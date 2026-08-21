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Chính trị

Khai trừ khỏi Đảng nguyên Thứ trưởng Bộ NN&MT Trần Quý Kiên

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Quý Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và 2 người khác.

Hải Ninh

Ngày 21/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Quý Kiên, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

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Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên.

Cùng bị khai trừ khỏi Đảng còn có ông Nguyễn Văn Dũng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh (nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và bà Nguyễn Thị Gái, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Ban Bí thư nhận thấy, các ông, bà: Trần Quý Kiên, nguyên: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Văn Dũng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh (nguyên: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Thị Gái, nguyên: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các cán bộ trên cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông, bà: Trần Quý Kiên, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Gái.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

#Trần Quý Kiên #Khai trừ Đảng #Bộ Nông nghiệp #kỷ luật đảng #tham nhũng

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