Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bên trong phòng bí mật dành cho phi công và tiếp viên trên máy bay

Kinh doanh

Bên trong phòng bí mật dành cho phi công và tiếp viên trên máy bay

Ít ai biết khu vực nghỉ ngơi của phi công và tiếp viên hàng không đều nằm phía trên ghế hành khách. 

Hoàng Minh (theo Business Insider)
Khu vực dành cho phi hành đoàn được thiết kế cho một mục đích duy nhất là nghỉ ngơi. Cả tiếp viên và phi công đều được nghỉ ngơi trong các chuyến bay đường dài. Ảnh: Business Insider
Khu vực dành cho phi hành đoàn được thiết kế cho một mục đích duy nhất là nghỉ ngơi. Cả tiếp viên và phi công đều được nghỉ ngơi trong các chuyến bay đường dài. Ảnh: Business Insider
Cả hai khu vực nghỉ ngơi của phi công và tiếp viên đều nằm phía trên ghế hành khách nhưng ở hai bên đối diện của máy bay. Ảnh: Business Insider
Cả hai khu vực nghỉ ngơi của phi công và tiếp viên đều nằm phía trên ghế hành khách nhưng ở hai bên đối diện của máy bay. Ảnh: Business Insider
Cửa ra vào mỗi khu vực đều giống hệt nhau và được thiết kế để hòa vào khu vực bếp. Ảnh: Business Insider
Cửa ra vào mỗi khu vực đều giống hệt nhau và được thiết kế để hòa vào khu vực bếp. Ảnh: Business Insider
Cả hai phòng đều yêu cầu mật mã khi mở cửa. Ảnh: Business Insider
Cả hai phòng đều yêu cầu mật mã khi mở cửa. Ảnh: Business Insider
Bên trong mỗi phòng đều có những bậc thang nhỏ, dốc dẫn lên. Ảnh: Business Insider
Bên trong mỗi phòng đều có những bậc thang nhỏ, dốc dẫn lên. Ảnh: Business Insider
Cả hai cầu thang đều được phủ lớp chống trượt. Ảnh: Business Insider
Cả hai cầu thang đều được phủ lớp chống trượt. Ảnh: Business Insider
Phòng của phi công có nhiều không gian hơn tiếp viên hàng không. Ảnh: Business Insider
Phòng của phi công có nhiều không gian hơn tiếp viên hàng không. Ảnh: Business Insider
Khu vực nghỉ ngơi dành cho phi công được thiết kế dành cho hai người hai ghế da và hai giường. Ảnh: Business Insider
Khu vực nghỉ ngơi dành cho phi công được thiết kế dành cho hai người hai ghế da và hai giường. Ảnh: Business Insider
8 tiếp viên hàng không có thể nghỉ ngơi trong khu vực được chỉ định trên máy bay Boeing 777-300ER. Ảnh: Business Insider
8 tiếp viên hàng không có thể nghỉ ngơi trong khu vực được chỉ định trên máy bay Boeing 777-300ER. Ảnh: Business Insider
Các tiếp viên hàng không chỉ có giường tầng trong phòng. Ảnh: Business Insider
Các tiếp viên hàng không chỉ có giường tầng trong phòng. Ảnh: Business Insider
Phi công cũng có một lựa chọn giải trí. Ảnh: Business Insider
Phi công cũng có một lựa chọn giải trí. Ảnh: Business Insider
Cả tiếp viên hàng không và phi công đều có rèm che riêng tư và bộ đồ giường. Ảnh: Business Insider
Cả tiếp viên hàng không và phi công đều có rèm che riêng tư và bộ đồ giường. Ảnh: Business Insider
Hoàng Minh (theo Business Insider)
#phòng nghỉ phi công #khu vực tiếp viên hàng không #máy bay Boeing 777-300ER #phòng bí mật trên máy bay #khu vực nghỉ ngơi phi hành đoàn #thiết kế phòng phi công

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT