Khai quật trại hành quân của đế chế La Mã, tìm thấy kho báu khủng

Các nhà khảo cổ ở Đức đã phát hiện 4 trại hành quân của người La Mã và khoảng 1.500 hiện vật, bao gồm tiền xu và đinh giày, có niên đại từ thế kỷ 3.
Vợ chồng Hùng Thuận ngày càng gắn bó sau khi kết hôn. Những hình ảnh giản dị nhưng ngọt ngào của cặp đôi phần nào hé lộ cuộc sống hôn nhân bình yên hiện tại.
Thịt chim cút giàu protein, vitamin và khoáng chất, dễ tiêu hóa, phù hợp nhiều đối tượng. Sử dụng hợp lý giúp bồi bổ cơ thể và nâng cao thể trạng.
Nhờ loại bỏ vách ngăn, ưu tiên ánh sáng, chọn nội thất vừa đủ, căn hộ 38m2 trở thành không gian sống thoải mái, dễ thở và không dư thừa.
Suối Tía ẩn mình giữa đại ngàn Đà Lạt, sở hữu vẻ đẹp mơ màng với rừng chò ngập nước, sương sớm huyền ảo và không gian nguyên sơ, tĩnh lặng.
Vợ chồng Hùng Thuận ngày càng gắn bó sau khi kết hôn. Những hình ảnh giản dị nhưng ngọt ngào của cặp đôi phần nào hé lộ cuộc sống hôn nhân bình yên hiện tại.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ, Hoa hậu Trần Tiểu Vy gây ấn tượng mạnh khi khoác lên mình trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu.
Các nhà khảo cổ tìm thấy ngôi mộ trẻ tuổi với nhiều hiện vật trang sức, đồ đồng và gốm sứ quý hiếm, phản ánh địa vị xã hội cao.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Vân Tiny nhanh chóng thu hút sự chú ý khi lựa chọn những thiết kế ôm sát, tôn trọn đường cong cơ thể.
Áo giáp kiểu vảy cá rất phổ biến ở thế giới cổ đại. Loại áo giáp này đã góp phần bảo vệ binh sĩ trước các đòn tấn công bằng gươm, đao... của kẻ địch.
CEO Microsoft Satya Nadella cho rằng AI sẽ trở thành bong bóng đầu cơ nếu lợi ích chỉ tập trung vào các tập đoàn lớn và nền kinh tế giàu có.
Theo truyền thồng Ukraine, Nga đã bắt đầu đưa vào trang bị UAV tấn công tầm xa Geran-5, mang đầu đạn lớn hơn và tấn công ở khoảng cách hàng nghìn km.
Xím Vàng những ngày cuối năm gây ấn tượng với sắc đào rừng nở hồng sườn núi, bản làng người H’Mông nép mình giữa không gian núi rừng hoang sơ, yên bình.
Không khí Tết Nguyên đán đang đến rất gần, MC Phương Thảo mới đây khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khi tung loạt ảnh diện áo dài truyền thống.
Ca sĩ Văn Mai Hương, rapper Pháo và ca sĩ LyLy cùng tham gia phim Tết Thỏ ơi của Trấn Thành.
Nhà thờ Mằng Lăng ở Đắc Lắk (Phú Yên cũ) là công trình tôn giáo cổ kính, gắn liền lịch sử Công giáo và chữ Quốc ngữ Việt Nam.
Ốc sên rừng Cuba (Polymita picta) nổi tiếng toàn cầu nhờ vẻ đẹp rực rỡ hiếm có và giá trị sinh học đặc biệt.
Hyundai chính thức ra mắt SUV thuần điện Elexio tại thị trường Úc với giá khởi điểm từ 59.990 AUD (khoảng hơn 1 tỷ đồng) cho duy nhất một phiên bản Elite.
Bắt trend Trạm tỷ đang hot, Mai Dora nhanh chóng gây bão mạng xã hội với visual cuốn hút, khiến cộng đồng game thủ không khỏi trầm trồ.
Google bắt đầu cho phép người dùng đổi hẳn địa chỉ Gmail sang tên mới, vẫn giữ nguyên tài khoản, email và toàn bộ dữ liệu liên kết.
KONKR FIT sở hữu cấu hình cực mạnh mẽ với bộ xử lý Ryzen AI 9 HX 470, pin 80Wh trong thân hình nhỏ gọn với màn hình OLED 7 inch.
Sử dụng các công nghệ tiên tiến, các chuyên gia đã phát hiện những bức thư tình, tâm sự đời thường... được khắc trên các bức tường ở thành phố Pompeii.