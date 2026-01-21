Kỳ lạ kèn chiến thời Đồ Sắt được khai quật tại Norfolk

Phát hiện kèn đồng cổ xưa có thể liên quan đến nữ hoàng Boudica, giúp các nhà sử học khám phá âm nhạc và chiến tranh của bộ tộc Celtic cổ đại.
Giữa khung cảnh tuyết rơi lạnh giá, Valent Woo chứng minh đẳng cấp 'nữ thần gợi cảm' với bộ cánh mỏng manh khoe khéo vòng eo con kiến vạn người mê.
Tử vi cho biết, 4 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, tiền bạc khấm khá, cơ hội làm giàu đến bất ngờ trong thời gian tới.
Hà Nội ứng dụng hệ thống camera AI kích hoạt 'làn sóng xanh' giúp dẫn đoàn, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội.
Bạch đậu khấu - loại gia vị đắt thứ 3 thế giới, đang mang lại nguồn thu ngày càng lớn cho Việt Nam.
Theo chuyên gia Ukraine, xe tăng sẽ không tồn tại trong chiến tranh hiện đại, khi UAV FPV có thể tiêu diệt chúng ở khoảng cách 10-15 km tính từ tiền tuyến.
Theo quan niệm phong thủy, không phải loại cây nào cũng phù hợp để trồng trong khuôn viên nhà ở, đặc biệt là vào dịp đầu năm.
Một lỗ hổng mang tên WhisperPair cho phép chiếm quyền tai nghe Bluetooth dùng Google Fast Pair, mở đường cho nghe lén và theo dõi vị trí người dùng.
Amarna là thành phố cổ đặc biệt của Ai Cập, gắn liền với cuộc cải cách tôn giáo táo bạo nhất lịch sử nền văn minh này.
Vào tối 19/1 (giờ địa phương), người dân tại nhiều khu vực ở Vương quốc Anh chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang Bắc bán cầu tuyệt đẹp với nhiều màu sắc rực rỡ.
Nằm trong quần thể Tràng An (Ninh Bình), dãy nhà cổ soi bóng bên dòng sông xanh biếc bất ngờ gây sốt mạng xã hội, trở thành điểm “sống ảo” hút du khách trẻ.
Trong loạt ảnh mới, nàng rich kid đình đám Hà thành Lê Gia Linh đã 'đốn tim' fan bằng một bộ ảnh mang phong cách nàng thơ, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc.
Vừa ra mắt Việt Nam vào năm 2025, Skoda Kushaq đã có bản nâng cấp giữa vòng đời 2026 với các trang bị "xịn sò" vốn thường chỉ có trên xe sang.
Diễn viên nhí Bảo Nam đảm nhận vai cháu nghệ sĩ Xuân Hinh trong phim Mùi phở. Trước đó, cậu nhóc tham gia không ít phim truyền hình.
Ai đó đã bỏ ra 16,5 triệu (tương đương khoảng gần 430 tỷ đồng) để mua chiếc siêu xe Ferrari Enzo mà trong suốt 23 năm qua chỉ mới lăn bánh có 966 km,
Được biết đến với danh xưng 'hot girl World Cup', Đỗ Thị Thùy Linh vẫn giữ được sức hút nhờ tài năng và sự chỉn chu trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân.
Vườn quốc gia Pyrénées – Mont Perdu (Pháp - Tây Ban Nha) là vùng núi hùng vĩ, nơi thiên nhiên và lịch sử văn hóa giao thoa độc đáo.
Cây sầu riêng (Durio zibethinus) là biểu tượng trái cây nhiệt đới Đông Nam Á, nổi tiếng toàn cầu bởi hương vị mạnh và giá trị kinh tế cao.
Ca sĩ Thu Thuỷ đu trend "trạm tỷ" khi xuống phố. Ngọc Trinh tôn eo thon, chân dài với áo crop-top kết hợp chân váy siêu ngắn.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 22/1, Bảo Bình nên chú ý, tránh va chạm với tiểu nhân. Song Tử có thực lực nhưng lại thiếu tự tin, dễ tuột cơ hội tốt.
Những cành đào huyền mini có mức giá phải chăng, dáng đẹp nên được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn trong dịp Tết Nguyên đán.