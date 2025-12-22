Hà Nội

Soi công cụ bằng gỗ cổ nhất của người Neanderthal

Soi công cụ bằng gỗ cổ nhất của người Neanderthal

Các công cụ bằng gỗ có niên đại 90.000 năm, bao gồm một cây gậy đào đất dài 15 cm, được cho là do người Neanderthal chế tạo.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật khảo cổ tại vùng Aranbaltza trên bờ biển xứ Basque (miền Bắc Tây Ban Nha), các chuyên gia đến từ Bảo tàng Quốc gia Tây Ban Nha bất ngờ tìm thấy khu vực sinh sống của người Neanderthal cổ xưa. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Tây Ban Nha.
Cũng ngay tại khu vực này, các chuyên gia còn tìm thấy những dị vật bằng gỗ được bảo tồn khá tốt. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Tây Ban Nha.
Chúng bao gồm hai bộ công cụ bằng gỗ nhưng một trong số đó chiếc gậy đào đất bằng gỗ dài khoảng chừng 15 cm. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Tây Ban Nha.
Phân tích chi tiết các công cụ này và phương pháp định tuổi bằng phát quang của trầm tích bao quanh phần gỗ còn sót lại cho thấy, hai công cụ này được chôn vùi cách đây khoảng 90.000 năm trước. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Tây Ban Nha.
Chúng được chế tạo bởi người Neanderthal cổ xưa. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Tây Ban Nha.
Phân tích bằng chụp cắt lớp vi tính (Micro-CT) và kiểm tra kỹ lưỡng bề mặt công cụ cho thấy, chúng được làm từ thân cây tùng đã được cắt dọc thành hai nửa. Một trong hai nửa này đã được cạo bằng công cụ đá, sau đó được xử lý bằng lửa để làm cứng và tạo hình dạng nhọn, giúp việc cạo dễ dàng hơn. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Tây Ban Nha.
Phân tích độ hao mòn của công cụ cho thấy, chúng được sử dụng để tìm kiếm thức ăn và để khoan lỗ trên mặt đất. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Tây Ban Nha.
Việc tìm thấy các công cụ bằng gỗ liên quan đến người Neanderthal rất hiếm vì vật liệu hữu cơ phân hủy rất nhanh. Bằng chứng về công nghệ chế tác gỗ chỉ có thể được tìm thấy trong những môi trường rất đặc biệt, chẳng hạn như trầm tích ngập nước ở Aranbaltza. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Tây Ban Nha.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#Công cụ #gỗ #người Neanderthal #hiện vật #lao động

