lạnh, thường xuyên mây mù và mưa lớn tạo khung cảnh huyền ảo. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái độc đáo và biệt lập. Trên đỉnh núi có nhiều loài động thực vật đặc hữu, không tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Ảnh: Pinterest.
Là nguồn cảm hứng cho văn học. Roraima từng truyền cảm hứng cho tiểu thuyết “Thế giới đã mất” của Arthur Conan Doyle với hình ảnh cao nguyên chứa đầy sinh vật kỳ lạ. Ảnh: Pinterest.
Địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng. Ngày nay, Roraima là điểm đến trekking hấp dẫn, thu hút nhiều nhà leo núi và du khách ưa khám phá. Ảnh: Pinterest.
