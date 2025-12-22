Hà Nội

“Đưa di sản xuống phố" kết nối Gen Z với văn hóa và lịch sử

Du lịch

“Đưa di sản xuống phố" kết nối Gen Z với văn hóa và lịch sử

Tại Tháp nước Hàng Đậu, một toa tàu điện cổ được trang trí vô cùng độc đáo đã thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến check – in.

Thiên Anh
Mô hình “Di sản xuống phố” do UBND phường Ba Đình đang triển khai tại tháp nước Hàng Đậu - một di tích lịch sử lâu đời tại Hà Nội. Điểm nhấn của không gian này là một toa tàu điện cổ được trang trí vô cùng độc đáo đã thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến check – in.
Mỗi toa tàu điện không chỉ là một góc check-in "sống ảo" vừa hoài niệm vừa hiện đại, mà còn là nơi những giá trị di sản của Hà Nội được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi, tự nhiên, góp phần đưa văn hóa lịch sử chạm gần hơn đến thế hệ Gen Z.
Điểm đặc biệt khiến mô hình "Di sản xuống phố" khác biệt hoàn toàn với những địa điểm check-in thông thường chính là trải nghiệm bên trong các toa tàu.
Bước qua cánh cửa, người trẻ không chỉ tìm thấy những khung hình đẹp mà còn bước vào một "bảo tàng mini" sống động.
Thay vì những bảng biểu khô khan, văn hóa và lịch sử Hà Nội được tái hiện qua các hiện vật và công nghệ tương tác đặc biệt, được gói gọn trong một không gian tinh tế, sâu sắc.
Theo lãnh đạo phường Ba Đình, mô hình “Di sản xuống phố” đã giải được bài toán khó: Làm sao để người trẻ tự nguyện tìm hiểu lịch sử?. Thay vì kêu gọi các bạn trẻ đến với di sản để tìm hiểu và cảm nhận, mô hình " Di sản xuống phố" đã làm điều ngược lại, đó là “mang” di sản đến với giới trẻ, từ việc dẫn dắt giới trẻ đi từ nhu cầu thẩm mỹ (check-in chụp ảnh tại các toa tàu di sản) đến sự tò mò về kiến thức (tìm hiểu văn hóa, lịch sử bên trong). Đây là cách truyền thông về di sản cực kỳ hiệu quả, biến văn hóa thành một điều gì đó "cool" và đáng tự hào trong mắt thế hệ Gen Z.
Những tấm hình check-in tại “Toa tàu Noel” và Tháp nước Hàng Đậu kèm theo các hashtag về di sản đã trở thành chiến dịch quảng bá văn hóa đầy chất lượng trên không gian số.
"Đưa di sản xuống phố" tại phường Ba Đình là một minh chứng cho thấy: Khi di sản được khoác lên mình chiếc áo của thời đại, nó sẽ luôn có sức sống mãnh liệt và bền bỉ trong lòng thế hệ trẻ.
Những góc hình hoài niệm về một Hà Nội trong lịch sử được tái hiện tại không gian "Đưa di sản xuống phố".
Thiên Anh
