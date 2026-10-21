Vì sao phía Tây Hà Nội trở thành 'tọa độ vàng' của BĐS cho thuê?

Sự bùng nổ của dòng vốn FDI vào Việt Nam không chỉ kéo theo hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư trưởng quốc tế, mà còn làm bùng nổ về không gian vận hành doanh nghiệp.

Giữa bối cảnh đó, những mô hình bất động sản đa năng sở hữu vị trí cửa ngõ, quy hoạch bài bản và quản lý tiêu chuẩn quốc tế đang trở thành cỗ máy sinh lời kép được giới đầu tư ráo riết săn đón.

Dòng vốn FDI tăng tốc, phía Tây Hà Nội đón trọn làn sóng nhu cầu về văn phòng và lưu trú

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam vượt mốc 50 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng ấn tượng hơn 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, tiến độ triển khai các dự án rất khẩn trương với lượng vốn thực hiện giải ngân cũng chạm mốc kỷ lục mới với hơn 21,07 tỷ USD. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút và sử dụng nhiều vốn nhất. Riêng vốn FDI thực hiện trong ngành này đạt khoảng 17,4 tỷ USD, chiếm hơn 80% tổng vốn thực hiện.

Làn sóng vốn FDI gia tăng tại Việt Nam không chỉ kéo theo nhu cầu xây dựng nhà máy, kho xưởng tại các khu công nghiệp, mà còn tạo ra lực cầu bổ trợ đối với thị trường bất động sản đô thị, từ văn phòng đại diện, trụ sở giao dịch, showroom đến không gian lưu trú dành cho đội ngũ chuyên gia nước ngoài.

Nếu nhà máy ưu tiên quỹ đất rộng và hạ tầng sản xuất chuyên biệt, các hoạt động điều hành, giao dịch và tiếp đón đối tác lại có xu hướng tìm đến những khu vực trung tâm kinh tế lớn có khả năng kết nối thuận tiện với khu vực sản xuất. Còn với nhóm chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, nơi ở không đơn thuần là gần nơi làm việc, mà còn phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao hơn về không gian sống, tiện ích và chất lượng vận hành.

Trong bối cảnh đó, khu Tây Hà Nội, đặc biệt là Đan Phượng, thu hút sự chú ý nhờ vị trí kết nối nhanh với các trung tâm công nghiệp như Vĩnh Phúc, Mê Linh, Bắc Thăng Long và Hòa Lạc, đồng thời duy trì khả năng tiếp cận khu vực trung tâm Hà Nội và hệ thống tiện ích đô thị.

Lợi thế này được củng cố bởi làn sóng đầu tư hạ tầng giao thông quy mô lớn, tái định hình khả năng kết nối của toàn khu vực. Nổi bật là đại lộ Tây Thăng Long - trục giao thông chiến lược kết nối từ Võ Chí Công (Tây Hồ Tây), qua Bắc Từ Liêm, Đan Phượng đến Sơn Tây - đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới mục tiêu thông xe toàn tuyến vào năm 2027.

Đại lộ Tây Thăng Long sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Sơn Tây, Đan Phượng về Tây Hồ Tây chỉ còn 15-20 phút

Song hành với Đại lộ Tây Thăng Long, mạng lưới vành đai và các cầu vượt sông Hồng cũng tăng tốc triển khai. Ngày 10/10, khoảng 15km đường song hành Vành đai 4, đoạn từ cầu Hồng Hà đến nút giao đại lộ Tây Thăng Long đã thông xe kỹ thuật. Cầu Hồng Hà, cầu Thượng Cát đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi, dự kiến thông xe vào năm 2027. Khi hạ tầng đồng bộ, việc kết nối từ khu Tây (Đan Phượng, Bắc Từ Liêm) tới các trung tâm công nghiệp Bắc Ninh, Vĩnh Phúc hay sân bay Nội Bài trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Đồng thời, quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị như Metro số 3 (Nhổn - Ga Hà Nội) và Metro số 15 không chỉ giải quyết bài toán kết nối mà còn tạo ra tâm lý ưa chuộng thuê nhà gần các ga metro của giới chuyên gia nước ngoài - những người đã quen thuộc với phương thức di chuyển này tại các đô thị phát triển.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences: Đón dòng khách liên vùng nhờ mô hình "kép" thương mại & lưu trú

Kế cận trục đại lộ "tỷ đô" Tây Thăng Long; giữa 2 vành đai 3,5 và vành đai 4; giữa 2 tuyến metro 3 và 15, gần cầu Thượng Cát và cầu Hồng Hà, dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences của Sunshine Group nổi lên như một điểm sáng đầu tư, đón đầu trọn vẹn sóng cầu cho thuê đang gia tăng mạnh mẽ tại khu vực.

Từ dự án chỉ mất 15 phút đến Tây Hồ Tây khi đại lộ Tây Thăng Long thông xe, 20 phút đến Mỹ Đình, Cầu Giấy; 30 phút tới phố cổ. Vị trí này giúp dự án dễ dàng tiếp cận lực lượng chuyên gia tại các khu công nghiệp đã hoạt động ở Bắc Thăng Long, Vĩnh Phúc, hay các chuyên gia từ Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội kế cận trong tương lai.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đã bàn giao những căn nhà phố đầu tiên đến khách hàng, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bàn giao kèm sổ đỏ lâu dài

Các căn nhà phố tại dự án được thiết kế theo phong cách kiến trúc Châu Âu cổ điển, quy mô 4 - 5 tầng, diện tích sử dụng lớn nhất lên tới 600m2, kết hợp với giải pháp xử lý trục giao thông và phân chia không gian thông minh cho phép chủ sở hữu linh hoạt khai thác. Trong đó, tầng 1 - 2 có thể cho thuê làm cửa hàng thời trang, café, nhà hàng, showroom hoặc văn phòng đại diện. Còn các tầng trên tối ưu thành các căn hộ dịch vụ cao cấp dành cho chuyên gia nước ngoài hoặc nhân sự cấp cao lưu trú dài hạn.

Đặc biệt, hệ sinh thái tiện ích "All-in-one" với các dãy phố mua sắm, trường học quốc tế, bệnh viện 5 sao, cùng ứng dụng công nghệ AI đột phá, cùng tiêu chuẩn quản lý vận hành quốc tế của WorldHotels mang lại trải nghiệm sống hiện đại, an toàn, gia tăng tối đa tỷ lệ lấp đầy và giá trị cho thuê.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences hội tụ nhiều dư địa để phát triển các hoạt động thương mại

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phát triển bền vững dựa trên nhu cầu thực, những dự án sở hữu vị trí cận kề trục đại lộ lớn, thiết kế đa năng và vận hành thông minh như Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences không chỉ là bài toán tích sản an toàn mà còn là "con gà đẻ trứng vàng" mang lại dòng tiền cho thuê vượt trội cho các nhà đầu tư sành sỏi.