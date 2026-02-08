Hà Nội

Khai quật khu thờ cúng cổ xưa ở Frankfurt lộ bí mật động trời

Kho tri thức

Khai quật khu thờ cúng cổ xưa ở Frankfurt lộ bí mật động trời

Các nhà khảo cổ tìm thấy di tích độc đáo, vật dụng bằng đồng, đồ gốm và hài cốt, phản ánh hoạt động tôn giáo quan trọng trên rìa phía bắc La Mã.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Khi tiến hành khai quật tại thị trấn cổ Nida nằm ở vùng ngoại ô phía tây bắc thành phố Frankfurt, nước Đức, các chuyên gia đến từ Văn phòng Di tích Thành phố Frankfurt bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Văn phòng Di tích Thành phố Frankfurt.
Đó là tàn tích một khu vực thờ cúng rộng lớn có tường bao quanh của Đế chế La Mã cổ đại. Ảnh: @Văn phòng Di tích Thành phố Frankfurt.
Nhìn chung, khu vực thờ cúng này có bố cục độc đáo với các đường nét kiến ​​trúc tinh xảo. Khu vực thờ cúng bao gồm mười một công trình bằng đá được xây dựng qua nhiều giai đoạn. Ảnh: @Văn phòng Di tích Thành phố Frankfurt.
Các nhà khảo cổ cũng đã xác định được khoảng 70 giếng và 10 hố dùng để chôn cất theo nghi lễ. Ảnh: @Văn phòng Di tích Thành phố Frankfurt.
Cuộc khai quật cũng đã thu được hơn 5.000 mảnh vữa trát tường được sơn vẽ, cùng với các phụ kiện bằng đồng từ cửa ra vào và cửa sổ. Các nhà nghiên cứu cho rằng, những vật liệu này cho thấy mức độ đầu tư kiến ​​trúc cao, cho thấy rằng, khu thờ cúng này đóng một vai trò nổi bật trong đời sống tôn giáo của thành phố cổ. Ảnh: @Văn phòng Di tích Thành phố Frankfurt.
Các giếng và hố khai quật đã cung cấp một số bằng chứng quan trọng nhất. Các nhà khảo cổ đã thu hồi được một lượng lớn đồ gốm, cùng với một lượng đáng kể hài cốt động thực vật. Chúng bao gồm xương cá và chim, cũng như các mẫu thực vật được bảo quản trong đất. Ảnh: @Văn phòng Di tích Thành phố Frankfurt.
Nhóm khảo cổ giải thích đây là tàn tích của các bữa dâng lễ vật hiến tế lên cho các vị thần. Và phát hiện này mang đến cái nhìn hiếm hoi về đời sống tôn giáo ở rìa phía bắc của Đế chế La Mã cổ xưa. @Văn phòng Di tích Thành phố Frankfurt.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
