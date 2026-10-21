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Doanh nghiệp

Vincom Retail bắt tay 'ông lớn' QooQoo Premium Buffet Hàn Quốc

Ngày 20/10/2026, tại Hà Nội, Vincom Retail ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn sở hữu gần 90 nhà hàng premium buffet tại Hàn Quốc là QooQoo Franchise Group.

PV

Phát triển các mô hình ẩm thực quốc tế tại Việt Nam

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của ông Kim Young-gi, Chủ tịch QooQoo Franchise Group và bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Vincom Retail.

Theo thỏa thuận, hai doanh nghiệp sẽ nghiên cứu cơ hội phát triển các chuỗi nhà hàng thuộc hệ sinh thái QooQoo tại hệ thống trung tâm thương mại và khu phố thương mại do Vincom Retail quản lý. Trong giai đoạn 2026–2027, hai bên tập trung vào hai thị trường trọng điểm là Hà Nội và TP.HCM. Hợp tác sẽ tạo điều kiện để QooQoo mở rộng hiện diện tại thị trường hơn 100 triệu dân thông qua mạng lưới mặt bằng bán lẻ lớn nhất Việt Nam, đồng thời bổ sung các mô hình ẩm thực quốc tế có quy mô và năng lực vận hành vào danh mục thương hiệu của Vincom.

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Đại diện Vincom Retail và QooQoo Franchise Group trong buổi lễ ký kết

Đáng chú ý, hợp tác còn mở rộng sang hoạt động xúc tiến thương mại giữa hai quốc gia. Vincom Retail sẽ đồng hành quảng bá thương hiệu QooQoo tại thị trường Việt Nam, trong khi QooQoo hỗ trợ giới thiệu hệ thống trung tâm thương mại Vincom tới người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc. Cơ chế hợp tác hai chiều được kỳ vọng giúp QooQoo gia tăng nhận diện tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội để Vincom tiếp cận sâu hơn với mạng lưới thương hiệu, đối tác và nhà đầu tư bán lẻ tại Hàn Quốc.

Ông Kim Young-gi, Chủ tịch QooQoo Franchise Group chia sẻ tại buổi lễ ký kết, việc hợp tác giữa QooQoo và Vincom Retail đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường Việt Nam của tập đoàn. Với mạng lưới trung tâm thương mại rộng khắp và kinh nghiệm đồng hành cùng các thương hiệu quốc tế của Vincom Retail, QooQoo kỳ vọng sẽ đưa những mô hình ẩm thực đặc trưng Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng Việt, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM. Đồng thời, tập đoàn mong muốn trở thành cầu nối quảng bá hệ thống Vincom tại Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và mở ra những cơ hội phát triển lâu dài giữa hai bên.

Thỏa thuận hợp tác giữa Vincom Retail và QooQoo Franchise Group được thiết lập trong bối cảnh xu hướng ẩm thực trải nghiệm ngày càng phát triển, khi khách hàng tìm đến trung tâm thương mại không chỉ để mua sắm mà còn để khám phá những điểm đến mới. Với mô hình đặc sắc cùng năng lực vận hành chuỗi đã được khẳng định tại Hàn Quốc, QooQoo được kỳ vọng mang đến trải nghiệm ẩm thực khác biệt, góp phần gia tăng sức hút của hệ thống Vincom.

Thêm điểm hẹn cho tín đồ ẩm thực quốc tế tại Vincom

Thành lập năm 2011, QooQoo Franchise Group là doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực ẩm thực và nhượng quyền nhà hàng. Thương hiệu được biết đến rộng rãi nhờ mô hình buffet sushi, kết hợp nhiều lựa chọn món ăn trong cùng không gian phục vụ.

QooQoo hiện sở hữu mạng lưới khoảng 90 nhà hàng nhượng quyền trên toàn Hàn Quốc, với doanh thu hệ thống năm 2024 đạt 397,6 tỷ won, tương đương khoảng 7.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 30% mỗi năm kể từ năm 2022, cho thấy hiệu quả hoạt động và mở rộng quy mô của hệ thống.

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Thiết kế cửa hàng thương hiệu chuỗi buffet sushi hàng đầu Hàn Quốc QooQoo

Không chỉ phát triển thương hiệu buffet sushi QooQoo, tập đoàn còn xây dựng hệ sinh thái ẩm thực với các chuỗi Blue Rail chuyên sushi băng chuyền và Always Shabu tập trung vào mô hình lẩu, đồng thời tham gia các lĩnh vực nhập khẩu, phân phối thực phẩm và thương mại điện tử. Việc phát triển chuỗi cung ứng và hệ thống hỗ trợ nhượng quyền giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quản lý nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và tổ chức vận hành.

Tại Hàn Quốc, QooQoo Premium Buffet ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng, trong đó có 6 năm liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng Brand of the Year trong lĩnh vực buffet sushi, nhiều năm góp mặt trong danh sách 100 thương hiệu nhượng quyền tiêu biểu do Maeil Business Newspaper bình chọn và các giải thưởng cấp Bộ trưởng trong giai đoạn 2024–2025.

Đối với Vincom Retail, sự hiện diện của QooQoo không chỉ bổ sung một thương hiệu F&B quốc tế có quy mô, mà còn mở ra khả năng phát triển các mô hình nhà hàng mới. Với lợi thế về mạng lưới địa điểm, khả năng kết nối khách hàng và kinh nghiệm hợp tác cùng các thương hiệu quốc tế, Vincom luôn đồng hành với đối tác trong quá trình tìm kiếm vị trí, phát triển thị trường và gia tăng nhận diện thương hiệu.

Ở chiều ngược lại, kinh nghiệm vận hành chuỗi, năng lực cung ứng và danh mục thương hiệu của QooQoo được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú hơn trải nghiệm ẩm thực tại các trung tâm thương mại Vincom, tăng sức hút đối với khách hàng gia đình và những người yêu thích khám phá ẩm thực quốc tế.

#Vincom Retail #QooQoo Franchise Group #Ẩm thực quốc tế #Hợp tác chiến lược #Thương hiệu buffet sushi

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