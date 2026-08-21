Giá nhà ở xã hội cần sát thu nhập người lao động

Theo đại biểu Phan Thị Thúy Linh, một căn nhà ở xã hội diện tích khoảng 50 m², giá trên 1 tỷ đồng có thể tương đương 10 năm thu nhập của người lao động.

Chiều 21/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là chính sách phát triển nhà ở xã hội, từ xác định đối tượng thụ hưởng, giá bán, giá thuê đến cơ chế huy động, sử dụng nguồn lực nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho công nhân, người lao động.

Giá nhà ở xã hội phải phù hợp khả năng chi trả

Tham gia thảo luận, đại biểu Phan Thị Thúy Linh (đoàn Đà Nẵng) đề nghị xem xét mức giá thuê, giá bán nhà ở xã hội theo hướng sát hơn với khả năng chi trả thực tế của người lao động.

Đại biểu Phan Thị Thúy Linh. Ảnh: Quốc hội media.

Theo đại biểu, thu nhập bình quân của người lao động cả nước hiện khoảng 9 triệu đồng/tháng, trong đó tại nhiều địa phương chỉ khoảng 6-8 triệu đồng/tháng. Một căn nhà ở xã hội diện tích khoảng 50 m², giá trên 1 tỷ đồng, có thể tương đương khoảng 10 năm thu nhập của người lao động.

Trong khi đó, mức thuê khoảng 5 triệu đồng/tháng cũng tạo áp lực đáng kể đối với người có mức thu nhập trên.

Đại biểu cho rằng, các công thức tính giá thuê trong dự thảo hiện chủ yếu dựa trên chi phí đầu tư, chưa thể hiện đầy đủ yếu tố khả năng chi trả của người thuê.

"Nghị quyết 21 cũng yêu cầu phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp. Phù hợp ở đây cũng cần phải hướng tới phù hợp với khả năng chi trả, không chỉ phù hợp với chi phí", đại biểu nhấn mạnh.

Từ đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu lại cơ chế xác định giá bán, giá thuê nhà ở xã hội theo hướng cân bằng giữa chi phí đầu tư, hiệu quả dự án và khả năng tài chính thực tế của người lao động.

Cũng quan tâm đến giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội, đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (đoàn TP HCM) cho rằng cần có cơ chế kiểm soát để bảo đảm mức giá thực sự phù hợp với khả năng tài chính của người thụ hưởng.

Theo Điều 69 dự thảo, chủ đầu tư tự xây dựng, thuê tư vấn thẩm tra và tự phê duyệt giá bán, giá thuê mua. Đại biểu cho rằng cách làm này có ưu điểm là rút ngắn thủ tục, nhưng nếu thiếu cơ chế hậu kiểm độc lập có thể phát sinh nguy cơ chi phí bị tính cao.

"Với người thu nhập thấp, chỉ một khoản chênh lệch nhỏ cũng có thể khiến họ mất khả năng tiếp cận nhà ở", đại biểu nhấn mạnh.

Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung quy định yêu cầu chủ đầu tư công khai đầy đủ cơ cấu giá trước khi ký hợp đồng. Sau khi dự án hoàn thành, chi phí thực tế phải được quyết toán, hậu kiểm. Nếu giá quyết toán thấp hơn giá đã thu, phần chênh lệch phải được hoàn trả hoặc khấu trừ cho người mua, người thuê mua.

Đồng thời, cần xử lý nghiêm hành vi kê khai, phân bổ chi phí không đúng thực tế nhằm làm tăng giá bán nhà ở xã hội.

Chuyển mạnh sang hậu kiểm trong xác định giá

Đại biểu Đào Chí Nghĩa (đoàn Cần Thơ) đồng tình với nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, lãi vay, lợi nhuận định mức và không tính các khoản ưu đãi vào giá khi xác định giá bán, giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng vấn đề quan trọng là phải thiết kế cơ chế xác định và kiểm soát giá vừa bảo đảm minh bạch, vừa không phát sinh thêm thủ tục, kéo dài thời gian triển khai dự án.

Theo đại biểu, tinh thần Nghị quyết số 201 của Quốc hội khóa XV đã cho phép chủ đầu tư tự xác định giá trên cơ sở phương pháp luật định và thuê đơn vị đủ năng lực để thẩm tra. Cơ chế này có thể giúp rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện các thủ tục liên quan.

Đại biểu đề nghị luật hóa đầy đủ cơ chế này trong Luật Nhà ở, theo hướng Nhà nước quy định phương pháp xác định giá, các loại chi phí được tính, mức lợi nhuận và cơ chế kiểm tra; chủ đầu tư chịu trách nhiệm về giá, còn cơ quan quản lý thực hiện hậu kiểm và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

"Nhà nước quy định phương pháp, chi phí được tính, mức lợi nhuận, cơ chế kiểm tra; chủ đầu tư thì chịu trách nhiệm về giá và cơ quan nhà nước sẽ thực hiện công tác hậu kiểm, xử lý nếu xác định có sai phạm", đại biểu đề xuất.

Xác định đúng đối tượng, hạn chế trục lợi chính sách

Theo đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc, Điều 61 dự thảo Luật đã xác định các nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội nhưng vẫn thiếu tiêu chí thống nhất để xác định người thu nhập thấp cũng như trường hợp nhà ở cách xa nơi làm việc.

Trong khi đó, quy định về xử lý vi phạm tại Điều 70 chưa đi kèm cơ chế kiểm tra, sàng lọc ngay từ khâu xét duyệt. Theo đại biểu, khoảng trống này có thể tạo kẽ hở để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc. Ảnh: Quốc hội media.

Đại biểu đề nghị bổ sung vào Điều 61 nguyên tắc xác định điều kiện thu nhập theo tiêu chí khách quan, dễ kiểm chứng, có thể gắn với mức thu nhập chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc thu nhập bình quân theo vùng. Chính phủ quy định mức cụ thể và định kỳ điều chỉnh phù hợp với biến động tiền lương, giá cả.

Đối với trường hợp nhà ở cách xa nơi làm việc, cần quy định nguyên tắc xác định dựa trên khoảng cách, thời gian đi lại và khả năng tiếp cận giao thông công cộng, bảo đảm áp dụng thống nhất giữa các địa phương.

Đáng chú ý, đại biểu đề nghị xây dựng cơ chế liên thông, đối soát dữ liệu về cư trú, thuế, bảo hiểm xã hội, đất đai và nhà ở. Đồng thời, cần thiết lập mã hồ sơ thống nhất trên toàn quốc và thực hiện hậu kiểm định kỳ.

Theo hướng này, người dân chỉ cần kê khai một lần, còn cơ quan nhà nước có trách nhiệm chủ động kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về kết quả.

Đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) đồng tình với yêu cầu kiểm soát chặt nguy cơ trục lợi, đầu cơ chính sách, nhất là trường hợp một người đã có nhà tại địa phương này nhưng vẫn đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại địa phương khác.

Tuy nhiên, theo đại biểu, không nên giải quyết vấn đề bằng cách yêu cầu người dân phải xin thêm nhiều loại giấy xác nhận.

"Nếu Nhà nước đã có cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, nhà ở, thuế và bảo hiểm xã hội thì nguyên tắc phải là cơ quan Nhà nước tự đối soát dữ liệu, người dân không phải chứng minh lại những thông tin mà Nhà nước đã có", đại biểu đề nghị.

Theo đó, cần bổ sung nguyên tắc xác định điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội thông qua kết nối, đối soát cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hạn chế tối đa yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin mà cơ quan quản lý có thể khai thác.