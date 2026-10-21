Khám phá 'kho báu' biến Beachtro Tower thành thiên đường của cư dân nhí

Chọn nơi an cư ngày nay không chỉ là tìm một căn hộ để ở, mà còn là lựa chọn môi trường sống tốt cho cả gia đình, đặc biệt là con trẻ.

Trong nhịp sống hiện đại, thiết bị điện tử đang trở thành "người giữ trẻ" bất đắc dĩ. Chỉ cần một màn hình, trẻ có thể ngồi yên hàng giờ đồng hồ, giúp cha mẹ rảnh rang để giải quyết công việc.

Tuy nhiên, Bộ Y tế khuyến cáo, thời gian dùng thiết bị điện tử mỗi ngày chỉ nên giới hạn ở mức 1 tiếng (với trẻ 3-5 tuổi) và 2 tiếng (với trẻ 5-13 tuổi). Nghiêm trọng hơn, việc "dán mắt" vào màn hình còn kìm hãm nhu cầu vận động thiết yếu. Thực tế, nhóm 1-5 tuổi cần ít nhất 180 phút hoạt động mỗi ngày, và nhóm 5-17 tuổi cần 60 phút tập luyện để phát triển toàn diện cả thể chất lẫn não bộ.

Rời xa màn hình điện tử, đánh thức tuổi thơ rực rỡ

Cách trung tâm TP HCM chỉ hơn một giờ di chuyển, miền biển xanh Bãi Sau mở ra nhịp sống khác cho các gia đình, với không gian xanh mát và môi trường thuận lợi để thế hệ tương lai phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần.

Đại đô thị Blanca City đang dần hiện hữu bên biển Bãi Sau. Ảnh: Ánh Dương

Tại trung tâm đô thị biển Blanca City, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) kiến tạo Beachtro Tower với bộ sưu tập tiện ích từ tầng 1 đến tầng 40, mang đến một "kho báu" tiện ích dành riêng cho cư dân nhí.

Sau những giờ học tập, Beachtro Tower kích thích thói quen vận động của trẻ với “ốc đảo nghỉ dưỡng” ngay dưới chân các tòa tháp: bể bơi Tro Oasis Pool cùng khu vui chơi nước trẻ em Water Playground. Chưa hết, sáu khu vườn chủ đề đa sắc màu gồm vườn nghỉ dưỡng, vườn vọng cảnh, vườn thư giãn, vườn sum vầy, vườn đại dương, vườn sáng tạo và tổ hợp vườn chơi tại tầng 20 mở ra những “lớp học xanh” giúp trẻ thỏa sức khám phá thiên nhiên và kết nối với những người bạn đầu đời.

Beachtro Tower với đa dạng không gian tiện ích cho trẻ nhỏ. Ảnh: Sun Property

Trên tầng 40 của tổ hợp căn hộ, cư dân nhí còn có riêng một “phòng học thiên văn” tại gia với đài vọng cảnh, mở rộng chân trời khám phá, khơi dậy niềm say mê tìm hiểu những bí ẩn của vũ trụ.

Chuỗi tiện ích ngoại khu mang đến thêm nhiều lựa chọn vui chơi cho cả gia đình. Trong đại đô thị rộng 96,6 ha, với mật độ xây dựng chưa tới 28%, trẻ có thêm không gian chạy nhảy, gần gũi thiên nhiên, hòa mình vào các sự kiện và lễ hội giải trí bên biển. Tuổi thơ vì thế có thêm những trải nghiệm ngoài trời, những phút giây gắn kết gia đình, bạn bè, thay vì chỉ quanh quẩn trong nhà với các thiết bị điện tử.

Tổ hợp căn hộ nằm kế cận công viên thể thao Sport Park và công viên trung tâm Whale Park rộng 2,3 ha - lớn nhất toàn đại đô thị. Đối diện là công viên nước Sun World Vung Tau - thiên đường giải trí rộng 15 ha cho mọi lứa tuổi, nắm giữ 2 kỷ lục thế giới cho đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên và tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất. Không chỉ kiến tạo không gian giải trí, môi trường giáo dục của trẻ cũng được chú trọng phát triển với hệ thống trường liên cấp quốc tế nằm ngay khuôn viên Blanca City.

Mua một căn hộ studio tại dự án, chị Nguyễn Thùy Linh (TP.HCM) cho rằng, sức hút nằm ở khả năng “chiều lòng” mọi thế hệ: “Tôi tin rằng không gian này sẽ thu hút đông đảo cộng đồng an cư. Các con có thể thỏa sức vận động tại công viên nước, người lớn tuổi thảnh thơi dạo bộ, còn những người trẻ như chúng tôi có thể thư giãn và ngắm nhìn thế giới ngay từ tổ ấm của mình”.

Mắt xích hoàn thiện bức tranh an cư tại cực kinh tế biển

Việc chủ đầu tư Sun Group kiến tạo hệ tiện ích toàn diện cho thế hệ tương lai cho thấy định hướng của Blanca City đã vượt khỏi một dự án nghỉ dưỡng thông thường, vươn tầm thành bến đỗ an cư.

Đại đô thị quy hoạch đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an cư. Ảnh: Sun Property

Theo Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), cơ cấu khách hàng quan tâm đến sản phẩm căn hộ biển sở hữu lâu dài mở bán quý III/2026 phần nào phản ánh xu hướng này. Trong đó, khách hàng từ TP.HCM (cũ) chiếm hơn 70%, chủ yếu tìm kiếm bất động sản biển vừa phục vụ nhu cầu sử dụng, vừa có giá trị tích lũy dài hạn. Nhóm khách hàng tại Vũng Tàu (cũ) chiếm 17%, đứng thứ hai về tỷ trọng quan tâm.

“Đáng chú ý là sự dịch chuyển của nhóm khách hàng Vũng Tàu (cũ), với nhu cầu an cư, nâng cấp không gian sống và đầu tư ngay tại thị trường địa phương. Chúng tôi tin rằng xu hướng này sẽ tiếp tục thời gian tới, với nền tảng từ thương hiệu Sun Group và định hướng phát triển bài bản của Blanca City”, đại diện Sun Property cho biết.

Cộng hưởng với sự chuyển mình của Vũng Tàu (cũ) từ đô thị biển thuần du lịch thành “cực kinh tế biển phía Đông Nam”, trong không gian phát triển mở rộng của siêu đô thị TP.HCM.

Việc sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác thương mại vào cuối năm 2026 sẽ giúp địa phương đón dòng khách quốc tế và giới doanh nhân toàn cầu. Cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải cùng Khu thương mại tự do (FTZ) Cái Mép Hạ hứa hẹn biến nơi đây thành trung tâm logistics và thương mại tầm cỡ, thu hút vốn đầu tư và kéo theo lực lượng chuyên gia, lao động chất lượng cao về làm việc. Đặc biệt, các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc đô thị Hồ Tràm - Long Thành thu hẹp đáng kể khoảng cách từ trung tâm TP.HCM, biến việc lái xe đến Vũng Tàu từ thói quen nghỉ dưỡng cuối tuần thành hành trình đi - về mỗi ngày.

Khi đó, đại đô thị Blanca City trở thành mắt xích quan trọng giúp lấp đầy khoảng trống dịch vụ, lưu trú chất lượng cao. Và Beachtro Tower - quỹ căn hộ sở hữu lâu dài cuối cùng tại đại đô thị - chính là tấm vé sau cuối để cộng đồng tinh hoa sở hữu không gian sống trọn vẹn trải nghiệm và giàu tiềm năng sinh lời tại Blanca City.