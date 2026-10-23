Chỉ 25% người dân ảnh hưởng từ dự án cải tạo, chỉnh trang tái thiết đô thị

Trong số người dân chịu ảnh hưởng, gần 70% liên quan đến việc mở rộng đường, ngõ xóm, xây công viên, cảnh quan và hạ tầng công cộng. Chỉ có khoảng 30% số dân liên quan đến hoạt động xây dựng các công trình cao tầng phục vụ chỉnh trang đô thị. Đây là nội dung được nêu trong dự thảo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng đang lấy ý kiến người dân.

Cũng theo quy hoạch, quỹ đất hạ tầng xã hội dự kiến tăng gần 3,5 lần (từ 23,88 ha lên 83,68 ha), quỹ đất mặt nước, công viên cây xanh tăng gấp 22 lần (từ 1,89 ha lên 42,5ha), giúp nâng cao chất lượng sống.

Mở ngõ hẹp, xây đại lộ 6-10 làn xe

Sống tại phường Vĩnh Hưng hơn mười năm nay, chị Nguyễn Thị Y cho biết, đã quen sống chung với đường nhỏ, ngõ nhỏ, ngập nước mỗi khi mưa và bụi mù mịt khi trời nắng. Đặc biệt là sự thiếu hụt nơi vui chơi, giải trí, không gian công cộng. “Sau giờ học, con cái chúng tôi rất thiếu không gian vui chơi, vận động gần nhà”, chị Y nói.

Còn với gia đình bà N.T. Hạnh có 3 thế hệ cùng chung sống, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ y tế thuận tiện là mối quan tâm thiết thực. Việc có cơ sở khám chữa bệnh gần nơi ở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ giúp các thành viên chủ động hơn trong sinh hoạt, nhất là khi cần thăm khám định kỳ hoặc xử lý những vấn đề sức khỏe phát sinh.

“Gia đình tôi có người già, trẻ nhỏ nên chuyện môi trường sống xanh, lành mạnh và nơi khám chữa bệnh gần nhà….là mối quan tâm lớn nhất. Mong rằng sau khi tái thiết, hệ thống hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ hơn, người dân có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận tiện ngay gần nơi ở”, bà Hạnh bày tỏ.

Sau nhiều năm lên kế hoạch, khu sinh thái Vĩnh Hưng vẫn bỏ hoang.

Suốt nhiều năm, người dân Vĩnh Hưng đã mòn mỏi chờ đợi những thay đổi về chất lượng sống, đường xá khang trang, mở rộng, xây thêm bệnh viện, trường học, công viên.

Bởi vậy, khi tiếp cận Dự thảo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án cải tạo, chỉnh trang toàn diện trên quy mô khoảng 447 ha đang đưa ra lấy ý kiến cộng đồng, nhiều người dân bày tỏ kì vọng dự án sớm triển khai. Thay vì cải tạo riêng từng khu vực, dự án hướng tới tổ chức lại không gian đô thị trên quy mô tổng thể, kết hợp tái thiết khu vực phát triển mới với cải tạo các khu dân cư hiện hữu.

Gần 70% diện tích thu hồi đất phục vụ giao thông và hạ tầng dân sinh

Theo định hướng quy hoạch, khoảng 206 ha được dành cho tái thiết và phát triển mới đồng bộ, trong khi khoảng 241 ha tập trung cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp hạ tầng tại khu dân cư hiện hữu.

Điểm nổi bật, theo tính toán dựa trên dự thảo QH 1/500, gần 70% diện tích đất trong phạm vi ảnh hưởng tới các hộ dân được dành cho giao thông, cây xanh và công trình công cộng. Việc phát triển các không gian cao tầng được định hướng bố trí dọc các trục đại lộ chính nhằm tạo dựng bộ mặt đô thị hiện đại, đồng thời trực tiếp phục vụ chính sách tái định cư tại phường cho cư dân địa phương.

Quy hoạch Vĩnh Hưng định hướng mở rộng không gian xanh, mặt nước, tạo thêm không gian công cộng phục vụ cư dân.

Quy hoạch dự kiến hình thành ba công viên công cộng lớn với tổng diện tích khoảng 18,5 ha, bao gồm mặt nước; đồng thời kết nối mạng lưới cây xanh với dải sinh thái ven sông Hồng, đưa không gian xanh đi sâu hơn vào đô thị.

Kiến trúc sư trưởng dự án cho hay, người dân sẽ tiếp cận công viên, vườn hoa và sân chơi trong bán kính đi bộ khoảng 300–500 m.

“Khi hoàn thành, hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ sẽ giúp người dân tiếp cận thuận tiện hơn với các tiện ích thiết yếu đa lĩnh vực. Đây là những yếu tố gắn trực tiếp với chất lượng sống hằng ngày, góp phần đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm cư dân, từ trẻ nhỏ, người cao tuổi đến các gia đình trẻ, đồng thời hình thành môi trường đô thị tiện nghi hơn”, KTS Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ.

Quỹ đất hạ tầng xã hội dự kiến tăng gấp 3,5 lần, tạo dư địa phát triển hệ thống trường học và các công trình phục vụ nhu cầu dân sinh.

Bên cạnh công viên và cây xanh, quỹ đất hạ tầng xã hội tăng thêm còn tạo tiền đề quan trọng để xây dựng, quy hoạch hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu thiết yếu khác. Giáo dục, y tế, thương mại và các tiện ích cộng đồng là những chức năng gắn trực tiếp với đời sống của mỗi gia đình, từ việc học tập của trẻ nhỏ, chăm sóc sức khỏe cho các thành viên đến mua sắm và giao lưu cộng đồng. Khi được bố trí phù hợp trong cấu trúc đô thị, các chức năng này có thể bổ trợ lẫn nhau, góp phần hình thành môi trường sống thuận tiện hơn.

Đặc biệt, với định hướng bố trí tái định cư trong địa bàn phường, quá trình tái thiết đô thị còn mang đến những cơ hội nghề nghiệp mới trong các lĩnh vực quản lý đô thị, dịch vụ thương mại, văn hóa xã hội.