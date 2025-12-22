Hà Nội

Hot face sao Việt: Lan Phương tự tin đăng ảnh mặt mộc trên trang cá nhân

Giải trí

Hot face sao Việt: Lan Phương tự tin đăng ảnh mặt mộc trên trang cá nhân

Lan Phương tự tin đăng ảnh mặt mộc trên trang cá nhân. Hoà Minzy nền nã khi diện áo dài truyền thống trong một sự kiện. 

Tin tức sao Việt 22/12: Diễn viên Lan Phương tự tin đăng ảnh mặt mộc trên trang cá nhân. Ảnh: FB Lan Phương
Ca sĩ Hoà Minzy nền nã khi diện áo dài truyền thống trong một sự kiện chính luận. Ảnh: FB Hòa Minzy
Nghệ sĩ Quang Minh chung khung hình với bạn gái Khánh Chi trên sân pickleball. Ảnh: FB Quang Minh
Diễn viên Thuý Diễm cho biết cô yêu mùa đông. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm
Con gái Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinh. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien
Nhật Kim Anh cùng con gái nhỏ thực hiện bộ ảnh đón Giáng sinh phong cách công chúa tuyết. Ảnh: FB Nhật Kim Anh
Diễn viên Vân Trang, Thanh Trúc, Kha Ly, Lê Phương tụ họp. Ảnh: FB Vân Trang
Hồng Nhung gọi Hà Kiều Anh là hoa hậu mọi thời đại và cho biết đàn em chính là điểm tựa tinh thần quý giá. Ảnh: FB Le Hong Nhung
Ca sĩ Thanh Lam khoe em dâu là người phụ nữ toàn diện. Ảnh: FB Doan Thanh Lam
Cục trưởng, NSND Xuân Bắc lái xe đưa đón con trai. Ảnh: FB Nguyễn Xuân Bắc
Ngọc Mai (Tổng hợp)
