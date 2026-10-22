Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Rời xe xăng sang VF 2, chủ xe bất ngờ vì “ít việc phải lo” hơn

Sạc pin trong lúc mua sắm, bảo dưỡng sau mỗi 15.000 km và gọi cứu hộ 24/7 khi cần, hệ sinh thái VinFast giúp người mới chuyển sang VF 2 nhanh chóng thích nghi.

PV

Một lần sạc đáp ứng nhiều ngày đi lại trong phố

Mỗi ngày, anh Đỗ Quang Vinh (Hải Phòng) di chuyển khoảng 25–30 km để đi làm, đưa đón con và giải quyết công việc cá nhân. Khi chuyển từ xe xăng sang VF 2, anh phải làm quen với cách bổ sung năng lượng mới, nhưng việc này đơn giản hơn hình dung ban đầu.

Bộ pin 18,3 kWh cho phép xe di chuyển 210 km sau mỗi lần sạc đầy, nên anh có thể sử dụng trong nhiều ngày mới cần nạp điện. Thay vì chờ xe gần hết năng lượng rồi tìm điểm dừng, anh thường chủ động cắm sạc khi phương tiện đang đỗ tại nơi mua sắm hoặc dùng bữa.

“Việc sạc xe rất dễ sắp xếp. Tôi chỉ cần chọn một điểm thuận đường, cắm sạc trong lúc làm việc khác rồi tiếp tục sử dụng xe cho những ngày sau”, anh Vinh chia sẻ.

Khi cần bổ sung điện nhanh, VF 2 mất khoảng 34 phút để đưa dung lượng pin từ 10% lên 70%. Khoảng thời gian này anh có thể kết hợp với lúc dùng bữa, mua hàng.

Bên cạnh các trạm sạc nhanh, chủ xe có thể sử dụng dây sạc di động tại nhà. Ngoài ra, mạng lưới V-Green cung cấp thêm nhiều điểm sạc tại khu dân cư, bãi đỗ, trung tâm thương mại và trên các tuyến giao thông.

VF 2 được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Quyền lợi này giúp người dùng giảm khoản năng lượng phải chi trong những năm đầu sở hữu.

1-1170.jpg

“Sạc xe thuận tiện, lại được miễn phí sạc nên vừa đỡ mất thời gian, vừa tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại”, anh Vinh nói.

Bảo dưỡng mỗi 15.000 km, an tâm với cứu hộ 24/7

Với chị Nguyễn Thùy Linh (Bình Dương), sự khác biệt dễ nhận thấy sau khi chuyển sang VF 2 nằm ở khâu chăm sóc phương tiện. Trước đây, chị thường phải ghi nhớ lịch thay dầu cùng nhiều hạng mục của xe sử dụng động cơ đốt trong.

VF 2 có chu kỳ bảo dưỡng 15.000 km. Hệ truyền động điện không sử dụng dầu động cơ, lọc gió động cơ, bugi hay dây curoa cam, nhờ đó danh mục kiểm tra và thay thế được rút gọn.

“Tôi không phải nhớ nhiều mốc thay thế như trước. Khi tới lịch, xe được kiểm tra các bộ phận cần thiết nên việc chăm sóc phương tiện gọn hơn và dễ sắp xếp hơn”, chị Linh cho biết.

Mạng lưới gần 450 xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc giúp chủ xe dễ tìm cơ sở phù hợp với nơi ở, nơi làm việc hoặc lịch trình di chuyển. Hệ thống tự chẩn đoán trên xe cũng hiển thị cảnh báo, giúp người dùng chủ động đưa phương tiện đi kiểm tra.

2.jpg

“Điều khiến tôi yên tâm là khi cần bảo dưỡng hay hỗ trợ, mình biết rõ phải tìm tới đâu. Xưởng dịch vụ có ở nhiều địa phương, còn cứu hộ hoạt động cả ngày lẫn đêm”, chị Linh nói.

Hệ sinh thái sử dụng được nối tiếp bằng những chính sách hỗ trợ tại thời điểm mua xe. VF 2 có giá niêm yết 188 triệu đồng. Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 hỗ trợ 3%, đưa giá còn hơn 182 triệu đồng. Chính sách kéo dài từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026.

Chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép khách hàng vay tới 100% giá trị xe đến hết ngày 31/12/2026. Ô tô điện chạy pin đồng thời được miễn lệ phí trước bạ lần đầu tới năm 2030.

Nhờ lợi thế sạc thuận tiện, bảo dưỡng gọn cùng mạng lưới xưởng dịch vụ và cứu hộ rộng khắp, VF 2 được nhiều chủ xe đánh giá là lựa chọn vừa tiết kiệm vừa an tâm.

#VF 2 #Xe điện VinFast #Hệ sinh thái VinFast #Chính sách hỗ trợ xe điện #Bảo dưỡng xe điện

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Du lịch bằng xe điện VinFast: Không lo tiền xăng, trạm sạc “tiện đâu sạc đó”

Những chuyến đi xa không còn lo chi phí xăng xe đắt đỏ khi người dùng được miễn phí nạp pin tại mạng lưới V-Green đến năm 2029.

Kết hợp với sự hiện diện dày đặc của các trạm sạc nhanh và xưởng dịch vụ khắp các nẻo đường, xe điện VinFast mang lại sự tự do và an tâm tuyệt đối cho mọi chuyến du lịch gia đình.

Sạc pin tiện lợi khi nghỉ chân đường dài

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Lời từ trải nghiệm đến chi phí, VinFast khiến khách hàng muốn gắn bó lâu dài

Những trải nghiệm thực tế đang khiến nhiều chủ xe VinFast hài lòng, thậm chí tiếp tục mua thêm chiếc thứ hai, thứ ba để phục vụ gia đình và công việc.

Lái yên tâm, chi phí quá lời

Sau những trải nghiệm ưng ý với VinFast, anh Vũ Ngọc Hải, một doanh nhân tại Hà Nội, đã quyết định mua tới 3 chiếc VinFast VF 9 để phục vụ gia đình và doanh nghiệp. Với anh, mỗi lần cầm lái hay ngồi trên chiếc SUV điện cỡ lớn này đều mang đến những trải nghiệm khiến quyết định lựa chọn thương hiệu Việt trở nên xứng đáng.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Trạm sạc phủ rộng, chủ xe VinFast thêm tự tin chinh phục những hành trình

Từ những tuyến cao tốc, quốc lộ đến các cung đường miền núi, hơn 150.000 cổng sạc V-Green đang giúp việc đi xa bằng ô tô điện VinFast ngày càng thuận tiện.

Khi bài toán trạm sạc được giải quyết, chính sách miễn phí sạc đến tháng 2/2029 càng khiến những chuyến du lịch, khám phá bằng xe điện trở nên hấp dẫn về cả trải nghiệm lẫn chi phí.

Đi xa bằng xe điện, thoải mái chọn điểm dừng chân

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới