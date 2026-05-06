Khám phá khu rừng bí ẩn nhất Trung Quốc, nơi sống của 'người rừng'

Thần Nông Giá nằm ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, là một trong những vùng sinh thái đặc biệt nhất châu Á. Nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2016 nhờ hệ sinh thái rừng nguyên sinh rộng lớn và mức độ đa dạng sinh học hiếm có. Địa hình núi non hiểm trở, độ cao thay đổi mạnh cùng khí hậu đa dạng đã tạo nên một “phòng thí nghiệm tự nhiên” cho hàng nghìn loài động thực vật phát triển.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Thần Nông Giá là sự hiện diện của nhiều loài quý hiếm và đặc hữu. Tiêu biểu là loài khỉ mũi hếch vàng (Rhinopithecus roxellana), với bộ lông vàng óng và khuôn mặt xanh đặc trưng, chỉ sống trong những khu rừng lạnh giá ở độ cao lớn. Ngoài ra, khu vực này còn là nơi trú ngụ của gấu đen châu Á, báo gấm và vô số loài chim, côn trùng quý hiếm. Sự phong phú này khiến Thần Nông Giá được ví như một “kho báu sinh học” của Trung Quốc.

Không chỉ nổi bật về thiên nhiên, Thần Nông Giá còn gắn liền với nhiều truyền thuyết cổ xưa. Tên gọi của vùng đất này xuất phát từ Thần Nông - một nhân vật huyền thoại trong văn hóa Trung Hoa, được cho là đã dạy con người cách trồng trọt và sử dụng thảo dược. Theo truyền thuyết, ông từng dựng những chiếc "giá” bằng gỗ để leo lên núi tìm cây thuốc, từ đó hình thành tên gọi “Thần Nông Giá”.

Đặc biệt, Thần Nông Giá còn nổi tiếng với những lời đồn về “người rừng” – một sinh vật chưa được xác nhận, tương tự như Bigfoot trong văn hóa phương Tây. Dù chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng, các câu chuyện truyền miệng và những lần “chạm trán” được kể lại đã góp phần tạo nên sức hút du lịch mạnh mẽ cho khu vực này.

Ngày nay, Thần Nông Giá không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng mà còn là điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá. Những con đường mòn xuyên rừng, những đỉnh núi phủ mây và hệ sinh thái phong phú mang đến trải nghiệm vừa kỳ vĩ vừa bí ẩn. Đây là nơi mà thiên nhiên và huyền thoại hòa quyện, tạo nên một trong những vùng đất độc đáo nhất của Trung Quốc.