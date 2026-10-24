Giải mã ngôi đầu của VinFast: Khách hàng chọn “sự yên tâm dài lâu”

Gần 178.000 ô tô điện được VinFast bàn giao tại Việt Nam trong 9 tháng của năm 2026 tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu thị trường của thương hiệu Việt.

Phía sau sức hút sản phẩm là mạng lưới sạc, dịch vụ và các chính sách giúp khách hàng thuận tiện hơn trong nhiều năm sử dụng.

Lợi thế phía sau doanh số dẫn đầu thị trường

Gần 178.000 ô tô điện được bàn giao chỉ trong 9 tháng của năm 2026 là con số kỉ lục cho thấy sức hút của VinFast trên thị trường ô tô Việt Nam. Đáng chú ý, lợi thế cạnh tranh của hãng xe Việt ngày càng được củng cố bởi những giá trị nằm ngoài bản thân chiếc xe, từ sự thuận tiện khi sạc điện đến khả năng tiếp cận dịch vụ trong suốt quá trình sử dụng.

Thực tế, một mẫu ô tô có thể gây ấn tượng ngay từ lần đầu cầm lái nhờ thiết kế, trang bị hay khả năng vận hành. Tuy nhiên, để thuyết phục khách hàng gắn bó nhiều năm, trải nghiệm sở hữu còn phụ thuộc vào những yếu tố thiết thực hơn. Khi cần sạc điện trên đường về quê, bảo dưỡng xe tại tỉnh xa hoặc tìm kiếm hỗ trợ lúc gặp sự cố, một hệ sinh thái dịch vụ đủ rộng sẽ tạo ra khác biệt rõ rệt.

Đây chính là hướng đầu tư được VinFast theo đuổi trong quá trình phát triển thị trường.

Hiện mạng lưới V-Green có hơn 155.000 cổng sạc trên toàn quốc, giúp người dùng ô tô điện chủ động hơn khi di chuyển. Nhờ hệ thống này, việc nạp năng lượng có thể được bố trí linh hoạt theo lịch trình làm việc, sinh hoạt hoặc những chuyến đi xa.

Với các gia đình sử dụng ô tô thường xuyên, sự thuận tiện còn thể hiện ở khả năng kết hợp sạc điện cùng những hoạt động quen thuộc. Một lần dừng ăn trưa, nghỉ ngơi hay uống cà phê trên hành trình có thể trở thành khoảng thời gian để phương tiện bổ sung năng lượng.

Đặc biệt, V-Green đang triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến cao tốc và quốc lộ, mỗi trạm được thiết kế phục vụ sạc nhanh đồng thời cho 100 ô tô điện. Khi hoàn thành dự kiến ngay trong năm nay, hệ thống này được kỳ vọng tăng đáng kể năng lực phục vụ nhu cầu đi lại liên tỉnh, nhất là vào các dịp cao điểm.

Bên cạnh hạ tầng sạc, gần 450 xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc là lợi thế quan trọng trong cuộc đua hậu mãi. Mạng lưới này giúp khách hàng thuận tiện hơn khi cần bảo dưỡng, kiểm tra hoặc sửa chữa phương tiện mà ít phụ thuộc vào khoảng cách địa lý.

Cùng với đó, tổng đài hỗ trợ và cứu hộ 24/7 mang đến thêm sự an tâm cho người lái, đặc biệt trong những tình huống phát sinh ngoài giờ hành chính hoặc khi di chuyển qua địa bàn chưa quen thuộc.

Ở góc độ người tiêu dùng, sự hiện diện của các dịch vụ trên góp phần giải quyết một trong những băn khoăn lớn khi chuyển sang ô tô điện. Khách hàng có thêm cơ sở để tin tưởng rằng phương tiện sẽ được hỗ trợ trong nhiều năm sau khi mua, thay vì chỉ được hưởng những tiện ích tại thời điểm nhận xe.

Chính sách tiết kiệm dài hạn tiếp sức cho sức mua

Song hành với việc mở rộng hạ tầng, VinFast còn tạo sức hút bằng các chính sách giúp khách hàng giảm áp lực tài chính ngay khi mua xe và trong quá trình sử dụng.

Theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, triển khai từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, khách hàng mua ô tô điện VinFast được ưu đãi từ 3% đến 9%, tùy dòng xe.

Đơn cử, VF 8 thế hệ mới có giá niêm yết 899 triệu đồng được hỗ trợ 5%, tương đương gần 45 triệu đồng, đưa giá sau ưu đãi về khoảng 854 triệu đồng.

Trong khi đó, mẫu VF MPV 7 có mức giá niêm yết 750 triệu đồng được ưu đãi 9%, tương đương 67,5 triệu đồng. Nhờ vậy, khách hàng có thể sở hữu xe với số tiền khoảng 682,5 triệu đồng trước các chi phí liên quan khác.

Với nhiều gia đình, khoản tiết kiệm hàng chục triệu đồng có thể tạo khác biệt đáng kể trong quyết định mua sắm, nhất là khi vẫn cần cân đối ngân sách cho sinh hoạt, kinh doanh và những kế hoạch dài hạn.

Chương trình “Mua xe 0 đồng”, cho phép vay tới 100% giá trị phương tiện, tiếp tục mở thêm lựa chọn tài chính cho khách hàng chưa muốn sử dụng khoản tiền tích lũy lớn ngay từ đầu.

Sau khi mua xe, quyền lợi miễn phí sạc tại V-Green đến hết ngày 10/2/2029 giúp người dùng giảm thêm một khoản chi thường xuyên. Đối với khách hàng cá nhân, chính sách áp dụng tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng, dưa thừa cho nhu cầu di chuyển thông thường.

Những ưu đãi này càng có ý nghĩa khi người mua ô tô ngày càng quan tâm đến tổng chi phí sở hữu, thay vì chỉ so sánh giá niêm yết giữa các mẫu xe. Một phương tiện có giá mua hợp lý, chi phí năng lượng thấp và dịch vụ thuận tiện sẽ tạo ra lợi ích tích lũy trong nhiều năm.

Doanh số gần 178.000 xe trong 9 tháng đầu năm 2026 phản ánh vị thế của VinFast trên thị trường. Còn mạng lưới sạc, hậu mãi và những chính sách dành cho người dùng đang góp phần tạo nền tảng để hãng tiếp tục duy trì sức cạnh tranh, khi sự an tâm trong suốt vòng đời sử dụng ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định mua ô tô.