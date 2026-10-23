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Doanh nghiệp

GEEC 2027: Nơi kết nối nhu cầu năng lượng, công nghệ và nguồn vốn

Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam diễn ra từ ngày 24 đến 26/02/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, hiện đang mở đăng ký trưng bày.

PV

Sự kiện quy tụ mười lĩnh vực trưng bày, hơn 120 phiên hội nghị, cùng các hoạt động kết nối dành cho chủ đầu tư, nhà cung cấp và tổ chức tài chính.

Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã xác định hướng phát triển nguồn và lưới điện đến năm 2030. Để hiện thực hóa các dự án, chủ đầu tư phải cân nhắc đồng thời thiết bị, khả năng tích hợp, thu xếp vốn và điều kiện thi công, vận hành. GEEC 2027, do VEC và dmg events đồng tổ chức, đưa chủ đầu tư, nhà cung cấp thiết bị, tổ chức tài chính và nhà thầu tới cùng một nền tảng: trưng bày, hội nghị và các cuộc gặp trực tiếp.

dmg events là đơn vị tổ chức của ADIPEC - triển lãm và hội nghị năng lượng thường niên tại Abu Dhabi (UAE) do ADNOC đăng cai - và Gastech - triển lãm và hội nghị quốc tế về khí tự nhiên, LNG, hydrogen và các giải pháp carbon thấp, tổ chức luân phiên tại các trung tâm năng lượng toàn cầu. Theo công bố của ban tổ chức, đây là những sự kiện lớn nhất thế giới trong lĩnh vực của mình. Đồng hành cùng dmg events, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) – thành viên UFI – sở hữu gần 295.000 m² không gian triển lãm trong nhà và ngoài trời cùng hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới trở thành điểm đến hàng đầu cho các triển lãm và hội nghị tầm cỡ khu vực và thế giới.

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Không gian trưng bày triển lãm tại Gastech 2026 (Ảnh: dmg events)

Mười lĩnh vực trưng bày theo chuỗi giá trị

Kỳ tổ chức đầu tiên đặt mục tiêu quy tụ hơn 800 nhà triển lãm và hơn 30.000 khách tham quan, bố trí theo sảnh ngành hàng. Mười lĩnh vực trưng bày được xây dựng theo chuỗi giá trị năng lượng, từ nguồn điện, lưới điện và năng lượng tái tạo đến lưu trữ, LNG, số hóa, điện khí hóa và các giải pháp cho người sử dụng năng lượng. Các nhóm Đầu tư & Tài chính dự án và Kỹ thuật, Tư vấn & Triển khai dự án mở rộng phạm vi tham gia tới ngân hàng, quỹ đầu tư, tổng thầu EPC, tư vấn và các đơn vị hỗ trợ triển khai dự án.

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10 lĩnh vực và các phân khu dự kiến tại GEEC 2027. Nguồn: BTC

Cách phân khu này nhằm đưa các bên liên quan trong một dự án – từ nhà phát triển, nhà cung cấp công nghệ đến đơn vị tài chính và triển khai – về cùng một không gian.

Hơn 120 phiên hội nghị, hơn 450 diễn giả và hơn 1.000 đại biểu

Chương trình hội nghị dự kiến gồm hơn 120 phiên, với hơn 450 diễn giả chuyên gia và hơn 1.000 đại biểu trong và ngoài nước.

Hội nghị Chiến lược tập trung vào chính sách và đầu tư, xoay quanh ba ưu tiên, gồm cung ứng năng lượng và đầu tư; lưới điện và đơn vị điện lực; nhu cầu năng lượng và điện khí hóa. Các phiên thảo luận đề cập triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, huy động vốn cho nguồn và lưới điện, an ninh năng lượng, hiện đại hóa lưới điện, tích hợp năng lượng tái tạo, cấu trúc dự án và nhu cầu điện của AI, trung tâm dữ liệu, nhằm làm rõ những vướng mắc chính sách và điều kiện triển khai.

Hội nghị Chuyên ngành đi sâu vào kỹ thuật, vận hành và triển khai hệ thống phát điện, lưới điện, LNG, lưu trữ và năng lượng công nghiệp. Các bài trình bày của kỹ sư, nhà nghiên cứu, đơn vị điện lực, nhà phát triển dự án và chuyên gia công nghệ được lựa chọn qua quá trình đánh giá chuyên môn, chia thành 14 nhóm chuyên đề, trong đó có năng lượng hạt nhân và lò phản ứng mô-đun nhỏ, hydrogen, thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon.

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Phiên thảo luận tại Hội nghị Sản xuất Công nghiệp Quốc tế do VEC & dmg events đồng tổ chức. (Ảnh: BTC)

Không gian dành cho người ra quyết định

Bên cạnh chương trình hội nghị, các phiên thảo luận bàn tròn cấp cao quy tụ nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp. Mỗi phiên kéo dài 90 phút, tối đa 30 đại biểu, diễn ra kín theo nguyên tắc Chatham House và có người điều phối chuyên nghiệp, tập trung vào mô hình triển khai và đầu tư, khả năng phục hồi và hiệu quả vận hành của hệ thống.

Câu lạc bộ Năng lượng Việt Nam (Vietnam Energy Club) là diễn đàn chỉ dành cho khách mời, quy tụ nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo đơn vị điện lực, nhà phát triển dự án và nhà đầu tư, tạo không gian trao đổi về các dự án đang triển khai, ưu tiên đầu tư và cơ hội hợp tác trong khu vực. Cá nhân quan tâm có thể đăng ký trở thành thành viên; thư mời được gửi tới những người đáp ứng tiêu chí lựa chọn của Câu lạc bộ.

Cuộc gặp bắt đầu từ nhu cầu dự án

GEEC hướng tới một hệ sinh thái khách tham dự đa dạng, gồm đơn vị điện lực và vận hành lưới điện, cơ quan quản lý, nhà sản xuất điện độc lập, nhà phát triển dự án, doanh nghiệp dầu khí và LNG, tổng thầu EPC, tổ chức tài chính và nhà cung cấp công nghệ. Phía sử dụng điện gồm doanh nghiệp thép, xi măng, hóa chất, điện tử, dệt may; trung tâm dữ liệu, sân bay, cảng biển và đơn vị vận tải. Sự hiện diện của các nhóm sử dụng điện giúp nhà cung cấp nắm được nhu cầu thực tế của từng ngành.Hoạt động Kết nối doanh nghiệp sắp xếp các cuộc gặp có mục tiêu giữa nhà phát triển dự án, tổng thầu EPC, đơn vị điện lực, nhà đầu tư và nhà cung cấp công nghệ. Nội dung làm việc đi từ thông số thiết bị, tiêu chuẩn tích hợp, tiến độ giao hàng đến phương án vốn và năng lực thi công.

Với nhà cung cấp, đây là cơ hội nắm bắt nhu cầu mua sắm thực tế và tiếp cận đúng nhóm đối tác. Với chủ đầu tư, các cuộc gặp có thể mở rộng lựa chọn về công nghệ, nhà thầu và đối tác tài chính. VEC và dmg events hướng tới xây dựng GEEC như một điểm kết nối thường niên của thị trường năng lượng Việt Nam và khu vực, nơi chủ đầu tư gặp nhà cung cấp công nghệ, tổ chức tài chính và nhà thầu trong nước, quốc tế.

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