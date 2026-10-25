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Cận cảnh Cadillac Escalade-V 125th Anniversary đặc biệt, từ 6,17 tỷ đồng

Số hóa - Xe

Cận cảnh Cadillac Escalade-V 125th Anniversary đặc biệt, từ 6,17 tỷ đồng

Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series chỉ sản xuất đúng 252 chiếc. Xe có mức giá khởi điểm từ 239.000 USD (tương đương khoảng 6,17 tỷ đồng).

Nguyễn Anh
Nhằm kỷ niệm 125 năm thành lập thương hiệu, Cadillac chính thức trình làng phiên bản đặc biệt mang tên Escalade-V 125th Anniversary Collector Series với thiết kế độc bản cùng số lượng sản xuất giới hạn chỉ 252 chiếc.
Nhằm kỷ niệm 125 năm thành lập thương hiệu, Cadillac chính thức trình làng phiên bản đặc biệt mang tên Escalade-V 125th Anniversary Collector Series với thiết kế độc bản cùng số lượng sản xuất giới hạn chỉ 252 chiếc.
Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series là mẫu xe mở màn cho chuỗi sản phẩm Escalade Collector Series cao cấp. Sức mạnh của mẫu SUV siêu sang này đến từ khối động cơ V8 6.2L siêu nạp đặc trưng của dòng V-Series, sản sinh công suất tối đa 682 mã lực và mô-men xoắn cực đại 884 Nm.
Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series là mẫu xe mở màn cho chuỗi sản phẩm Escalade Collector Series cao cấp. Sức mạnh của mẫu SUV siêu sang này đến từ khối động cơ V8 6.2L siêu nạp đặc trưng của dòng V-Series, sản sinh công suất tối đa 682 mã lực và mô-men xoắn cực đại 884 Nm.
Ở ngoại thất, Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series gây chú ý với bộ mâm hợp kim rèn kích thước 24 inch có thiết kế riêng, kết hợp cùng các chi tiết trang trí bằng sợi carbon cao cấp xung quanh thân xe.
Ở ngoại thất, Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series gây chú ý với bộ mâm hợp kim rèn kích thước 24 inch có thiết kế riêng, kết hợp cùng các chi tiết trang trí bằng sợi carbon cao cấp xung quanh thân xe.
Cụm phanh màu xanh Santorini Blue nổi bật phía sau bộ mâm lớn, đi kèm logo nhận diện tông màu tối và hệ thống đèn chiếu logo xuống mặt đất mang đồ họa V8 đặc biệt dành riêng cho phiên bản kỷ niệm.
Cụm phanh màu xanh Santorini Blue nổi bật phía sau bộ mâm lớn, đi kèm logo nhận diện tông màu tối và hệ thống đèn chiếu logo xuống mặt đất mang đồ họa V8 đặc biệt dành riêng cho phiên bản kỷ niệm.
Khách hàng có thể lựa chọn Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series giữa hai màu sơn ngoại thất gồm xám nhám Midnight Stone Frost hoặc trắng Vibrant White Tricoat.
Khách hàng có thể lựa chọn Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series giữa hai màu sơn ngoại thất gồm xám nhám Midnight Stone Frost hoặc trắng Vibrant White Tricoat.
Bên trong không gian cabin của Escalade-V phiên bản giới hạn nổi bật với tông màu xám Sheer Gray kết hợp đen làm chủ đạo. Sắc xanh Santorini Blue - màu sắc đại diện trên logo V-Series kết nối các dòng xe thương mại với xe đua V-Series.R.
Bên trong không gian cabin của Escalade-V phiên bản giới hạn nổi bật với tông màu xám Sheer Gray kết hợp đen làm chủ đạo. Sắc xanh Santorini Blue - màu sắc đại diện trên logo V-Series kết nối các dòng xe thương mại với xe đua V-Series.R.
Các chi tiết nội thất trên xe được điểm xuyết tinh tế trên dây an toàn và các đường chỉ khâu nội thất. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị thảm sàn cao cấp, logo độc bản cùng bộ chìa khóa màu xanh riêng biệt.
Các chi tiết nội thất trên xe được điểm xuyết tinh tế trên dây an toàn và các đường chỉ khâu nội thất. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị thảm sàn cao cấp, logo độc bản cùng bộ chìa khóa màu xanh riêng biệt.
Đáng chú ý, Cadillac mang đến đặc quyền cá nhân hóa cho từng chủ sở hữu khi cho phép khách hàng tự chọn số khung (VIN) cũng như số thứ tự sản xuất trong tổng số 252 chiếc được xuất xưởng.
Đáng chú ý, Cadillac mang đến đặc quyền cá nhân hóa cho từng chủ sở hữu khi cho phép khách hàng tự chọn số khung (VIN) cũng như số thứ tự sản xuất trong tổng số 252 chiếc được xuất xưởng.
Tại thị trường Mỹ, Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series có giá khởi điểm từ 239.000 USD (tương đương khoảng 6,17 tỷ đồng), đã bao gồm phí vận chuyển.
Tại thị trường Mỹ, Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series có giá khởi điểm từ 239.000 USD (tương đương khoảng 6,17 tỷ đồng), đã bao gồm phí vận chuyển.
Tuy nhiên, với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 252 chiếc trên toàn thế giới, giá giao dịch thực tế của mẫu SUV này tại các đại lý dự kiến sẽ cao hơn đáng kể so với mức giá đề xuất của nhà sản xuất, do chính sách tự ấn định giá bán cuối cùng từ phía đại lý.
Tuy nhiên, với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 252 chiếc trên toàn thế giới, giá giao dịch thực tế của mẫu SUV này tại các đại lý dự kiến sẽ cao hơn đáng kể so với mức giá đề xuất của nhà sản xuất, do chính sách tự ấn định giá bán cuối cùng từ phía đại lý.
Nguyễn Anh
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