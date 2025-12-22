Hà Nội

Ngắm Trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp từ 22 - 24/12

Ngắm Trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp từ 22 - 24/12

Từ ngày 22 - 24/12, người yêu thiên văn có thể quan sát Trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp sau khi Mặt trời lặn.

Tâm Anh (theo Livescience)
Một hiện tượng thiên văn thú vị được nhiều người mong chờ là Trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp xuất hiện trên bầu trời từ ngày 22 - 24/12 sau khi Mặt trời lặn. Ảnh: Jeff Schneiderman via Getty Images.
Trong đó, vào ngày 22/12, Trăng lưỡi liềm được chiếu sáng 7% sẽ tạo nên hiện tượng "ánh sáng phản chiếu từ Trái đất", tức là ánh sáng Mặt trời phản chiếu từ các đám mây và đại dương của hành tinh xanh. Ảnh: iStockphoto.com/suerob.
Đến ngày 23/12, Mặt trăng sẽ được chiếu sáng 13% và tỏa sáng gần ngôi sao Fomalhaut - một phần của chòm sao mờ Piscis Austrinus (Nam Ngư). Ảnh: iStockphoto.com/Igor Sokalski.
Vào đêm Giáng sinh (24/12), Mặt trăng sẽ được chiếu sáng 21%, tạo thành một "tam giác" không đối xứng với ngôi sao Fomalhaut ở phía dưới bên trái và sao Thổ ở phía trên bên trái. Ảnh: iStockphoto.com/ChrisVanLennepPhoto.
Theo các nhà khoa học, khi nhìn vào Trăng lưỡi liềm, chúng ta không chỉ có thể quan sát hình ảnh lưỡi liềm phát sáng mà cả phần còn lại của Mặt trăng xuất hiện dưới dạng đĩa tối. Ảnh: getty.
Cũng như Trái đất, Mặt trăng có hình dạng một quả cầu. Mặt trăng luôn luôn được Mặt trời chiếu sáng một nửa. Ảnh: NASA/Bill Dunford.
Khi nhìn vào vầng trăng khuyết ở phía Tây sau lúc hoàng hôn, hoặc ở phía Đông trước lúc bình minh, mọi người có thể quan sát một góc nhỏ của phần Mặt trăng được chiếu sáng. Ảnh: VCG / Contributor / Getty Images.
Tâm Anh (theo Livescience)
