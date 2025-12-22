Hà Nội

Đầu tượng đá Viking 900 năm tuổi hé lộ bí mật chấn động

Kho tri thức

Đầu tượng đá Viking 900 năm tuổi hé lộ bí mật chấn động

Sinh viên khảo cổ Katie Joss tìm thấy một bức tượng đầu đá Viking hơn 900 năm tuổi, khác biệt hoàn toàn so với các khám phá trước đây.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Theo đó, một sinh viên khảo cổ học tên là Katie Joss thuộc trường Đại học Cao nguyên và Quần đảo Orkney đang khai quật trên đảo Rousay thuộc quần đảo Orkney của Scotland thì bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Katie Joss.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một bức tượng đầu đá sa thạch. Tượng đầu đá chạm khắc có niên đại từ thời Viking, khoảng hơn 900 năm tuổi. Ảnh: @Katie Joss.
Chiếc đầu đá sa thạch này khác hẳn với bất cứ thứ gì từng được tìm thấy trước đây tại địa điểm này, nơi đã được khai quật khảo cổ trong suốt 10 năm qua. Ảnh: @Katie Joss.
Chiếc đầu đá sa thạch khắc họa khuôn mặt người vô cùng tinh xảo. Ảnh: @Katie Joss.
Không có hình khắc con ngươi ở mắt tạo nên vẻ mặt thư thái như đang nhắm mắt, thần thái bức tượng càng được nhấn mạnh bởi nụ cười đầy thư giãn. Ảnh: @Katie Joss.
Đầu tượng được chạm khắc từ đá sa thạch đỏ đậm, có khả năng được khai thác từ đảo Eday. Ảnh: @Katie Joss.
Chiếc đầu đá chạm khắc này cũng có một chiếc mũi bị gãy, điều này có thể tượng trưng cho một hành động phá hoại biểu tượng có chủ ý, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là kết quả của một tai nạn. Bất kể hoàn cảnh nào dẫn đến việc chiếc đầu này xuất hiện, phát hiện này vẫn là độc nhất vô nhị ở địa điểm tính tới thời điểm hiện tại. Ảnh: @Katie Joss.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
#Đầu đá #thời Viking #đá sa thạch #điêu khắc #khuôn mặt

