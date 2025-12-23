Hà Nội

'Nữ hoàng lốc xoáy' bắt trọn những khoảnh khắc tử thần

'Nữ hoàng lốc xoáy' bắt trọn những khoảnh khắc tử thần

Melanie Metz với 3 thập kỷ săn lốc xoáy, nhiều lần thoát hiểm kỳ diệu, khiến cả thế giới kinh ngạc trước sự liều lĩnh của bà.

Melanie Metz, biệt danh “Nữ hoàng Lốc xoáy”, đã dành 3 thập kỷ truy đuổi những cơn lốc xoáy khổng lồ ở Mỹ. Bà nổi tiếng từ chương trình truyền hình Twister Sisters và sống tại vùng Tornado Alley, nơi bão tố hình thành mỗi mùa xuân.
Năm 2013, Metz đối mặt với cơn lốc El Reno ở Oklahoma – rộng nhất lịch sử, đạt tốc độ gió 480 km/h. Khi đó, giao thông tắc nghẽn khiến nhiều người, kể cả các chuyên gia, phải chạy thoát thân trong hoảng loạn.
Thảm kịch El Reno đã cướp đi sinh mạng 3 nhà săn bão nổi tiếng Tim Samaras, con trai Paul và Carl Young, cùng 5 người khác. Đây là một trong những cơn lốc xoáy kỳ lạ và mạnh nhất từng được ghi nhận.
Tháng 4/2024, Metz suýt mất mạng khi truy đuổi loạt lốc xoáy ở Nebraska và Iowa. Bà lái xe 72 km/h dưới sợi cáp treo thấp, làm hỏng camera GoPro. Nếu cáp thấp hơn vài chục cm, bà có thể bị chém mất đầu.
Trong một lần săn bão năm 2004 ở Nebraska, Metz gặp một người đàn ông tìm giúp đỡ vì gia đình bị mắc kẹt trong tầng hầm. Bà đã gọi 911 và hỗ trợ giải cứu, may mắn không ai bị thương.
Metz cảnh báo rằng nguy hiểm không kết thúc khi lốc xoáy tan. Khí propane rò rỉ, dây điện chập cháy và đống đổ nát có thể gây chết người. Bà vẫn giữ liên lạc với gia đình được cứu năm đó.
Đam mê của Metz bắt đầu từ thời thơ ấu ở Arizona, khi bà thường mơ thấy lốc xoáy. Sau khi chuyển đến Minnesota, bà háo hức mỗi khi còi báo động vang lên và nhanh chóng lái xe vào vùng bão.
Metz từng là nhà hóa học, dành mùa xuân để săn bão. Chồng cũ muốn bà làm nội trợ, nhưng bà chọn theo đuổi đam mê và trở thành gương mặt nổi bật trong cộng đồng săn bão.
Bà cùng Peggy Willenberg lập nhóm Twister Sisters, đưa khán giả trải nghiệm trực tiếp hành trình săn bão. Chương trình giúp Metz nổi tiếng hơn và được nhiều người gọi là “GOAT” – vĩ đại nhất.
Metz nhấn mạnh nguy cơ lớn nhất với thợ săn bão là tai nạn giao thông: lái xe tốc độ cao, đường ngập, tầm nhìn kém, mưa đá lớn, sét và gió mạnh. Những yếu tố này khiến việc săn bão cực kỳ nguy hiểm.
