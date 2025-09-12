iPhone 17 bị chê xấu nhưng hóa ra là mẫu đáng mua nhất

Hà Nội

Số hóa

Bỏ qua ánh hào quang của iPhone Air và iPhone 17 Pro, mẫu iPhone 17 cơ bản mới là lựa chọn sáng giá, giúp tiết kiệm tới 10 triệu đồng cho người dùng.

Giữa dàn iPhone mới, iPhone 17 bị ví như “chú vịt xấu xí” nhưng lại gây bất ngờ khi được nhiều chuyên gia gọi là mẫu đáng mua nhất. Nó không chỉ là bản nâng cấp của iPhone 16 mà còn tiệm cận dòng Pro hơn bao giờ hết.
Điểm nổi bật nhất là màn hình ProMotion 120Hz, thứ mà người dùng mong chờ từ lâu. Công nghệ này cho phép hiển thị mượt mà, hỗ trợ Always-On Display và tiết kiệm pin hiệu quả.
iPhone 17 cũng có màn hình lớn 6.3 inch với viền mỏng, ngang bằng phiên bản Pro. Điều này mang lại trải nghiệm thị giác cao cấp trong mức giá dễ tiếp cận hơn.
Bên trong, con chip A19 mới giúp tăng hiệu năng và thời lượng pin, Apple hứa thêm tới 8 giờ xem video so với iPhone 16. Ngoài ra, máy còn có Ceramic Shield 2 bền gấp ba lần và camera được nâng cấp.
Một thay đổi khác là Apple bỏ bản 128GB nhưng giữ nguyên giá khởi điểm cho bản 256GB. Người dùng vì vậy nhận được dung lượng gấp đôi mà không phải trả thêm tiền.
So với iPhone 17 Pro có giá cao hơn tới 100 USD ở Mỹ và chênh 10 triệu đồng tại Việt Nam, iPhone 17 rõ ràng hợp lý hơn nhiều. Đây là khoảng cách khó để người dùng phổ thông chấp nhận bỏ thêm.
Mặc dù thiếu camera tele 48MP của bản Pro, iPhone 17 vẫn đủ sức đáp ứng nhu cầu đa dạng. Với mức giá cân bằng và những nâng cấp đáng giá, nó trở thành “người chiến thắng” tại sự kiện ra mắt.
Rõ ràng, trong khi iPhone Air và iPhone 17 Pro hấp dẫn ở thiết kế và tính năng cao cấp, iPhone 17 lại là chiếc iPhone cân bằng nhất cho túi tiền và nhu cầu thực tế.
