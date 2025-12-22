“Đưa di sản xuống phố" kết nối Gen Z với văn hóa và lịch sử

Tại Tháp nước Hàng Đậu, một toa tàu điện cổ được trang trí vô cùng độc đáo đã thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến check – in.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 23/12, Ma Kết gặp quý nhân nâng đỡ, tiền bạc không lo. Thiên Bình nên phân tán rủi ro, không nên dồn hết vào một dự án.
Không chọn những concept Noel quen thuộc, cô nàng Nguyễn Phương Trang vừa khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' với bộ ảnh dạo phố đầy táo bạo, thu hút.
Ngôi nhà thiết kế đơn giản nhưng hiện đại, các không gian được phân bổ mạch lạc từ phòng ngủ, khu sinh hoạt chung đến sân vườn.
Nhân dịp Giáng sinh 2025, Vân Trang mời gia đình các diễn viên: Lê Phương, Thanh Trúc, Kha Ly đến ăn uống tại biệt thự riêng.
Với thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ nghệ thuật Vatican, Cầu Hôn trở thành điểm check-in nổi bật, nơi lưu giữ khoảnh khắc yêu thương và hoàng hôn tuyệt đẹp.
Mới đây, Quyên Qui đã khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên' khi tung ra bộ ảnh đón Noel đầy quyến rũ, khẳng định phong cách gợi cảm đầy cuốn hút của mình.
Tử vi dự đoán, trong 10 ngày đầu tháng 11 âm lịch có những con giáp này nhận lộc trời ban, làm gì cũng giàu có.
Hình ảnh hôn lễ lung linh, lãng mạn của Shin Min Ah - Kim Woo Bin vừa được công ty quản lý của đôi uyên ương hé lộ.
Phát hiện tranh nữ thần Nana 1.500 năm tuổi gây chấn động về phong cách nghệ thuật bí ẩn và chi tiết chưa từng thấy trong lịch sử Trung Á.
Buôn Ma Thuột, Châu Đốc và Lăng Cô là gợi ý mới cho du khách tìm điểm đến yên bình, tránh ồn ào, hòa mình vào thiên nhiên và văn hóa địa phương nguyên sơ.
Khi Toyota Hilux 2026 mới vừa được giới thiệu toàn cầu, sự chú ý ngay lập tức đổ dồn về Fortuner – mẫu SUV chia sẻ nền tảng với dòng bán tải nổi tiếng này.
Trong loạt ảnh mới, Meichan khiến cộng đồng mạng ngây ngất bởi nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo như bước ra từ những thước phim điện ảnh.
Thị trường xe điện Đông Nam Á vừa đón nhận thêm một "tân binh" đầy triển vọng khi thương hiệu xe điện iCaur chính thức trình làng mẫu SUV V23 đến từ Trung Quốc.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng vừa khống chế kịp thời vụ cháy ngôi nhà 4 tầng trong khu dân cư đông đúc. Đám cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã giới thiệu một robot bốn chân được trang bị súng trường CZ BREN 2 trong một video tuyển dụng mới.
Mưa lũ càng khiến cuộc sống của những người công nhân trồng chè ở Sri Lanka thêm khốn khó.
Mới đây, Thúy Ngân chia sẻ loạt hình ảnh thời trang khoe trọn đôi chân dài thon gọn – “vũ khí” nổi bật đã gắn liền với tên tuổi của cô suốt nhiều năm qua.
Bobby Rahal đang rao bán chiếc xe thể thao Toyota 2000GT đời 1967 quý hiếm của mình, và nhiều người tin rằng xe có thể bán được trên 26 tỷ đồng.
Hệ thống logistics Trung Quốc gây choáng khi xử lý hơn 6.200 bưu kiện mỗi giây, đưa tổng đơn hàng năm 2025 lần đầu vượt mốc 180 tỷ.
Trong loạt hình ảnh rehearsal mới được chia sẻ, DJ Mie nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual trong trẻo, cuốn hút đúng chất “tiên tử”.