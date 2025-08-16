Skoda Kushaq giảm tới 65 triệu đồng, cạnh tranh Toyota Yaris Cross

Một số đại lý Skoda ở Quảng Ninh đang tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt cho mẫu SUV cỡ nhỏ Skoda Kushaq, với mức giảm tối đa gần 65 triệu đồng.

Video: Chi tiết Skoda Kushaq đối thủ Toyota Yaris Cross tại Việt Nam.

Theo thông tin từ đại lý, cả hai phiên bản Kushaq đều được giảm 10% so với giá niêm yết. Cụ thể, bản tiêu chuẩn giảm 59,9 triệu đồng, còn bản cao cấp giảm 64,9 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán của Kushaq chỉ còn 539,1 triệu đối với bản tiêu chuẩn và 584,1 triệu đồng cho bản cao cấp.

Mức giá này giúp mẫu xe châu Âu lắp ráp trong nước tiệm cận các mẫu xe SUV cỡ A tại Việt Nam như Hyundai Venue (từ 539 triệu đồng) và Toyota Raize (từ 512 triệu đồng).

Skoda Kushaq giảm giá mạnh, cạnh tranh Toyota Yaris Cross.

Tuy nhiên, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng cho khách hàng có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh, thanh toán đủ 100% giá trị xe và xuất hóa đơn trong tháng 8/2025. Ở những khu vực khác, mức giảm cao nhất chỉ khoảng 10 triệu đồng.

Skoda Kushaq được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào 29/6/2025 và là mẫu xe đầu tiên của hãng được lắp ráp trong nước. Đây là bước đi chiến lược nhằm nội địa hóa sản phẩm, giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh tại thị trường Việt Nam.

Kushaq nổi bật ở khả năng vận hành ổn định nhờ trang bị hỗ trợ vào cua chủ động XDS/XDS+ và khóa vi sai điện tử EDL, giúp tăng độ bám đường trên mặt trơn trượt hoặc khi ôm cua gắt.

Mẫu SUV này đạt chứng nhận an toàn 5 sao Global NCAP và sở hữu nhiều tính năng an toàn hiện đại như: Hệ thống cân bằng điện tử nâng cao. Cảnh báo điểm mù ở khoảng cách lên đến 70 m. Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước. Chức năng làm khô má phanh khi đi qua khu vực ẩm ướt.

Skoda Kushaq được trang bị động cơ TSI Turbo công suất tối đa 115 mã lực, mô-men xoắn 178 Nm kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Skoda Kushaq được trang bị động cơ TSI Turbo công suất tối đa 115 mã lực, mô-men xoắn 178 Nm kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Sự kết hợp này giúp xe vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo khả năng tăng tốc và leo dốc tốt.

Với mức giảm gần 65 triệu đồng, Skoda Kushaq tại Quảng Ninh hiện là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV đô thị, đặc biệt đối với những khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe châu Âu lắp ráp tại Việt Nam, có trang bị an toàn hàng đầu và giá bán cạnh tranh