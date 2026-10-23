Bệnh ung thư khoảng 100 ca trên thế giới được xử trí tại BVĐK Phương Đông

Mắc ung thư túi tinh - bệnh lý cực hiếm trong y văn thế giới, ông V.T.T (68 tuổi, Quảng Ninh) từng nhận chỉ định "theo dõi, chờ đợi" tại nhiều cơ sở y tế.

Thế nhưng, chỉ sau 28 buổi xạ trị thích ứng phối hợp hóa trị tại BVĐK Phương Đông, tình thế đã đảo chiều: khối u 12cm xâm lấn bàng quang, ruột non, trực tràng thu nhỏ còn khoảng 3,9cm, mở ra cánh cửa điều trị tưởng chừng đã khép lại.

Ung thư túi tinh - Căn bệnh siêu hiếm chưa có phác đồ chuẩn

Túi tinh là cặp cơ quan nằm sau bàng quang, sát tuyến tiền liệt, có chức năng sản xuất và lưu trữ phần lớn tinh dịch. Ung thư nguyên phát tại túi tinh đặc biệt hiếm gặp: đến nay, y văn thế giới mới ghi nhận khoảng 100 ca qua các báo cáo riêng lẻ. Do dữ liệu hạn chế, bệnh chưa có hướng dẫn điều trị chuẩn hóa, chiến lược điều trị chủ yếu dựa trên kinh nghiệm từ các ca đã công bố.

Vị trí giải phẫu càng làm tăng độ khó. Nằm sâu trong tiểu khung, tiếp giáp bàng quang, trực tràng và tuyến tiền liệt, khối u túi tinh thường tiến triển thầm lặng và dễ xâm lấn sang các cơ quan lân cận trước khi biểu hiện triệu chứng.

Mới đây, Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, tiếp nhận một trường hợp như vậy. Bệnh nhân V.T.T (68 tuổi) có tiền sử đái tháo đường nhiều năm và bệnh vảy nến, được chẩn đoán ung thư túi tinh và phẫu thuật từ năm 2021. Sáu tháng trước khi nhập viện tại Phương Đông, bệnh tái phát tại tiểu khung.

BSCKI Ninh Công Vi, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông, thăm khám cho bệnh nhân V.T.T sau đợt điều trị.

Khối u tái phát xâm lấn thành sau bàng quang, thành trước trực tràng, các quai ruột và lan tới thành bụng, tạo thành một "đám quánh" đặc trong tiểu khung. Trong lần phẫu thuật tại một cơ sở y tế khác, do tổn thương quá phức tạp, ê-kíp buộc phải đóng bụng mà không thể can thiệp vào khối u.

Khối u gây tắc ruột khiến bệnh nhân phải làm hậu môn nhân tạo trên thành bụng; đồng thời xâm lấn toàn bộ thành bàng quang, gây viêm và tiểu rắt liên tục, khoảng 30 phút một lần. Có đêm ông thức giấc tới 20 lần, mỗi ngày phải dùng tới 6 viên thuốc giảm đau liều cao, trong khi đường rò từ khối u liên tục chảy dịch ra thành bụng.

Trước khi đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, bệnh nhân từng thăm khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng chỉ nhận được lời khuyên "theo dõi, chờ đợi". Hai tháng chờ đợi trong đau đớn, căng thẳng khiến chất lượng sống của ông suy giảm rõ rệt.

Diễn tiến phức tạp và tổn thương nặng nề trên cơ thể người bệnh

Hội đồng chẩn đoán đa chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã hội chẩn, đánh giá toàn diện tổn thương trên hình ảnh PET-CT và tham khảo các ca bệnh tương tự đã được báo cáo trên thế giới. Kết quả cho thấy khối u chiếm gần trọn tiểu khung, xâm lấn bàng quang, các quai ruột và tạo đường rò thông ra thành bụng.

Hình ảnh PET-CT cho thấy khối u tái phát chiếm gần trọn vùng tiểu khung, xâm lấn nhiều cơ quan liên quan.

Hội đồng thống nhất chiến lược hai giai đoạn: xạ trị thích ứng phối hợp hóa trị hàng tuần để thu nhỏ khối u, kiểm soát triệu chứng, sau đó đánh giá lại khả năng phẫu thuật. Mục tiêu không dừng ở chăm sóc giảm nhẹ mà hướng tới đưa một khối u "không thể mổ" trở về trạng thái có thể can thiệp triệt căn.

Lý giải lựa chọn này, BSCKI Ninh Công Vi - Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho biết vùng tiểu khung là nơi các cơ quan liên tục thay đổi: bàng quang to nhỏ theo lượng nước tiểu, ruột luôn dịch chuyển, còn khối u nhỏ dần trong quá trình điều trị. Nếu xạ trị theo một kế hoạch cố định từ đầu, tia xạ dễ chiếu lệch khỏi khối u và ảnh hưởng đến các cơ quan lành.

Trong khi đó, với xạ trị thích ứng, hình ảnh được ghi nhận ngay khi tiến hành xạ, đối chiếu với kế hoạch gốc và hiệu chỉnh khi cần. Nhờ vậy, tia xạ tập trung đúng vào khối u, hạn chế tổn thương các cơ quan xung quanh. Hóa trị hàng tuần đóng vai trò phối hợp, giúp tế bào ung thư nhạy cảm hơn với tia xạ và dễ bị tiêu diệt.

Đột phá từ chiến lược xạ trị thích ứng kết hợp hóa trị

Phác đồ sớm mang lại những tín hiệu tích cực. Sau mốc 10 và 20 buổi xạ trị, khối u thu nhỏ rõ rệt, đường rò trên thành bụng khô dần và ngừng chảy dịch. Khi khối u đã thu nhỏ, ê-kíp điều chỉnh lại liều xạ, tập trung "trúng đích" vào phần tổn thương còn lại để tối ưu hiệu quả.

Kết thúc 28 buổi xạ trị phối hợp hóa trị, khối u teo nhỏ đáng kể, vùng tổn thương co lại. Người bệnh không còn phải dùng thuốc giảm đau và có giấc ngủ liền mạch, thể trạng hồi phục, tinh thần lạc quan trở lại và dần lấy lại nhịp sinh hoạt bình thường.

Khối u thu nhỏ rõ rệt sau 28 buổi xạ trị thích ứng phối hợp hóa trị.

Hiện người bệnh bước vào giai đoạn hóa trị bổ trợ, dự kiến gồm 6 đợt. Sau đó, Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông sẽ tiếp tục phối hợp cùng ê-kíp Ngoại khoa, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp Quốc tế để đánh giá khả năng phẫu thuật triệt căn, hướng tới mục tiêu kéo dài thời gian sống khỏe mạnh và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Từ lời khuyên "chỉ có thể chờ đợi", hành trình của bệnh nhân V.T.T đã rẽ sang một hướng khác: cơn đau lùi xa, giấc ngủ trở lại, và hy vọng được thắp lên.

Với bệnh lý hiếm gặp, "chờ đợi" không phải là lựa chọn duy nhất. Tại Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông, mỗi ca bệnh khó đều nhìn nhận từ nhiều góc độ: chuyên gia nhiều chuyên khoa cùng ngồi lại, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để thiết kế phác đồ đa mô thức, cá thể hóa cho từng người bệnh. Phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và các kỹ thuật hiện đại như PET-CT, xạ trị thích ứng… được kết hợp linh hoạt, mở ra hy vọng cho cả những ca bệnh tưởng chừng không còn lựa chọn.

Bài viết chia sẻ kết quả lâm sàng tích cực được ghi nhận trên một trường hợp cụ thể. Kết quả điều trị tùy thuộc vào từng bệnh nhân.