Khả năng Mỹ - Iran sắp đàm phán lần hai

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới eo biển Hormuz gia tăng, Mỹ và Iran được cho là vẫn đang phối hợp qua các kênh trung gian để tổ chức đàm phán lần hai, sau khi vòng đàm phán ở Islamabad kết thúc mà không có thỏa thuận nào.

AP ngày 13/4 dẫn nguồn nhà ngoại giao Mỹ cho biết phái đoàn nước này và Iran có thể "tiến tới vòng đàm phán thứ hai" trong ngày 16-4. Cùng ngày, Tạp chí The Atlantic dẫn một nguồn tin từ Tehran cũng cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran có thể sẽ diễn ra tại Pakistan vào thời gian tương tự.

Trong khi đó, hai quan chức Pakistan cùng ngày cũng cho biết nước này đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran trong những ngày tới, trước khi lệnh ngừng bắn hai tuần kết thúc. Ngoài Islamabad, một quan chức Mỹ cho biết Geneva cũng có thể được lựa chọn làm nơi tổ chức đàm phán. Pakistan được cho là vẫn đang chuyển thông điệp qua lại giữa Tehran và Washington.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance (bên trái) gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 11-4, tại Islamabad trước khi đàm phán trực tiếp với Iran ngày 12/4. Pakistan vẫn tiếp tục các nỗ lực trung gian giữa Mỹ và Iran để nối lại đàm phán.

Những tin tức này cho thấy tiến trình ngoại giao vẫn đang được thúc đẩy trên nhiều kênh nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán cho dù hai bên còn nhiều khác biệt. Cùng với các nỗ lực trung gian của Pakistan, các bên quốc tế cũng tiếp tục kêu gọi thúc đẩy giải pháp ngoại giao. Theo Tân Hoa xã, ngày 13-4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh hoan nghênh Pakistan đóng vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy hòa bình khu vực, đồng thời sẵn sàng phối hợp với Islamabad và cộng đồng quốc tế tiếp tục đóng góp tích cực vào việc sớm khôi phục hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Trong cuộc điện đàm với Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar, ông Vương Nghị nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là dốc sức ngăn chặn xung đột tái bùng phát ở khu vực Trung Đông và duy trì đà ngừng bắn khó khăn lắm mới đạt được. Ông Vương Nghị cho rằng, sáng kiến 5 điểm giữa Trung Quốc và Pakistan về khôi phục hòa bình và ổn định ở vùng Vịnh và Trung Đông phản ánh đồng thuận của cộng đồng quốc tế và “vẫn có thể trở thành hướng giải quyết vấn đề”.

Trong một phản ứng liên quan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trước đó nói rằng sẵn sàng chấp nhận "một thỏa thuận cân bằng và công bằng" nhằm bảo đảm hòa bình cũng như an ninh lâu dài trên toàn khu vực. Theo ông, trở ngại chủ chốt hiện nay trong nỗ lực đàm phán là "tiêu chuẩn kép" từ phía Mỹ, đồng thời nhấn mạnh một thỏa thuận chỉ có thể đạt được nếu Washington "tuân thủ các khuôn khổ pháp lý quốc tế".

Về phần mình, Phó tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố rằng việc có tiếp tục đàm phán trực tiếp hay không là tùy thuộc vào Iran. Ông nêu rõ yêu cầu Iran cần cam kết dứt khoát không phát triển vũ khí hạt nhân. Nếu Iran sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đó, đây có thể là một thỏa thuận rất tốt cho cả hai nước.

Trong bối cảnh các nỗ lực nối lại đàm phán đang được thúc đẩy, Mỹ vẫn tiến hành những bước đi nhằm phong tỏa eo biển Hormuz. CNN dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên ngày 13/4 cho biết, hải quân Mỹ đang triển khai khoảng 15 chiến hạm ở Trung Đông khi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực. Vị trí cụ thể của các tàu này, cũng như lực lượng sẽ tham gia phong tỏa eo biển Hormuz, không được tiết lộ.

Phản ứng trước động thái của Mỹ, Iran đã gửi thư lên Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định việc áp đặt phong tỏa hàng hải cấu thành hành động vi phạm nghiêm trọng đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Trong khi đó, cũng trong ngày 13/4, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik tuyên bố nước này đã chuẩn bị đủ số lượng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) cho chiến dịch tác chiến tiếp theo, trong bối cảnh chưa đạt được thỏa thuận hòa bình với Mỹ.