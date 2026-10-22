Du lịch bằng xe điện VinFast: Không lo tiền xăng, trạm sạc “tiện đâu sạc đó”

Những chuyến đi xa không còn lo chi phí xăng xe đắt đỏ khi người dùng được miễn phí nạp pin tại mạng lưới V-Green đến năm 2029.

Kết hợp với sự hiện diện dày đặc của các trạm sạc nhanh và xưởng dịch vụ khắp các nẻo đường, xe điện VinFast mang lại sự tự do và an tâm tuyệt đối cho mọi chuyến du lịch gia đình.

Sạc pin tiện lợi khi nghỉ chân đường dài

Với nhiều gia đình, niềm vui của một chuyến du lịch tự lái nằm ở cảm giác được tự do khám phá. Khi lựa chọn ô tô điện cho những hành trình hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây số, câu hỏi thường được đặt ra là tìm trạm sạc có dễ và mất bao lâu để tiếp tục lên đường.

Trải nghiệm của anh Đỗ Văn Oanh, chủ xe VinFast VF 8 từng cùng gia đình thực hiện hành trình Hà Nội - Đà Nẵng, mang đến một câu trả lời khá thú vị.

Thay vì phải căng thẳng tính toán từng cây số, anh Oanh chủ động kết hợp thời gian sạc với những điểm nghỉ chân trên đường. Các trạm sạc bố trí dọc cao tốc và quốc lộ giúp việc lên kế hoạch di chuyển trở nên thuận tiện.

“Cứ sau khoảng 2-3 tiếng cầm lái, tôi ghé trạm sạc để cả nhà ăn uống, nghỉ ngơi. Khi mọi người thư giãn xong thì xe cũng đã nạp đầy năng lượng, vừa khỏe người vừa an tâm lăn bánh tiếp”, anh Oanh chia sẻ.

Đằng sau sự chủ động ấy là hệ thống hơn 150.000 cổng sạc V-Green trên toàn quốc, góp phần giải quyết một trong những mối quan tâm lớn nhất của người mới làm quen với ô tô điện.

Với mạng lưới ngày càng rộng, những chuyến đi liên tỉnh trở nên dễ sắp xếp hơn. Người lái có thể xác định các điểm dừng phù hợp với lịch trình, kết hợp nạp năng lượng cho xe cùng nhu cầu nghỉ ngơi của gia đình.

Đặc biệt, chủ xe còn được miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029, đồng nghĩa với việc những chuyến du lịch dài ngày có thể tiết kiệm đáng kể khoản tiền vốn phải dành cho xăng xe.

Thử hình dung một gia đình thường xuyên sử dụng ô tô với tổng quãng đường khoảng 1.500 km mỗi tháng. Nếu đi xe xăng tiêu thụ trung bình 7 lít/100 km, lượng nhiên liệu cần dùng sẽ lên tới 105 lít/tháng, tương ứng chi phí khoảng 25 triệu đồng/năm.

Với những gia đình thích khám phá và có tần suất di chuyển cao hơn, hay các tài xế xe dịch vụ, khoản chi này còn tăng đáng kể. Khi được sạc miễn phí tại V-Green, phần ngân sách tiết kiệm có thể dành cho lưu trú, ăn uống, vui chơi và những trải nghiệm thú vị trong mỗi chuyến đi.

An tâm khám phá những cung đường mới

Hành trình bằng ô tô điện sẽ càng trọn vẹn khi chủ xe có thể yên tâm về khả năng được hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

Hiện VinFast có gần 450 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, giúp người dùng thuận tiện tiếp cận dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng tại nhiều địa phương. Cùng với đó, tổng đài hỗ trợ và cứu hộ 24/7 là điểm tựa cần thiết khi khách hàng gặp tình huống phát sinh trên đường.Những lợi thế về hạ tầng và hậu mãi góp phần giúp ô tô điện VinFast trở thành phương tiện phục vụ tốt cả nhu cầu đi lại thường ngày lẫn những chuyến nghỉ dưỡng dài ngày của gia đình.

Với những người đang cân nhắc mua xe, VinFast còn mang đến thêm động lực từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, áp dụng đến hết ngày 19/12/2026 với mức ưu đãi từ 3% đến 9%.Những khách hàng lựa chọn dòng xe VF MPV 7, Limo Green, VF 5, Herio Green, VF 6 và VF 8 thế hệ trước được ưu đãi tới 9%. VF 7, VF 9, EC Van và Lạc Hồng 900 LX, VF 8 thế hệ mới hưởng mức 5%. VF 2, Minio Green và VF 3 nhận hỗ trợ 3%.

Mức ưu đãi lớn này giúp người mua tiết kiệm ngay hàng chục triệu đồng. Đơn cử, VF 8 thế hệ mới có giá niêm yết 899 triệu đồng, được hỗ trợ 5%, tương đương gần 45 triệu đồng, đưa giá xe còn khoảng 854 triệu đồng. Hay Limo Green được ưu đãi gần 63 triệu đồng từ giá niêm yết 699 triệu đồng, còn khoảng 636 triệu đồng.Khách hàng còn có thể tiếp cận chương trình “Mua xe 0 đồng”, hỗ trợ vay tới 100% giá trị phương tiện, giúp việc hiện thực hóa kế hoạch sở hữu ô tô trở nên thuận tiện hơn.

Khi việc mua ô tô trở nên dễ tiếp cận hơn, chi phí đi lại nhẹ nhàng hơn và những chuyến đi xa được đảm bảo bởi mạng lưới dịch vụ toàn quốc, lựa chọn xe điện VinFast ngày càng có sức thuyết phục với các gia đình Việt.