Xe

Skoda Kushaq giảm tới 65 triệu đồng, cạnh tranh Toyota Yaris Cross

Một số đại lý Skoda ở Quảng Ninh đang tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt cho mẫu SUV cỡ nhỏ Skoda Kushaq, với mức giảm tối đa gần 65 triệu đồng.

Thảo Nguyễn
Video: Chi tiết Skoda Kushaq đối thủ Toyota Yaris Cross tại Việt Nam.

Theo thông tin từ đại lý, cả hai phiên bản Kushaq đều được giảm 10% so với giá niêm yết. Cụ thể, bản tiêu chuẩn giảm 59,9 triệu đồng, còn bản cao cấp giảm 64,9 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán của Kushaq chỉ còn 539,1 triệu đối với bản tiêu chuẩn và 584,1 triệu đồng cho bản cao cấp.

Mức giá này giúp mẫu xe châu Âu lắp ráp trong nước tiệm cận các mẫu xe SUV cỡ A tại Việt Nam như Hyundai Venue (từ 539 triệu đồng) và Toyota Raize (từ 512 triệu đồng).

1-866.jpg
Skoda Kushaq giảm giá mạnh, cạnh tranh Toyota Yaris Cross.

Tuy nhiên, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng cho khách hàng có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh, thanh toán đủ 100% giá trị xe và xuất hóa đơn trong tháng 8/2025. Ở những khu vực khác, mức giảm cao nhất chỉ khoảng 10 triệu đồng.

Skoda Kushaq được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào 29/6/2025 và là mẫu xe đầu tiên của hãng được lắp ráp trong nước. Đây là bước đi chiến lược nhằm nội địa hóa sản phẩm, giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh tại thị trường Việt Nam.

3-7125.jpg
Skoda Kushaq được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào 29/6/2025 và là mẫu xe đầu tiên của hãng được lắp ráp trong nước.

Kushaq nổi bật ở khả năng vận hành ổn định nhờ trang bị hỗ trợ vào cua chủ động XDS/XDS+ và khóa vi sai điện tử EDL, giúp tăng độ bám đường trên mặt trơn trượt hoặc khi ôm cua gắt.

Mẫu SUV này đạt chứng nhận an toàn 5 sao Global NCAP và sở hữu nhiều tính năng an toàn hiện đại như: Hệ thống cân bằng điện tử nâng cao. Cảnh báo điểm mù ở khoảng cách lên đến 70 m. Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước. Chức năng làm khô má phanh khi đi qua khu vực ẩm ướt.

2-5384.jpg
Skoda Kushaq được trang bị động cơ TSI Turbo công suất tối đa 115 mã lực, mô-men xoắn 178 Nm kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Skoda Kushaq được trang bị động cơ TSI Turbo công suất tối đa 115 mã lực, mô-men xoắn 178 Nm kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Sự kết hợp này giúp xe vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo khả năng tăng tốc và leo dốc tốt.

Với mức giảm gần 65 triệu đồng, Skoda Kushaq tại Quảng Ninh hiện là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV đô thị, đặc biệt đối với những khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe châu Âu lắp ráp tại Việt Nam, có trang bị an toàn hàng đầu và giá bán cạnh tranh

#Skoda Kushaq giảm giá mạnh #Skoda Kushaq 2025 mới #Skoda Kushaq lắp ráp Việt Nam #Skoda Kushaq tại việt Nam #giá xe Skoda Kushaq 2025 #giảm giá xe Skoda Kushaq

Bài liên quan

Xe

Cận cảnh Skoda Kushaq lắp ráp Việt Nam, từ 599 triệu đồng

Skoda Kushaq - mẫu SUV hạng B chuẩn châu Âu chính thức ra mắt Việt Nam với giá từ 599 triệu đồng. Xe được sản xuất nội địa, thiết kế hiện đại, an toàn 5 sao.

111.jpg
Năm 2022, Tập đoàn Thành Công chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Skoda Auto, đưa Việt Nam trở thành mắt xích trong chiến lược toàn cầu hóa của hãng xe đến từ châu Âu. Tuyên ngôn thương hiệu tại thị trường Việt Nam được giới thiệu với khẩu hiệu: “Let’s Explore – Sống khám phá, Chuẩn chất Âu.”
2-1377.jpg
Tháng 2/2023, dự án Nhà máy sản xuất ô tô Thành Công Việt Hưng được khởi công tại Khu công nghiệp Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Sau 25 tháng xây dựng, lắp đặt thiết bị và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Skoda, nhà máy chính thức đi vào vận hành từ ngày 26/3/2025 với công suất thiết kế đạt 120.000 xe/năm.
Xem chi tiết

Xe

Skoda Kushaq 2025 chính thức ra mắt Việt Nam, "đối thủ" Kia Seltos

Là mẫu crossover hạng B dành cho các thị trường đang phát triển, Skoda Kushaq khi được lắp ráp tại Việt Nam sẽ cạnh tranh trong một phân khúc vốn đã khá “chật chội” với những đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos.

Skoda Kushaq 2025 chinh thuc ra mat Viet Nam,

Skoda Kushaq tại Việt Nam mới xuất hiện gần đây trong danh mục sản phẩm Skoda. Xe ra đời năm 2021 và xuất xưởng từ nhà máy ở Ấn Độ. Kushaq thuộc phân khúc crossover cỡ B, dùng nền tảng MQB A0 IN (biến thể giá rẻ dành cho các thị trường đang phát triển). Tên xe có nguồn gốc từ chữ “Kushak” nghĩa là “vua” trong tiếng Phạn.

Xem chi tiết

Xe

Mục sở thị Skoda Karoq 2025 từ 1,009 tỷ đồng tại Việt Nam

Skoda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu và công bố giá bán của mẫu xe SUV Karoq Premium và Karoq Sportline 2025 mới lần lượt là 1,009 tỷ và 1,129 tỷ đồng.

1-6536.png
Skoda Karoq là dòng SUV cỡ C nhập khẩu châu Âu đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Việt Nam vào năm 2023. Tuy nhiên, mẫu xe này chưa gây được tiếng vang vì kích thước nhỏ hơn các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Ford Territory trong khi giá bán lại cao hơn đáng kể.
2-3647.png
Để cải thiện sức hút cho mẫu xe này, Skoda đã đưa phiên bản mới của Karoq về Việt Nam. Skoda Karoq 2025 thế mới sẽ có 2 phiên bản là Sportline và Premium. Trong khi đó, đời cũ có 2 phiên bản là Ambition và Style.
Xem chi tiết

