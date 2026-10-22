Thông tin vụ sân bay King Fahd ở Ả Rập Xê Út bị tấn công

Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết một công dân nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam.

AP dẫn thông báo từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út sáng 22/10 cho biết sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam đã bị tấn công vào tối 21/10, khiến một công dân Ả Rập Xê Út thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Sân bay cũng bị thiệt hại về vật chất.

Tất cả những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để điều trị y tế cần thiết.

Nền tảng theo dõi chuyến bay toàn cầu Flightradar24 cho biết trên mạng X rằng các chuyến bay đã được chuyển hướng khỏi sân bay.

Trong ảnh, nhiều người đứng bên ngoài một ga tàu điện ngầm trên đường đến sân bay King Khalid ở thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 10/10/2026. Ảnh: AP.

Giới chức trách Ả Rập Xê Út không cho biết ai đứng sau vụ tấn công. Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen chưa bình luận về vụ việc.

Được biết, sân bay King Fahd từng bị tấn công trước đó trong bối cảnh Houthi tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào các sân bay lớn ở Ả Rập Xê Út.

Trong diễn biến liên quan, cuối ngày 21/10, Mỹ đã yêu cầu một số nhà ngoại giao và gia đình của nhân viên chính phủ nước này rời khỏi Ả Rập Xê Út sau nhiều vụ tấn công nhằm vào quốc gia vùng Vịnh và những lo ngại ngày càng tăng về tình hình xung đột leo thang.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, quyết định áp dụng đối với Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh và các cơ quan lãnh sự trực thuộc. Đại sứ quán này đã bị hư hại trong thời gian đầu của cuộc xung đột Mỹ - Iran, và chỉ một số ít nhân viên làm việc ở đây trong nhiều tháng.

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