iPhone 17 Pro Max lộ nâng cấp khủng khiến iPhone 16 Pro Max lép vế

Số hóa

iPhone 17 Pro Max lộ nâng cấp khủng khiến iPhone 16 Pro Max lép vế

iPhone 17 Pro Max hứa hẹn tạo bước nhảy vọt với màn hình sáng hơn, pin trâu nhất lịch sử và tản nhiệt hiệu quả, vượt xa người tiền nhiệm iPhone 16 Pro Max.

Thiên Trang (TH)
iPhone 17 Pro Max được cho là sẽ mang đến những cải tiến vượt trội so với iPhone 16 Pro Max.
Theo nguồn tin uy tín "Instant Digital" trên Weibo, máy sở hữu màn hình sáng hơn, hiển thị rõ ngay cả dưới nắng gắt.
Apple cũng tối ưu tần số quét để chơi game mượt hơn và giảm tình trạng sụt khung hình.
Hệ thống tản nhiệt mới giúp thiết bị mát mẻ hơn khi quay video 8K hoặc chơi game nặng. (Ảnh: 9to5mac)
Nếu đúng như dự đoán, iPhone 17 Pro Max có thể quay video 8K lâu dài mà không quá nhiệt.
Điểm nhấn lớn nhất nằm ở viên pin trên 5.000mAh, vượt xa mức 4.685mAh của iPhone 16 Pro Max.
Đây sẽ là chiếc iPhone có thời lượng pin dài nhất từ trước đến nay theo các nguồn tin uy tín.
Tất cả sẽ được Apple xác nhận trong sự kiện ra mắt toàn cầu ngày 9/9 tới đây.
Thiên Trang (TH)
