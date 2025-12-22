Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bình Liêu mùa hoa sở nở trắng miền biên viễn, hút khách dịp cuối năm

Du lịch

Bình Liêu mùa hoa sở nở trắng miền biên viễn, hút khách dịp cuối năm

Bình Liêu mùa hoa sở trắng xóa núi rừng, hòa cùng sương sớm và lễ hội vùng cao, tạo nên hành trình khám phá giàu cảm xúc, níu chân du khách dịp cuối năm.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cuối tháng 12, Bình Liêu khoác lên màu áo mờ sương. Những dãy núi uốn lượn chìm trong mảng sương bảng lảng, để rồi giữa khung cảnh tĩnh lặng ấy, hoa sở bừng nở như những đốm trắng trong trẻo điểm xuyết lên nền xanh thẳm của núi rừng. Ảnh BinhLieuTravel
Cuối tháng 12, Bình Liêu khoác lên màu áo mờ sương. Những dãy núi uốn lượn chìm trong mảng sương bảng lảng, để rồi giữa khung cảnh tĩnh lặng ấy, hoa sở bừng nở như những đốm trắng trong trẻo điểm xuyết lên nền xanh thẳm của núi rừng. Ảnh BinhLieuTravel
Rừng sở Lục Hồn, đặc biệt khu Đồng Long, là nơi giữ nhiều gốc sở cổ thụ được bảo tồn gần như nguyên trạng. Hoa sở không sặc sỡ, không rực lửa như hoa rừng nhiệt đới, mà nhẹ nhàng với cánh trắng ngà, nhụy vàng mảnh mai. Gió núi khẽ thổi, những cánh hoa rơi lấp lánh trên lối mòn, khiến cả khu rừng như được phủ tấm thảm mỏng manh, gợi nét dịu dàng hiếm có của miền biên viễn. Ảnh Internet
Rừng sở Lục Hồn, đặc biệt khu Đồng Long, là nơi giữ nhiều gốc sở cổ thụ được bảo tồn gần như nguyên trạng. Hoa sở không sặc sỡ, không rực lửa như hoa rừng nhiệt đới, mà nhẹ nhàng với cánh trắng ngà, nhụy vàng mảnh mai. Gió núi khẽ thổi, những cánh hoa rơi lấp lánh trên lối mòn, khiến cả khu rừng như được phủ tấm thảm mỏng manh, gợi nét dịu dàng hiếm có của miền biên viễn. Ảnh Internet
Du khách đến đây thường dành hàng giờ dạo bước dưới tán cây, tìm góc nhìn thích hợp để lưu giữ khoảnh khắc mùa hoa sở. Ánh nắng buổi sớm len qua làn sương tạo thành những vệt sáng trong veo, làm nổi bật từng chùm hoa lấp ló trên triền dốc. Với vẻ đẹp thuần khiết ấy, Bình Liêu mùa hoa sở trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tìm nơi nghỉ chân bình yên, tránh xa ồn ào phố thị.
Du khách đến đây thường dành hàng giờ dạo bước dưới tán cây, tìm góc nhìn thích hợp để lưu giữ khoảnh khắc mùa hoa sở. Ánh nắng buổi sớm len qua làn sương tạo thành những vệt sáng trong veo, làm nổi bật từng chùm hoa lấp ló trên triền dốc. Với vẻ đẹp thuần khiết ấy, Bình Liêu mùa hoa sở trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tìm nơi nghỉ chân bình yên, tránh xa ồn ào phố thị.
Không chỉ là thiên nhiên, mùa hoa sở còn gắn liền với không khí lễ hội rộn ràng của người dân Bình Liêu. Trong những ngày hội diễn ra, không gian núi rừng trở thành sân khấu mở cho các tiết mục ca múa dân gian, điệu hát then, hát soọng cô, các loại nhạc cụ truyền thống và màn trình diễn trang phục rực rỡ sắc màu của đồng bào Sán Chỉ, Tày, Dao… Ảnh binhlieu.quangninh.org.vn.
Không chỉ là thiên nhiên, mùa hoa sở còn gắn liền với không khí lễ hội rộn ràng của người dân Bình Liêu. Trong những ngày hội diễn ra, không gian núi rừng trở thành sân khấu mở cho các tiết mục ca múa dân gian, điệu hát then, hát soọng cô, các loại nhạc cụ truyền thống và màn trình diễn trang phục rực rỡ sắc màu của đồng bào Sán Chỉ, Tày, Dao… Ảnh binhlieu.quangninh.org.vn.
Du khách có thể hòa mình vào trò chơi dân gian, xem thi giã bánh, thưởng thức ẩm thực địa phương với bánh sở, xôi ngũ sắc, gà đen, thịt lợn bản, cá suối… Mỗi món ăn đều mang hương vị của núi rừng và cuộc sống bản địa. Bên cạnh đó, khu trưng bày sản phẩm thủ công, thổ cẩm, dược liệu hay nông sản sạch cũng thu hút nhiều người ghé xem và mua làm quà. Ảnh Vietnamtourism
Du khách có thể hòa mình vào trò chơi dân gian, xem thi giã bánh, thưởng thức ẩm thực địa phương với bánh sở, xôi ngũ sắc, gà đen, thịt lợn bản, cá suối… Mỗi món ăn đều mang hương vị của núi rừng và cuộc sống bản địa. Bên cạnh đó, khu trưng bày sản phẩm thủ công, thổ cẩm, dược liệu hay nông sản sạch cũng thu hút nhiều người ghé xem và mua làm quà. Ảnh Vietnamtourism
Không ít du khách kết hợp thăm các điểm đến nổi bật như sống lưng khủng long, đường tuần tra biên giới, thác Khe Vằn hay dạo chợ phiên trong sương sớm. Hành trình khám phá Bình Liêu mùa hoa sở vì thế không chỉ khép lại bằng khung cảnh mộng mị của rừng hoa, mà còn đọng lại trong ký ức về một miền văn hóa đậm đà bản sắc. Ảnh Báo Vietnamnet
Không ít du khách kết hợp thăm các điểm đến nổi bật như sống lưng khủng long, đường tuần tra biên giới, thác Khe Vằn hay dạo chợ phiên trong sương sớm. Hành trình khám phá Bình Liêu mùa hoa sở vì thế không chỉ khép lại bằng khung cảnh mộng mị của rừng hoa, mà còn đọng lại trong ký ức về một miền văn hóa đậm đà bản sắc. Ảnh Báo Vietnamnet
Rừng sở Lục Hồn mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống người dân vùng cao. Loài cây gắn bó từ bao đời với người Sán Chỉ, Tày, Dao không chỉ là nguồn sinh kế mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, thuần hậu – những phẩm chất làm nên bản sắc Bình Liêu. Ảnh CheckinVietnam
Rừng sở Lục Hồn mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống người dân vùng cao. Loài cây gắn bó từ bao đời với người Sán Chỉ, Tày, Dao không chỉ là nguồn sinh kế mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, thuần hậu – những phẩm chất làm nên bản sắc Bình Liêu. Ảnh CheckinVietnam
Chính sự giao hòa giữa thiên nhiên nguyên sơ và văn hóa giàu chiều sâu đã giúp Bình Liêu đứng vững trên bản đồ du lịch miền Đông Bắc. Mỗi mùa hoa sở đi qua, nơi đây lại để lại dấu ấn khó quên trong lòng du khách: cảnh sắc nên thơ, con người hiền hòa, lễ hội mộc mạc nhưng nồng đượm cảm xúc. Ảnh KavoTravel
Chính sự giao hòa giữa thiên nhiên nguyên sơ và văn hóa giàu chiều sâu đã giúp Bình Liêu đứng vững trên bản đồ du lịch miền Đông Bắc. Mỗi mùa hoa sở đi qua, nơi đây lại để lại dấu ấn khó quên trong lòng du khách: cảnh sắc nên thơ, con người hiền hòa, lễ hội mộc mạc nhưng nồng đượm cảm xúc. Ảnh KavoTravel
Trong nhịp sống hối hả, Bình Liêu mùa hoa sở mang đến một khoảng lặng dịu êm – nơi du khách có thể dừng chân, hít thở hương núi rừng, lắng nghe tiếng gió lùa qua tán sở, chạm vào vẻ đẹp sâu lắng của miền biên viễn Quảng Ninh. Đây không đơn thuần là chuyến đi, mà là hành trình kết nối với mảnh đất đã và đang gìn giữ sự bình yên hiếm có giữa núi rừng Đông Bắc. Ảnh Checkin Vietnam
Trong nhịp sống hối hả, Bình Liêu mùa hoa sở mang đến một khoảng lặng dịu êm – nơi du khách có thể dừng chân, hít thở hương núi rừng, lắng nghe tiếng gió lùa qua tán sở, chạm vào vẻ đẹp sâu lắng của miền biên viễn Quảng Ninh. Đây không đơn thuần là chuyến đi, mà là hành trình kết nối với mảnh đất đã và đang gìn giữ sự bình yên hiếm có giữa núi rừng Đông Bắc. Ảnh Checkin Vietnam
Vân Giang (Tổng hợp)
#Mùa hoa sở Bình Liêu #Du lịch miền biên viễn #Lễ hội vùng cao #Văn hóa dân tộc Tày #Dao #Sán Chỉ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT