Khát vọng toàn cầu hóa gia vị Việt: CHIN-SU đưa ẩm thực Việt ra thế giới

Từ hương vị mang bản sắc Việt đến những chuẩn mực thưởng thức đa dạng trên thế giới, CHIN-SU đang viết tiếp câu chuyện vươn tầm của gia vị Việt.

Bằng đổi mới sản phẩm, sự nhạy bén trước khác biệt văn hóa và chiến lược xây dựng thương hiệu dài hạn, doanh nghiệp hướng đến một hành trình lớn hơn xuất khẩu: tạo dựng chỗ đứng bền vững trong tâm trí người tiêu dùng quốc tế.

Ẩm thực là ngôn ngữ không cần phiên dịch, còn gia vị là cách kể câu chuyện văn hóa đầy bản sắc. Một chút cay nồng, vị mặn đậm đà hay hương thơm từ nguyên liệu quen thuộc đều có thể gợi mở dấu ấn của một nền ẩm thực. Với CHIN-SU, hương vị Việt đang vượt khỏi biên giới, tiếp cận những thực khách có khẩu vị khác biệt và mở ra những kết hợp mới mẻ.

Sản phẩm CHIN-SU hiện có mặt tại khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đằng sau dấu mốc này là khát vọng đưa gia vị Việt vươn xa bằng chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp với văn hóa và thị hiếu từng thị trường.

Chinh phục khẩu vị năm châu

Tại Foodex Japan 2023, CHIN-SU giới thiệu bộ sản phẩm gồm tương ớt CHIN-SU Wasabi, hạt nêm, nước mắm và nước tương, mở ra cách kết nối gia vị Việt với văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Nổi bật là tương ớt CHIN-SU Wasabi, kết hợp vị cay của ớt chỉ thiên Việt Nam với vị nồng đặc trưng của wasabi Nhật Bản. Sự kết hợp này mở ra trải nghiệm vị giác mới, phù hợp khi thưởng thức cùng tempura, gyoza, takoyaki hay sushi.

Tại Hàn Quốc, CHIN-SU tiếp tục lan tỏa qua hoạt động hợp tác với nhiều nhà hàng Việt Nam, đưa gia vị đến gần hơn với thực khách. Trong tô phở nóng hổi, ổ bánh mì đậm đà hay những món nướng hấp dẫn, gia vị không chỉ hoàn thiện hương vị mà còn gợi nhắc nét đặc sắc của ẩm thực Việt, nơi nguyên liệu phong phú và nghệ thuật phối vị tạo nên dấu ấn riêng.

Khác với việc tiếp cận thực khách qua trải nghiệm ẩm thực tại Nhật Bản và Hàn Quốc, thị trường Mỹ đặt ra yêu cầu rõ ràng về tiêu chuẩn sản phẩm và năng lực cung ứng.

Mỗi thị trường đặt ra những yêu cầu riêng, đòi hỏi CHIN-SU vừa thấu hiểu khẩu vị bản địa, vừa giữ vững bản sắc gia vị Việt. Go Global vì thế không chỉ là hành trình đưa sản phẩm vượt biên giới, mà còn là cơ hội để văn hóa ẩm thực Việt được khám phá qua từng trải nghiệm. Mỗi sản phẩm CHIN-SU trên thị trường quốc tế mang theo không chỉ chất lượng của thương hiệu Việt, mà còn là niềm tự hào về tinh hoa ẩm thực quê hương – bản sắc xứng đáng được đón nhận và lan tỏa trên bản đồ ẩm thực toàn cầu.

CHIN-SU và cuộc chơi đa vị

Khẩu vị người tiêu dùng không ngừng thay đổi. Bên cạnh hương vị, sự tiện lợi, tính linh hoạt khi chế biến và khả năng kết hợp với nhiều món ăn ngày càng được quan tâm. Điều này thúc đẩy các thương hiệu gia vị liên tục đổi mới danh mục để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Với CHIN-SU, danh mục sản phẩm trải rộng từ tương ớt, tương cà, nước mắm, nước tương đến xốt nêm, hạt nêm, dầu hào và nhiều dòng gia vị chế biến khác. Mỗi nhóm đáp ứng nhu cầu riêng, từ nêm nếm món ăn hằng ngày đến pha nước chấm hay sáng tạo công thức mới, giúp thương hiệu tiếp cận đa dạng thói quen nấu nướng và phong cách ẩm thực.

Đổi mới còn hướng đến thị trường quốc tế, nơi mỗi sản phẩm cần phù hợp với khẩu vị, cách chế biến, quy cách đóng gói và yêu cầu ghi nhãn riêng. Qua đó, CHIN-SU đã phát triển các dòng sản phẩm dành cho thị trường nước ngoài, thích ứng với đặc trưng ẩm thực và thói quen tiêu dùng tại từng địa phương.

Từ việc đáp ứng nhu cầu trong nước đến khám phá khẩu vị quốc tế, đổi mới sản phẩm là nền tảng để CHIN-SU nâng cao sức cạnh tranh, từng bước tiếp cận người tiêu dùng quốc tế và mở rộng dư địa phát triển.

CHIN-SU phủ sóng đời sống người tiêu dùng từ online đến offline

Sản phẩm ngon là điểm khởi đầu, nhưng để ghi dấu trong tâm trí người tiêu dùng, thương hiệu cần hiện diện trong nhiều khoảnh khắc của đời sống. Với CHIN-SU, đó có thể là lúc bắt gặp thương hiệu trong chương trình giải trí yêu thích, khám phá công thức món ngon trên mạng xã hội, trải nghiệm tại siêu thị hay thưởng thức món ăn cùng bạn bè tại nhà hàng. Mỗi điểm chạm là cơ hội để gia vị Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

CHIN-SU mở rộng sự hiện diện qua truyền hình, YouTube, Facebook, TikTok và các sự kiện trực tiếp. Những chương trình như “Đường Lên Đỉnh Cay Ngon” cùng hoạt động đồng hành với các chương trình giải trí giúp thương hiệu kết nối với công chúng bằng nội dung trẻ trung, gần gũi và giàu tính tương tác.

Trên môi trường số, CHIN-SU Vàng ứng dụng công nghệ QR Code định danh sản phẩm, cho phép người dùng xác thực hàng chính hãng, khám phá công thức nấu ăn, video hậu trường, câu chuyện nguyên liệu vùng miền và tham gia các chương trình tích điểm, đổi thưởng. Trong khi đó, One CHIN-SU trên MiniApp WinX tạo không gian để người dùng khám phá sản phẩm, chơi trò chơi và tích lũy phần thưởng, nối dài trải nghiệm sau mỗi lần mua hàng.

Tại siêu thị, các hoạt động giới thiệu sản phẩm, dùng thử, trải nghiệm nấu ăn và giao lưu trực tiếp giúp khách hàng cảm nhận hương vị, tìm hiểu cách sử dụng gia vị và lựa chọn sản phẩm phù hợp. Những phản hồi tại điểm bán cũng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn nhu cầu, thói quen của người tiêu dùng.

Thông qua hợp tác với các chuỗi nhà hàng như Dookki và Haidilao, tương ớt CHIN-SU có thêm cơ hội xuất hiện trong trải nghiệm thưởng thức của thực khách. Sau ba mùa hợp tác, chương trình ghi nhận hơn 10.000 bàn tiệc vui; linh vật “Ớt Bông” cũng trở thành món quà được nhiều khách hàng săn đón. Gia vị nhờ đó không chỉ góp phần tạo nên hương vị món ăn mà còn đồng hành trong những cuộc gặp gỡ và khoảnh khắc sẻ chia.

Bên cạnh đó, việc phát triển hợp tác với nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân bay và các điểm dịch vụ mở ra cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trong nhiều bối cảnh, bao gồm du khách quốc tế đến Việt Nam. Khi sản phẩm hiện diện tại những địa điểm này cùng trải nghiệm phù hợp, thực khách có thêm cơ hội khám phá hương vị và văn hóa ẩm thực Việt.

Từ truyền thông, nền tảng số đến siêu thị và nhà hàng, CHIN-SU đang mở rộng những cách thức kết nối với người tiêu dùng. Mỗi điểm chạm góp phần đưa thương hiệu đến gần hơn với đời sống, đồng thời khơi gợi sự tò mò và cảm hứng khám phá ẩm thực.

Đằng sau hành trình ấy là khát vọng đưa tinh hoa gia vị Việt chạm đến thực khách năm châu. Mỗi sản phẩm không chỉ đánh thức vị giác mà còn gửi gắm câu chuyện về văn hóa, sự sáng tạo và niềm tự hào dân tộc. Để khi hương vị Việt hiện diện trên bàn ăn quốc tế, đó cũng là lúc thương hiệu Việt tự tin khẳng định sức hấp dẫn riêng, chinh phục những khẩu vị khác biệt và lan tỏa tinh hoa quê hương trên bản đồ ẩm thực thế giới.