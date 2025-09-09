Hà Nội

Nếu iPhone là hàng Trung Quốc sẽ ra sao khiến fan bất ngờ

Số hóa

Nếu iPhone là hàng Trung Quốc sẽ ra sao khiến fan bất ngờ

Hãy thử tưởng tượng iPhone do một hãng Trung Quốc sản xuất với tên gọi dài lê thê, cấu hình khủng, giá rẻ kèm khuyến mãi và giao diện tùy biến cực màu mè.

Thiên Trang (TH)
Nếu iPhone là sản phẩm của một thương hiệu Trung Quốc, cái tên sẽ dài và chi tiết hơn hẳn.
Bạn có thể thấy những cái tên như iPhone 15 Pro Max HyperCharge Edition xuất hiện.
Một model có thể chia thành hàng loạt biến thể khác nhau chỉ khác chút cấu hình.
Giao diện sẽ đầy màu sắc, cho phép tùy biến icon, nhạc nền và hiệu ứng theo ý muốn.
Cấu hình trên lý thuyết cực khủng với camera 200MP, pin 6.000mAh và sạc nhanh 150W.
Mức giá lại mềm hơn nhiều, chỉ bằng 60 đến 70% iPhone gốc và còn kèm quà tặng.
Tính năng mạng xã hội được ưu tiên với selfie đẹp, filter AR và gợi ý trend Douyin.
Tuy nhiên, người dùng sẽ phải đánh đổi sự tối giản, ổn định và đồng bộ vốn là đặc sản của Apple.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
GALLERY MỚI NHẤT