Khám phá khu rừng bí ẩn nhất Trung Quốc, nơi sống của 'người rừng'

Ẩn sâu trong những dãy núi mù sương trùng điệp ở miền Trung Trung Quốc, Thần Nông Giá là vùng đất hoang dã nổi tiếng với đa dạng sinh học và huyền thoại bí ẩn.

Thần Nông Giá nằm ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, là một trong những vùng sinh thái đặc biệt nhất châu Á. Nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2016 nhờ hệ sinh thái rừng nguyên sinh rộng lớn và mức độ đa dạng sinh học hiếm có. Địa hình núi non hiểm trở, độ cao thay đổi mạnh cùng khí hậu đa dạng đã tạo nên một “phòng thí nghiệm tự nhiên” cho hàng nghìn loài động thực vật phát triển.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Thần Nông Giá là sự hiện diện của nhiều loài quý hiếm và đặc hữu. Tiêu biểu là loài khỉ mũi hếch vàng (Rhinopithecus roxellana), với bộ lông vàng óng và khuôn mặt xanh đặc trưng, chỉ sống trong những khu rừng lạnh giá ở độ cao lớn. Ngoài ra, khu vực này còn là nơi trú ngụ của gấu đen châu Á, báo gấm và vô số loài chim, côn trùng quý hiếm. Sự phong phú này khiến Thần Nông Giá được ví như một “kho báu sinh học” của Trung Quốc.

Không chỉ nổi bật về thiên nhiên, Thần Nông Giá còn gắn liền với nhiều truyền thuyết cổ xưa. Tên gọi của vùng đất này xuất phát từ Thần Nông - một nhân vật huyền thoại trong văn hóa Trung Hoa, được cho là đã dạy con người cách trồng trọt và sử dụng thảo dược. Theo truyền thuyết, ông từng dựng những chiếc "giá” bằng gỗ để leo lên núi tìm cây thuốc, từ đó hình thành tên gọi “Thần Nông Giá”.

Đặc biệt, Thần Nông Giá còn nổi tiếng với những lời đồn về “người rừng” – một sinh vật chưa được xác nhận, tương tự như Bigfoot trong văn hóa phương Tây. Dù chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng, các câu chuyện truyền miệng và những lần “chạm trán” được kể lại đã góp phần tạo nên sức hút du lịch mạnh mẽ cho khu vực này.

Ngày nay, Thần Nông Giá không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng mà còn là điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá. Những con đường mòn xuyên rừng, những đỉnh núi phủ mây và hệ sinh thái phong phú mang đến trải nghiệm vừa kỳ vĩ vừa bí ẩn. Đây là nơi mà thiên nhiên và huyền thoại hòa quyện, tạo nên một trong những vùng đất độc đáo nhất của Trung Quốc.

Những ngôi nhà trăm tuổi 'có linh hồn' sừng sững giữa hoang mạc Tây Phi

Giữa vùng đất Tây Phi đầy nắng gió, có một nơi mà kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống hòa quyện thành một di sản sống độc đáo.

Trải dài qua miền Bắc Benin và một phần Togo, Koutammakou là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây là quê hương của người Batammariba, một cộng đồng đã gìn giữ lối sống truyền thống suốt nhiều thế kỷ. Điều khiến Koutammakou trở nên đặc biệt không chỉ là cảnh quan, mà còn là cách con người sống hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên.

“Khảm Sắc” đánh thức di sản khảm trai bằng trải nghiệm sống động

Từ không gian làng nghề Chuyên Mỹ (Hà Nội), dự án “Khảm Sắc” mở ra hành trình trải nghiệm văn hóa độc đáo, đưa nghệ thuật khảm trai truyền thống đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế.

Ngày 27/04/2026, chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa thuộc dự án “Khảm Sắc” đã chính thức khép lại sau ba chặng hành trình tại làng nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ (Hà Nội). Với sự tham gia của đông đảo du khách trong nước và quốc tế, chương trình đã mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật khảm xà cừ truyền thống bước gần hơn với đời sống đương đại.

Du khách tham quan triển lãm sản phẩm trong khuôn khổ sự kiện.
Xứ sở cà phê duy nhất được UNESCO vinh danh có gì đặc biệt?

Những người nông dân trồng cà phê tại Colombia đã duy trì kỹ thuật canh tác truyền thống qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên một di sản văn hóa độc đáo.

Di sản thế giới Bức tranh văn hóa cà phê của Colombia là một vùng rộng lớn trải dài qua các tỉnh Caldas, Quindío, Risaralda và Valle del Cauca của Colombia, được UNESCO công nhận năm 2011. Đây không chỉ là nơi trồng cà phê, mà còn là minh chứng sống động cho cách con người thích nghi với địa hình núi dốc khắc nghiệt để tạo nên một nền văn hóa nông nghiệp bền vững và đặc sắc.

