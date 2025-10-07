Hà Nội

Cộng đồng trẻ

'Phú bà' Ngọc Loan giao diện tựa tiên nữ bên cổ trấn

Mỹ nhân The Face một thời diện trang phục cổ trang, khoe vẻ đẹp vừa sắc sảo, vừa mong manh như tiên tử giáng trần trong khung cảnh cổ trấn tuyệt đẹp.

Sau khi bước ra khỏi The Face 2016, Ngọc Loan không tham gia nhiều hoạt động showbiz. Trên trang cá nhân, cô thường khoe cuộc sống sang chảnh, phủ hàng hiệu. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, nhân dịp Trung thu, cô nàng vừa đăng tải bộ ảnh với giao diện cổ trang đầy thu hút. Được biết, cô nàng thực hiện bộ ảnh này trong chuyến du lịch Trung Quốc. (Ảnh: FBNV)
Ngọc Loan đưa người xem đến một cổ trấn đậm chất Trung Hoa. Giữa những căn nhà gỗ rêu phong và dòng kênh xanh biếc, cô khoác lên mình bộ Hán phục với sự kết hợp màu sắc vô cùng tinh tế. (Ảnh: FBNV)
Chiếc váy màu xanh ngọc dịu mát, phủ ngoài là lớp voan nhẹ nhàng chuyển màu từ hồng phấn sang trắng. (Ảnh: FBNV)
Chất liệu lụa và voan mỏng manh, bay bổng khi cô sải bước, mang lại vẻ đẹp thanh thoát như sương khói. (Ảnh: FBNV)
Điểm nhấn đắt giá nhất phải kể đến phần tạo hình tỉ mỉ. Mái tóc búi cao được trang hoàng bằng vô số trâm cài vàng và lông vũ hồng cầu kỳ, tạo nên một tổng thể vừa kiều diễm vừa quyền quý. (Ảnh: FBNV)
Sở hữu gương mặt sắc sảo, Ngọc Loan dễ dàng thể hiện thần thái đoan trang, kiêu sa khi cầm chiếc ô giấy dầu hay quạt bướm, hoàn toàn chinh phục vai diễn nàng thơ cổ điển. (Ảnh: FBNV)
Ở phần bình luận, nhiều người không khỏi xuýt xoa trước tạo hình lần này của cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Ngọc Loan từng được đánh giá là thí sinh có gương mặt đẹp nhất The Face mùa đầu tiên. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1m72 cùng thân hình cân đối. (Ảnh: FBNV)
Rời xa sàn catwalk, cô tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh trong ngành thẩm mỹ, khẳng định vị thế một nữ doanh nhân độc lập và thành đạt. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
