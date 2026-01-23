Hà Nội

Khai quật trại hành quân của đế chế La Mã, tìm thấy kho báu khủng

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ ở Đức đã phát hiện 4 trại hành quân của người La Mã và khoảng 1.500 hiện vật, bao gồm tiền xu và đinh giày, có niên đại từ thế kỷ 3.

Trong cuộc khai quật mới đây, các nhà khảo cổ ở Đức đã tìm thấy 4 trại hành quân của đế chế La Mã. Những cơ sở này có niên đại cách đây 1.700 năm. Ảnh: Anika Tauschensky, copyright State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt.
Trong cuộc khai quật mới đây, các nhà khảo cổ ở Đức đã tìm thấy 4 trại hành quân của đế chế La Mã. Những cơ sở này có niên đại cách đây 1.700 năm. Ảnh: Anika Tauschensky, copyright State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt.
Tại địa điểm này, các chuyên gia khai quật được kho báu gồm khoảng 1.500 hiện vật quý giá. Trong số này có một số tiền xu và các bộ phận giày cũ. Ảnh: GeoBasis-DE / LVermGeo ST, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0).
Tại địa điểm này, các chuyên gia khai quật được kho báu gồm khoảng 1.500 hiện vật quý giá. Trong số này có một số tiền xu và các bộ phận giày cũ. Ảnh: GeoBasis-DE / LVermGeo ST, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0).
Vào thế kỷ thứ ba sau Công nguyên, đế chế La Mã đã tiến hành một số chiến dịch quân sự vào vùng đất ngày nay thuộc lãnh thổ của Đức. Mục tiêu của người La Mã là mở rộng lãnh thổ về phía bắc dọc theo sông Elbe. Ảnh: warfarehistorynetwork.com.
Vào thế kỷ thứ ba sau Công nguyên, đế chế La Mã đã tiến hành một số chiến dịch quân sự vào vùng đất ngày nay thuộc lãnh thổ của Đức. Mục tiêu của người La Mã là mở rộng lãnh thổ về phía bắc dọc theo sông Elbe. Ảnh: warfarehistorynetwork.com.
Tuy nhiên, các bộ lạc ở Đức khi ấy đã chống lại các cuộc tấn công của đế chế La Mã. Theo đó, người La Mã gặp một số khó khăn trong việc mở rộng lãnh thổ. Ảnh: jmvh.org.
Tuy nhiên, các bộ lạc ở Đức khi ấy đã chống lại các cuộc tấn công của đế chế La Mã. Theo đó, người La Mã gặp một số khó khăn trong việc mở rộng lãnh thổ. Ảnh: jmvh.org.
Gần đây, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy bằng chứng về sự chiếm đóng của La Mã thông qua các trại hành quân. "Các trại hành quân của La Mã là những công trình được tiêu chuẩn hóa cao", nhóm nghiên cứu cho hay. Ảnh: Jason Juta.
Gần đây, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy bằng chứng về sự chiếm đóng của La Mã thông qua các trại hành quân. "Các trại hành quân của La Mã là những công trình được tiêu chuẩn hóa cao", nhóm nghiên cứu cho hay. Ảnh: Jason Juta.
Theo các chuyên gia, các trại hành quân của La Mã có hình chữ nhật điển hình với các góc được bo tròn. Từ các cổng, các con đường chính trong trại, được bố trí vuông góc, dẫn vào bên trong. Tại giao điểm của những con đường này là công trình chính, được gọi là principia. Ảnh: WeaponsandWarfare.
Theo các chuyên gia, các trại hành quân của La Mã có hình chữ nhật điển hình với các góc được bo tròn. Từ các cổng, các con đường chính trong trại, được bố trí vuông góc, dẫn vào bên trong. Tại giao điểm của những con đường này là công trình chính, được gọi là principia. Ảnh: WeaponsandWarfare.
Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng, "một đặc điểm đặc trưng của các trại hành quân là cái gọi là titulum - một đoạn hào có bức tường phòng thủ nằm phía trước các lối đi cổng. Ảnh: Peter Dennis.
Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng, "một đặc điểm đặc trưng của các trại hành quân là cái gọi là titulum - một đoạn hào có bức tường phòng thủ nằm phía trước các lối đi cổng. Ảnh: Peter Dennis.
Hai trong số các trại hành quân của đế chế La Mã nằm gần thị trấn Aken. Một trại khác nằm gần thị trấn Deersheim và trại hành quân cuối cùng nằm ở Trabitz. Các trại hành quân này được phát hiện bởi các nhà khảo cổ học nghiệp dư và chuyên nghiệp. Họ đã sử dụng kết hợp ảnh chụp từ trên không và ảnh vệ tinh, cũng như khảo sát, khai quật trên mặt đất để tìm kiếm và nghiên cứu các địa điểm này. Ảnh: Creative Assembly.
Hai trong số các trại hành quân của đế chế La Mã nằm gần thị trấn Aken. Một trại khác nằm gần thị trấn Deersheim và trại hành quân cuối cùng nằm ở Trabitz. Các trại hành quân này được phát hiện bởi các nhà khảo cổ học nghiệp dư và chuyên nghiệp. Họ đã sử dụng kết hợp ảnh chụp từ trên không và ảnh vệ tinh, cũng như khảo sát, khai quật trên mặt đất để tìm kiếm và nghiên cứu các địa điểm này. Ảnh: Creative Assembly.
Máy dò kim loại được các chuyên gia sử dụng, qua đó phát hiện hơn 1.500 hiện vật bằng kim loại. Nhiều hiện vật trong số đó là đinh. Các nhà nghiên cứu suy đoán một số chiếc đinh có thể đã rơi ra từ giày dép mà binh sĩ La Mã đi. Những chiếc đinh này, được gọi là đinh tán, có lẽ giúp tăng độ bám cho giày khi binh lính La Mã di chuyển lúc hành quân. Ảnh: Starz.
Máy dò kim loại được các chuyên gia sử dụng, qua đó phát hiện hơn 1.500 hiện vật bằng kim loại. Nhiều hiện vật trong số đó là đinh. Các nhà nghiên cứu suy đoán một số chiếc đinh có thể đã rơi ra từ giày dép mà binh sĩ La Mã đi. Những chiếc đinh này, được gọi là đinh tán, có lẽ giúp tăng độ bám cho giày khi binh lính La Mã di chuyển lúc hành quân. Ảnh: Starz.
Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy những đồng xu có niên đại từ nửa sau thế kỷ 2 và đầu thế kỷ 3. Những phát hiện này đã giúp họ xác định niên đại của các trại hành quân của người La Mã. Ảnh: Radu Oltean.
Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy những đồng xu có niên đại từ nửa sau thế kỷ 2 và đầu thế kỷ 3. Những phát hiện này đã giúp họ xác định niên đại của các trại hành quân của người La Mã. Ảnh: Radu Oltean.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo LS)
