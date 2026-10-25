Trao đổi về vấn đề nhiều người chủ quan với đột quỵ vì cho rằng mình đã dùng thuốc, ăn uống... để phòng tránh. BS Đinh Minh Trí, Hội tim mạch Việt Nam cho biết, đột quỵ xảy ra khi mạch máu não bị tắc hoặc vỡ, có thể gây tử vong, để lại di chứng nặng nề. Nhiều yếu tố nguy cơ có thể điều chỉnh bằng lối sống và điều trị, nhưng không thể khẳng định “đột quỵ hoàn toàn có thể phòng ngừa”.

Việc Phòng bệnh cần được thực hiện bền bỉ mỗi ngày. Bốn thói quen dưới đây giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch và kiểm soát các yếu tố nguy cơ:

Bác sĩ mách cách giảm nguy cơ đột quỵ từ 4 thói quen mỗi ngày - Ảnh minh họa BSCC

Ăn cân đối, giảm muối và thực phẩm chế biến sẵn

Về ăn uống, theo BS Trí, bữa ăn nên đa dạng, ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, cá và các loại hạt không tẩm muối. Hạn chế món mặn, thịt chế biến sẵn, đồ uống có đường và thực phẩm nhiều chất béo bão hòa. Đây là hướng ăn uống có lợi cho kiểm soát cân nặng, huyết áp và sức khỏe mạch máu.

Buổi tối nên ăn lượng phù hợp nhu cầu, tránh dồn phần lớn khẩu phần vào một bữa. Không cần loại bỏ hoàn toàn cơm, bún hoặc các nguồn tinh bột; cần chú ý lượng ăn và ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ.

Tỏi, cá hồi hay trà xanh có thể góp mặt trong chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, không nên suy diễn rằng dùng riêng từng thực phẩm sẽ ngăn được huyết khối hoặc phòng đột quỵ. Thực phẩm bổ sung cũng không thay thế việc kiểm soát bệnh nền, vì vậy người bệnh cần dùng thuốc đúng chỉ định.

Vận động đều đặn, tránh ngồi lâu

Sau giờ làm, nhiều người tiếp tục ngồi xem tivi, dùng điện thoại đến lúc ngủ... Để tốt cho sức khỏe hãy thay đổi thói quen này có thể bắt đầu bằng việc đứng dậy đi lại, làm việc nhà hoặc đi bộ phù hợp thể trạng.

Người trưởng thành nên hướng tới ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần, chẳng hạn đi bộ nhanh. Người có bệnh tim mạch hoặc hạn chế vận động cần được tư vấn mức tập phù hợp. Vận động thường xuyên hỗ trợ kiểm soát huyết áp, đường huyết và cân nặng... sẽ giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Bỏ thuốc lá, tránh khói thuốc thụ động và hạn chế rượu bia cũng là những việc quan trọng trong dự phòng đột quỵ.

Máu đông dễ gây đột quỵ - Ảnh minh họa BSCC

Ngủ đủ, dành thời gian thư giãn

Đa số người trưởng thành cần ngủ 7–9 giờ mỗi đêm. Nên duy trì giờ ngủ, giờ thức ổn định và hạn chế những hoạt động khiến bản thân khó thư giãn trước giờ ngủ. Không nên coi việc ngủ trước 23 giờ là điều kiện đủ để phòng đột quỵ.

Đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc tập thở chậm có thể giúp giảm căng thẳng cuối ngày. Nếu mất ngủ kéo dài, ngáy nhiều hoặc buồn ngủ ban ngày, cần trao đổi với nhân viên y tế để được đánh giá.

Theo dõi huyết áp, tuân thủ điều trị

Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ quan trọng của đột quỵ. Người bệnh cần theo dõi huyết áp, dùng thuốc theo đơn và tái khám; không tự ngừng thuốc khi thấy khỏe.

Lịch kiểm tra sức khỏe cần dựa trên tuổi, bệnh nền và mức nguy cơ, thay vì áp dụng cứng nhắc sáu tháng một lần cho tất cả mọi người. Người từng đột quỵ cần được dự phòng tái phát theo nguyên nhân. Thuốc chống kết tập tiểu cầu, thuốc chống đông hoặc can thiệp động mạch cảnh chỉ được lựa chọn khi có chỉ định, không áp dụng đại trà.

Nhận diện sớm đột quỵ để cấp cứu Đột ngột méo miệng, yếu tay chân, nói khó, mất thị lực hoặc mất thăng bằng cần được cấp cứu ngay, kể cả khi triệu chứng tự hết. Không chờ theo dõi tại nhà.

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