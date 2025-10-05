Hà Nội

Bên trong máy bay không cửa sổ chấn động ngành hàng không

Kinh doanh

Mẫu máy bay mới Phantom 3500 trị giá 18 triệu USD, không cửa sổ được cho là tiết kiệm 60% nhiên liệu, mở màn cuộc đua công nghệ hàng không tương lai.

Ngành hàng không toàn cầu vừa chứng kiến một bước ngoặt gây chấn động khi Otto Aerospace hé lộ mẫu máy bay thương mại Phantom 3500 trị giá 18 triệu USD. Ảnh: Otto Aerospace
Phantom 3500 là một thiết kế “tương lai” loại bỏ cửa sổ truyền thống. Toàn bộ cabin được trang bị màn hình hiển thị toàn cảnh, kết nối trực tiếp với hệ thống camera độ nét cao gắn ngoài thân máy bay. Ảnh: Otto Aerospace
Nhờ đó, hành khách có thể chiêm ngưỡng bầu trời và cảnh quan bên dưới với tầm nhìn rộng hơn nhiều lần so với cửa sổ truyền thống. Ảnh: Otto Aerospace
Cabin của mẫu máy bay mới cao khoảng 2 mét, đủ không gian thoải mái cho 9 hành khách. Ảnh: Otto Aerospace
Phantom 3500 là máy bay phản lực thương mại cỡ trung được thiết kế hướng đến sự sang trọng và thoải mái. Otto Aviation ước tính máy bay hai động cơ này sẽ có tầm bay hành khách 3.200 hải lý (3.682 dặm, 5.926 km) và độ cao bay ổn định là 15.545 m. Ảnh: The Wall Street Journal
Cánh ngắn và rộng của Phantom 3500 cho phép máy bay hoạt động từ các sân bay có đường băng ngắn hơn 1.067 m. Ảnh: The Wall Street Journal
Flexjet, một trong những hãng dịch vụ máy bay chia sẻ và thuê nổi tiếng tại Mỹ đã ký đơn đặt hàng 300 chiếc Phantom 3500, trở thành khách hàng khai trương của dự án. Ảnh: The Autopian
Tham vọng của Otto Aerospace là thử nghiệm bay ban đầu dự kiến từ đầu năm 2027 và đưa máy bay vào phục vụ thương mại năm 2030. Ảnh: The Autopian
