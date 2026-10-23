15 phút ép tim tại chỗ cứu bé trai bị sét đánh ngừng tim

Bị sét đánh khi thu hoạch mủ cao su, bé trai 14 tuổi ngừng tim tại chỗ, được người dân ép tim, thổi ngạt khoảng 15 phút trước khi đến viện.

Ngừng tim giữa vườn cao su

Một bé trai 14 tuổi đang thu hoạch mủ cao su tại Phú Riềng, Đồng Nai thì bị sét đánh, hôn mê và ngừng tim ngay tại chỗ.

Những người xung quanh lập tức ép tim, thổi ngạt cho nạn nhân liên tục khoảng 15 phút, sau đó đưa đến Trung tâm Y tế Phú Riềng. Tại đây, bé tiếp tục được hồi sinh tim phổi và tim đã đập trở lại.

Sau cấp cứu ban đầu, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, rồi Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để tiếp tục điều trị.

Tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bé được thở máy, chống phù não và ổn định huyết động. Sau 14 giờ, bệnh nhi cai máy thở thành công. Theo thông tin được cung cấp, bé hiện tỉnh táo, tự thở tốt, tay chân vận động bình thường và vẫn được theo dõi.

Diễn biến này cho thấy giá trị của sơ cứu tại hiện trường, kết nối với hồi sức tại cơ sở y tế. Tuy nhiên, việc tỉnh lại, vận động bình thường là kết quả bước đầu; bệnh nhi vẫn cần tiếp tục được đánh giá và theo dõi.

Bệnh nhi điều trị tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Sơ cứu sớm, không chờ đến bệnh viện

Các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, sét đánh có thể gây ngừng tim, ngừng thở. Người bị sét đánh không tích điện, vì vậy người cứu có thể chạm vào nạn nhân để sơ cứu. Điều cần lưu ý là nguy cơ sét tiếp tục đánh tại khu vực, đe dọa cả nạn nhân lẫn người hỗ trợ.

Khi tiếp cận, cần nhanh chóng kiểm tra phản ứng và nhịp thở. Nếu nạn nhân không đáp ứng, không thở bình thường hoặc chỉ thở ngáp, phải bắt đầu hồi sinh tim phổi. Không nên mất thời gian chờ nạn nhân tự tỉnh hoặc chỉ lo tìm phương tiện chuyển viện.

Ép tim giúp duy trì dòng máu đến các cơ quan trong lúc chờ hỗ trợ chuyên môn. Với người đã được huấn luyện, cần phối hợp ép tim và thổi ngạt. Nếu chưa thể thổi ngạt, hãy ép tim ngay và làm theo hướng dẫn của tổng đài cấp cứu.

Hình minh họa BVCC

Nghe tiếng sấm, phải tìm nơi trú ngay

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, không cần đợi mưa lớn mới tránh sét. Khi nghe tiếng sấm, người đang làm đồng, khai thác mủ cao su hoặc làm việc ngoài trời cần dừng việc, nhanh chóng vào nhà kiên cố hoặc ô tô kín có mui kim loại, đóng cửa kính.

Không trú dưới cây cao đơn độc, chòi, mái che hở; tránh nơi trống trải, đồi cao, ao hồ và hàng rào kim loại. Xe máy, xe đạp không phải nơi trú sét an toàn. Không nằm xuống đất.

Đáng chú ý, Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) đã ngừng khuyến cáo tư thế ngồi xổm tránh sét từ năm 2008 vì không mang lại mức bảo vệ đáng kể. Ưu tiên vẫn là chủ động tìm nơi trú an toàn sớm.

Trong nhà, tránh cửa sổ, cửa ra vào, điện thoại bàn có dây, thiết bị đang nối điện và đường ống nước. Chờ ít nhất 30 phút sau tiếng sấm cuối cùng mới ra ngoài, kể cả khi mưa đã tạnh.

Hình minh họa BVCC

Thấy người bị sét đánh, làm gì ngay? - Bảo đảm an toàn hiện trường; gọi 115 hoặc nhờ người gọi, lấy máy khử rung tim tự động (AED) nếu có. - Nếu nạn nhân không đáp ứng, không thở bình thường: đặt nằm ngửa trên nền cứng, phẳng và ép giữa ngực với nhịp 100–120 lần/phút. - Người đã được huấn luyện thực hiện chu kỳ 30 lần ép tim, 2 lần thổi ngạt; dùng AED theo hướng dẫn. - Tiếp tục đến khi nạn nhân thở bình thường, nhân viên y tế tiếp nhận hoặc người cứu không thể tiếp tục. Nạn nhân cần được khám dù đã tỉnh.

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