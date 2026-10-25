Ferrari F50 có ODO 170 km bán hơn 517 tỷ đồng khiến đại gia "choáng váng"

Ferrari F50 có khung gầm số 107165 với ODO chỉ 170 km sẽ lên sàn đấu giá vào cuối tháng này. Mức giá dự kiến vượt mốc 20 triệu USD quy đổi hơn 517 tỷ đồng.