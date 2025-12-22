Hà Nội

Sửng sốt tàn tích thành phố chìm cổ xưa nhất thế giới

Kho tri thức

Sửng sốt tàn tích thành phố chìm cổ xưa nhất thế giới

Pavlopetri là một trong những di tích khảo cổ dưới nước cổ xưa nhất thế giới, hé lộ diện mạo một đô thị thời tiền sử.

T.B (tổng hợp)
Thành phố chìm cổ nhất từng được biết đến. Pavlopetri được xem là thành phố chìm lâu đời nhất thế giới, có niên đại hơn 5.000 năm. Ảnh: Pinterest.
Nằm dưới làn nước nông. Di tích này nằm ngoài khơi bờ biển phía nam Hy Lạp, ở độ sâu chỉ vài mét dưới mặt nước. Ảnh: Pinterest.
Gắn với nền văn minh Mycenae. Pavlopetri được cho là có liên hệ với nền văn minh Mycenae hùng mạnh thời kỳ đồ đồng. Ảnh: Pinterest.
Quy hoạch đô thị rõ ràng. Các nhà khảo cổ phát hiện đường phố, quảng trường, nhà ở và mộ táng được quy hoạch khá hoàn chỉnh ở Pavlopetri. Ảnh: Pinterest.
Bảo tồn tốt nhờ môi trường biển. Lớp cát và nước biển đã giúp nhiều cấu trúc đá được bảo tồn đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được phát hiện từ thế kỷ 20. Di tích Pavlopetri được phát hiện vào năm 1967 bởi các nhà khảo cổ học. Ảnh: Pinterest.
Ứng dụng công nghệ khảo cổ hiện đại. Gần đây, việc sử dụng quét sonar và lập bản đồ 3D dưới nước giúp hoạt động nghiên cứu Pavlopetri có nhiều tiến triển mới. Ảnh: Pinterest.
Chịu đe dọa từ biến đổi khí hậu. Mực nước biển dâng và hoạt động con người đang gây nguy cơ xâm hại di tích quý giá này. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Di tích thành phố dưới biển #Khám phá cổ đại Hy Lạp #Văn minh Mycenae cổ xưa #Quy hoạch đô thị cổ đại #Bảo tồn di tích dưới nước #Phát hiện khảo cổ thế kỷ 20

