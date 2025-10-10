Hà Nội

Kinh doanh

Kết cục bất ngờ của đại gia mua máy bay riêng lớn nhất thế giới

Đại gia Ả Rập đặt mua máy bay riêng lớn nhất thế giới, biến nó thành "cung điện trên không"  nhưng chưa kịp đặt chân lên đã phá sản.

Hoàng Minh (theo Luxurylaunches)
Giữa những năm 2000, thời điểm mà máy bay phản lực tư nhân tượng trưng cho quyền lực và ảnh hưởng, doanh nhân người Saudi và nhà sáng lập Tập đoàn Saad, Maan Abdul Wahed Al-Sanea, đặt mục tiêu thực sự phi thường: sở hữu chiếc máy bay tư nhân lớn nhất thế giới. Ảnh: Luxurylaunches
Giữa những năm 2000, thời điểm mà máy bay phản lực tư nhân tượng trưng cho quyền lực và ảnh hưởng, doanh nhân người Saudi và nhà sáng lập Tập đoàn Saad, Maan Abdul Wahed Al-Sanea, đặt mục tiêu thực sự phi thường: sở hữu chiếc máy bay tư nhân lớn nhất thế giới. Ảnh: Luxurylaunches
Thông qua công ty của mình, Saad Air, nhánh hàng không của Tập đoàn Saad, Al-Sanea trở thành khách hàng VIP đầu tiên của mẫu Airbus A340-600, máy bay chở khách dài nhất thế giới vào thời điểm đó. Ảnh: Ảnh: Luxurylaunches
Thông qua công ty của mình, Saad Air, nhánh hàng không của Tập đoàn Saad, Al-Sanea trở thành khách hàng VIP đầu tiên của mẫu Airbus A340-600, máy bay chở khách dài nhất thế giới vào thời điểm đó. Ảnh: Ảnh: Luxurylaunches
Thứ ông đặt hàng không chỉ là một chiếc máy bay phản lực, mà là một cung điện bay, một vương quốc trên không được chế tạo theo sở thích của ông, có khả năng kết nối các lục địa mà không cần dừng lại. Ảnh: Luxurylaunches
Thứ ông đặt hàng không chỉ là một chiếc máy bay phản lực, mà là một cung điện bay, một vương quốc trên không được chế tạo theo sở thích của ông, có khả năng kết nối các lục địa mà không cần dừng lại. Ảnh: Luxurylaunches
Khi ra mắt, Airbus A340-600 lập tức thu hút sự chú ý của giới hàng không. Với chiều dài 75,4 mét, đây là máy bay chở khách dài nhất từng được chế tạo, vượt qua cả Boeing 747-400. Ảnh: Luxurylaunches
Khi ra mắt, Airbus A340-600 lập tức thu hút sự chú ý của giới hàng không. Với chiều dài 75,4 mét, đây là máy bay chở khách dài nhất từng được chế tạo, vượt qua cả Boeing 747-400. Ảnh: Luxurylaunches
Với bốn động cơ Rolls-Royce Trent 556, máy bay có thể bay liên tục khoảng 7.800 hải lý, dễ dàng kết nối các thành phố như Riyadh với New York hay Geneva với Tokyo. Ảnh: Air Partner
Với bốn động cơ Rolls-Royce Trent 556, máy bay có thể bay liên tục khoảng 7.800 hải lý, dễ dàng kết nối các thành phố như Riyadh với New York hay Geneva với Tokyo. Ảnh: Air Partner
Phiên bản máy bay tiêu chuẩn có thể chở hơn 400 hành khách, nhưng phiên bản VIP Al-Sanea đặt hàng chỉ có sức chứa tối đa 80 người. Phần không gian còn lại sẽ được chuyển đổi thành phòng chờ, phòng ngủ và văn phòng xa hoa, biến chiếc máy bay thành một biệt thự bay. Ảnh: Luxurylaunches
Phiên bản máy bay tiêu chuẩn có thể chở hơn 400 hành khách, nhưng phiên bản VIP Al-Sanea đặt hàng chỉ có sức chứa tối đa 80 người. Phần không gian còn lại sẽ được chuyển đổi thành phòng chờ, phòng ngủ và văn phòng xa hoa, biến chiếc máy bay thành một biệt thự bay. Ảnh: Luxurylaunches
Chiếc A340-600 VIP cung cấp hơn 278m2 không gian cabin, rộng hơn nhiều căn hộ hiện đại. Ảnh: Luxurylaunches
Chiếc A340-600 VIP cung cấp hơn 278m2 không gian cabin, rộng hơn nhiều căn hộ hiện đại. Ảnh: Luxurylaunches
Khi công ty Jet Aviation Basel công bố việc hoàn thiện A340-600 VIP vào năm 2015, các chi tiết gần như trùng khớp với những gì đã được hình dung trước đây cho máy bay của Al-Sanea. Ảnh: Luxurylaunches
Khi công ty Jet Aviation Basel công bố việc hoàn thiện A340-600 VIP vào năm 2015, các chi tiết gần như trùng khớp với những gì đã được hình dung trước đây cho máy bay của Al-Sanea. Ảnh: Luxurylaunches
Cấu hình bao gồm hai phòng ngủ, một phòng ngủ chính có phòng tắm riêng, một phòng khách thứ hai có phòng tắm riêng, một phòng làm việc, nhiều khu vực ăn uống và tiếp khách, và khu vực riêng cho nhân viên và phi hành đoàn. Ảnh: Luxurylaunches
Cấu hình bao gồm hai phòng ngủ, một phòng ngủ chính có phòng tắm riêng, một phòng khách thứ hai có phòng tắm riêng, một phòng làm việc, nhiều khu vực ăn uống và tiếp khách, và khu vực riêng cho nhân viên và phi hành đoàn. Ảnh: Luxurylaunches
Máy bay cũng được trang bị hệ thống làm ẩm trong cabin và phòng giải trí và liên lạc trên chuyến bay hiện đại với Wi-Fi và kết nối vệ tinh. Ảnh: Luxurylaunches
Máy bay cũng được trang bị hệ thống làm ẩm trong cabin và phòng giải trí và liên lạc trên chuyến bay hiện đại với Wi-Fi và kết nối vệ tinh. Ảnh: Luxurylaunches
Thời điểm đó, A340-600 VIP lấn át hầu hết mọi máy bay phản lực tư nhân hiện có. Tuy nhiên, khi chiếc máy bay gần hoàn thành, Tập đoàn Saad vướng vào cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009 khiến đế chế này sụp đổ. Ảnh: Luxurylaunches
Thời điểm đó, A340-600 VIP lấn át hầu hết mọi máy bay phản lực tư nhân hiện có. Tuy nhiên, khi chiếc máy bay gần hoàn thành, Tập đoàn Saad vướng vào cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009 khiến đế chế này sụp đổ. Ảnh: Luxurylaunches
Chiếc A340-600 tráng lệ, từng là biểu tượng của tham vọng, bị bỏ lại trong tình trạng bấp bênh. Nó nằm im lìm nhiều năm tại Sân bay Basel/Mulhouse (Thụy Sĩ), nội thất đã hoàn thiện nhưng chủ sở hữu không thể nhận hàng. Ảnh: Luxurylaunches
Chiếc A340-600 tráng lệ, từng là biểu tượng của tham vọng, bị bỏ lại trong tình trạng bấp bênh. Nó nằm im lìm nhiều năm tại Sân bay Basel/Mulhouse (Thụy Sĩ), nội thất đã hoàn thiện nhưng chủ sở hữu không thể nhận hàng. Ảnh: Luxurylaunches
Nhiều năm sau, chiếc máy bay tái xuất với một diện mạo mới. Máy bay được đăng ký lại với số hiệu 4K-AI08 và được chính phủ Azerbaijan mua lại, được cho là do hãng hàng không Azerbaijan Airlines khai thác dưới tên gọi "Baku-8". Ảnh: Luxurylaunches
Nhiều năm sau, chiếc máy bay tái xuất với một diện mạo mới. Máy bay được đăng ký lại với số hiệu 4K-AI08 và được chính phủ Azerbaijan mua lại, được cho là do hãng hàng không Azerbaijan Airlines khai thác dưới tên gọi "Baku-8". Ảnh: Luxurylaunches
Hoàng Minh (theo Luxurylaunches)
