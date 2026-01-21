Hà Nội

Kỳ lạ kèn chiến thời Đồ Sắt được khai quật tại Norfolk

Kho tri thức

Phát hiện kèn đồng cổ xưa có thể liên quan đến nữ hoàng Boudica, giúp các nhà sử học khám phá âm nhạc và chiến tranh của bộ tộc Celtic cổ đại.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Một cuộc khai quật khảo cổ ở Tây Norfolk đã mang lại phát hiện phi thường. Ảnh: @Dịch vụ Bảo tàng Norfolk.
Một cuộc khai quật khảo cổ ở Tây Norfolk đã mang lại phát hiện phi thường. Ảnh: @Dịch vụ Bảo tàng Norfolk.
Đó là một chiếc kèn chiến Thời Kỳ Đồ Sắt, có thể có liên hệ với bộ tộc Celtic do nhân vật Nữ hoàng Boudica lẫy lừng từng lãnh đạo. Ảnh: @Dịch vụ Bảo tàng Norfolk.
Đó là một chiếc kèn chiến Thời Kỳ Đồ Sắt, có thể có liên hệ với bộ tộc Celtic do nhân vật Nữ hoàng Boudica lẫy lừng từng lãnh đạo. Ảnh: @Dịch vụ Bảo tàng Norfolk.
Nhạc cụ này được gọi là kèn carnyx, là mẫu vật hoàn chỉnh nhất chưa từng được tìm thấy ở bất kỳ đâu tại châu Âu. Ảnh: @Dịch vụ Bảo tàng Norfolk.
Nhạc cụ này được gọi là kèn carnyx, là mẫu vật hoàn chỉnh nhất chưa từng được tìm thấy ở bất kỳ đâu tại châu Âu. Ảnh: @Dịch vụ Bảo tàng Norfolk.
Trong quá khứ, nhạc cụ bằng đồng này được các bộ lạc Celtic sử dụng để đe dọa kẻ thù của họ - cụ thể là người La Mã cổ đại - trong các trận chiến. Ảnh: @Dịch vụ Bảo tàng Norfolk.
Trong quá khứ, nhạc cụ bằng đồng này được các bộ lạc Celtic sử dụng để đe dọa kẻ thù của họ - cụ thể là người La Mã cổ đại - trong các trận chiến. Ảnh: @Dịch vụ Bảo tàng Norfolk.
Trong khi công tác bảo tồn vẫn đang được tiến hành, các nhà nghiên cứu cho biết, họ tin rằng, chiếc kèn này được chôn cất vào thế kỷ thứ nhất Sau Công Nguyên – nghĩa là nó có thể có liên hệ với bộ lạc của Nữ hoàng Boudica. Ảnh: @Dịch vụ Bảo tàng Norfolk.
Trong khi công tác bảo tồn vẫn đang được tiến hành, các nhà nghiên cứu cho biết, họ tin rằng, chiếc kèn này được chôn cất vào thế kỷ thứ nhất Sau Công Nguyên – nghĩa là nó có thể có liên hệ với bộ lạc của Nữ hoàng Boudica. Ảnh: @Dịch vụ Bảo tàng Norfolk.
Mối liên hệ tiềm năng đó chắc chắn rất thú vị đối với các nhà sử học và nhấn mạnh tầm quan trọng của phát hiện này. Ảnh: @Dịch vụ Bảo tàng Norfolk.
Mối liên hệ tiềm năng đó chắc chắn rất thú vị đối với các nhà sử học và nhấn mạnh tầm quan trọng của phát hiện này. Ảnh: @Dịch vụ Bảo tàng Norfolk.
Việc nghiên cứu và bảo tồn toàn diện di vật này sẽ định hình lại quan điểm của chúng ta về âm thanh và âm nhạc trong Thời kỳ Đồ Sắt ở châu Âu. Ảnh: @Dịch vụ Bảo tàng Norfolk.
Việc nghiên cứu và bảo tồn toàn diện di vật này sẽ định hình lại quan điểm của chúng ta về âm thanh và âm nhạc trong Thời kỳ Đồ Sắt ở châu Âu. Ảnh: @Dịch vụ Bảo tàng Norfolk.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#Kèn chiến #carnyx #kim loại #La Mã cổ đại #Nữ hoàng Boudica

