Rời xe xăng sang VF 2, chủ xe bất ngờ vì “ít việc phải lo” hơn

Sạc pin trong lúc mua sắm, bảo dưỡng sau mỗi 15.000 km và gọi cứu hộ 24/7 khi cần, hệ sinh thái VinFast giúp người mới chuyển sang VF 2 nhanh chóng thích nghi.

Một lần sạc đáp ứng nhiều ngày đi lại trong phố

Mỗi ngày, anh Đỗ Quang Vinh (Hải Phòng) di chuyển khoảng 25–30 km để đi làm, đưa đón con và giải quyết công việc cá nhân. Khi chuyển từ xe xăng sang VF 2, anh phải làm quen với cách bổ sung năng lượng mới, nhưng việc này đơn giản hơn hình dung ban đầu.

Bộ pin 18,3 kWh cho phép xe di chuyển 210 km sau mỗi lần sạc đầy, nên anh có thể sử dụng trong nhiều ngày mới cần nạp điện. Thay vì chờ xe gần hết năng lượng rồi tìm điểm dừng, anh thường chủ động cắm sạc khi phương tiện đang đỗ tại nơi mua sắm hoặc dùng bữa.

“Việc sạc xe rất dễ sắp xếp. Tôi chỉ cần chọn một điểm thuận đường, cắm sạc trong lúc làm việc khác rồi tiếp tục sử dụng xe cho những ngày sau”, anh Vinh chia sẻ.

Khi cần bổ sung điện nhanh, VF 2 mất khoảng 34 phút để đưa dung lượng pin từ 10% lên 70%. Khoảng thời gian này anh có thể kết hợp với lúc dùng bữa, mua hàng.

Bên cạnh các trạm sạc nhanh, chủ xe có thể sử dụng dây sạc di động tại nhà. Ngoài ra, mạng lưới V-Green cung cấp thêm nhiều điểm sạc tại khu dân cư, bãi đỗ, trung tâm thương mại và trên các tuyến giao thông.

VF 2 được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Quyền lợi này giúp người dùng giảm khoản năng lượng phải chi trong những năm đầu sở hữu.

“Sạc xe thuận tiện, lại được miễn phí sạc nên vừa đỡ mất thời gian, vừa tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại”, anh Vinh nói.

Bảo dưỡng mỗi 15.000 km, an tâm với cứu hộ 24/7

Với chị Nguyễn Thùy Linh (Bình Dương), sự khác biệt dễ nhận thấy sau khi chuyển sang VF 2 nằm ở khâu chăm sóc phương tiện. Trước đây, chị thường phải ghi nhớ lịch thay dầu cùng nhiều hạng mục của xe sử dụng động cơ đốt trong.

VF 2 có chu kỳ bảo dưỡng 15.000 km. Hệ truyền động điện không sử dụng dầu động cơ, lọc gió động cơ, bugi hay dây curoa cam, nhờ đó danh mục kiểm tra và thay thế được rút gọn.

“Tôi không phải nhớ nhiều mốc thay thế như trước. Khi tới lịch, xe được kiểm tra các bộ phận cần thiết nên việc chăm sóc phương tiện gọn hơn và dễ sắp xếp hơn”, chị Linh cho biết.

Mạng lưới gần 450 xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc giúp chủ xe dễ tìm cơ sở phù hợp với nơi ở, nơi làm việc hoặc lịch trình di chuyển. Hệ thống tự chẩn đoán trên xe cũng hiển thị cảnh báo, giúp người dùng chủ động đưa phương tiện đi kiểm tra.

“Điều khiến tôi yên tâm là khi cần bảo dưỡng hay hỗ trợ, mình biết rõ phải tìm tới đâu. Xưởng dịch vụ có ở nhiều địa phương, còn cứu hộ hoạt động cả ngày lẫn đêm”, chị Linh nói.

Hệ sinh thái sử dụng được nối tiếp bằng những chính sách hỗ trợ tại thời điểm mua xe. VF 2 có giá niêm yết 188 triệu đồng. Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 hỗ trợ 3%, đưa giá còn hơn 182 triệu đồng. Chính sách kéo dài từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026.

Chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép khách hàng vay tới 100% giá trị xe đến hết ngày 31/12/2026. Ô tô điện chạy pin đồng thời được miễn lệ phí trước bạ lần đầu tới năm 2030.

Nhờ lợi thế sạc thuận tiện, bảo dưỡng gọn cùng mạng lưới xưởng dịch vụ và cứu hộ rộng khắp, VF 2 được nhiều chủ xe đánh giá là lựa chọn vừa tiết kiệm vừa an tâm.