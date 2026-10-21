Lời từ trải nghiệm đến chi phí, VinFast khiến khách hàng muốn gắn bó lâu dài

Những trải nghiệm thực tế đang khiến nhiều chủ xe VinFast hài lòng, thậm chí tiếp tục mua thêm chiếc thứ hai, thứ ba để phục vụ gia đình và công việc.

Lái yên tâm, chi phí quá lời

Sau những trải nghiệm ưng ý với VinFast, anh Vũ Ngọc Hải, một doanh nhân tại Hà Nội, đã quyết định mua tới 3 chiếc VinFast VF 9 để phục vụ gia đình và doanh nghiệp. Với anh, mỗi lần cầm lái hay ngồi trên chiếc SUV điện cỡ lớn này đều mang đến những trải nghiệm khiến quyết định lựa chọn thương hiệu Việt trở nên xứng đáng.

Điều anh Hải đặc biệt đánh giá cao là khả năng vận hành đầm chắc của VF 9. Trên những cung đường đèo dốc, chiếc xe thể hiện sự ổn định khi vào cua, chuyển hướng hay tăng tốc. Khả năng đáp ứng nhanh của động cơ điện cũng giúp người lái tự tin xử lý nhiều tình huống giao thông.

Nếu vị trí sau vô lăng mang lại sự hứng khởi, hàng ghế hành khách lại chiều lòng người sử dụng bằng những tiện nghi cao cấp. Cấu hình ghế độc lập, tích hợp chức năng làm mát và massage giúp các chuyến công tác dài bớt mệt mỏi. Với doanh nghiệp thường xuyên đưa đón lãnh đạo, đối tác, những trải nghiệm ấy càng có giá trị.Ba chiếc VF 9 phục vụ những nhu cầu khác nhau cũng đủ cho thấy mức độ hài lòng của vị doanh nhân Hà Nội sau quá trình sử dụng thực tế.

Ở một góc độ khác, anh Nguyễn Xuân Kết, người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái tại TP.HCM, lại tìm thấy lợi ích rất cụ thể từ bài toán chi phí.

Theo tính toán của anh, đội xe điện gồm 5 chiếc có thể giúp tiết kiệm khoảng 300–400 triệu đồng mỗi năm. Đối với hoạt động kinh doanh, khoản chênh lệch hàng trăm triệu đồng ấy đồng nghĩa với nguồn lực bổ sung để đầu tư phương tiện mới, cải thiện chất lượng dịch vụ hoặc gia tăng lợi nhuận.

Đây là khoản chênh lệch đáng kể với người vận hành nhiều phương tiện. Khoản tiết kiệm trên từng xe, khi cộng dồn trong cả năm, tạo thêm nguồn lực để anh nâng cao chất lượng dịch vụ hoặc tiếp tục đầu tư đội xe.

Đi vùng cao cũng không lo thiếu trạm sạc

Một trong những băn khoăn thường gặp của người cân nhắc chuyển sang ô tô điện là khả năng sạc pin trên đường dài. Tuy nhiên, thực tế sử dụng của nhiều chủ xe VinFast đang cho thấy hạ tầng sạc đã hiện diện tại cả những địa bàn xa trung tâm.

Anh Nguyễn Xuân Giang, chủ xe VinFast, từng bất ngờ khi bắt gặp các trạm sạc trên những tuyến đường sát biên giới và khu vực Ngã ba Đông Dương. Đáng chú ý hơn, ngay trên đỉnh đèo Lò Xo, anh ghi nhận sự xuất hiện của 2 trụ sạc công suất 60 kW và một trụ công suất 120 kW.

Với những người yêu thích khám phá, sự hiện diện của các trụ sạc tại những cung đường xa xôi giúp việc lên kế hoạch di chuyển thuận tiện hơn. Hành trình bằng ô tô điện vì thế có thêm nhiều lựa chọn điểm dừng, thay vì phụ thuộc vào hạ tầng tại các đô thị lớn.

Lợi thế này càng quan trọng với mô hình kinh doanh cho thuê xe tự lái của anh Nguyễn Xuân Kết.

Khách hàng của anh thường di chuyển với lịch trình khác nhau, từ những chuyến đi trong thành phố đến hành trình qua nhiều tỉnh, thành. Mạng lưới trạm sạc V-Green tại khu dân cư, trung tâm thương mại và các tuyến liên tỉnh giúp khách thuê linh hoạt bố trí thời gian nạp điện.

“Đi nhiều nơi nhưng vẫn dễ tìm trạm sạc và xưởng dịch vụ là điều khiến tôi yên tâm nhất”, anh Kết chia sẻ.

Ngoài hệ thống trạm sạc, mạng lưới gần 450 xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc cũng góp phần nâng cao trải nghiệm sở hữu. Khi cần kiểm tra hoặc bảo dưỡng, khách hàng có thể tìm cơ sở thuận tiện với địa điểm xe đang hoạt động, tiết kiệm thời gian và hạn chế gián đoạn công việc.Chính sách hậu mãi tiếp tục củng cố sức hút của thương hiệu Việt với thời hạn bảo hành lên tới 10 năm hoặc 200.000 km, tùy dòng xe. Hệ thống hỗ trợ và cứu hộ 24/7 còn giúp chủ phương tiện yên tâm hơn khi phát sinh sự cố ngoài giờ hành chính hoặc trên những chuyến đi xa.

Với ô tô, giá trị thực sự của một khoản đầu tư thường được bộc lộ rõ nhất sau thời gian sử dụng. Chiếc xe có vận hành ổn định, phục vụ gia đình thoải mái, tiết kiệm được bao nhiêu tiền và có thuận tiện khi bảo dưỡng, sửa chữa hay không đều là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng của khách hàng. Việc có những chủ xe tiếp tục mua thêm VinFast sau quá trình trải nghiệm cho thấy thương hiệu Việt đang tạo được sức thuyết phục từ chính những lợi ích thiết thực ấy.