Sĩ Thanh mê diện đồ bó sát, khoe thân hình 'đồng hồ cát' chuẩn chỉnh

Cộng đồng trẻ

Thời gian gần đây, Sĩ Thanh tích cực lăng xê những set đồ bó sát, khoe trọn đường cong nóng bỏng mọi lúc mọi nơi.

Trầm Phương
Dù đã bước sang tuổi U40, Sĩ Thanh vẫn khiến người hâm mộ "trầm trồ" bởi vóc dáng ngày càng thăng hạng. Mới đây, nữ ca sĩ vừa đăng tải bộ ảnh mới đầy cuốn hút, nhanh chóng nhận được "bão tim" từ cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
Trong không khí rộn ràng của mùa lễ hội cuối năm, người đẹp chọn cho mình một set đồ tập mang sắc đỏ rực rỡ, vừa năng động lại vô cùng quyến rũ - đây cũng là phong cách thời trang gần đây được Sĩ Thanh ưa thích. (Ảnh: IGNV)
Không còn bó hẹp trong không gian phòng gym, bộ đồ tập ôm sát cơ thể đã được Sĩ Thanh biến hóa thành trang phục dạo phố cực thời thượng. Set đồ gồm áo croptop hai dây kết hợp cùng quần legging đồng màu, giúp cô phô diễn trọn vẹn vòng eo "con kiến" và vòng hông quả táo nảy nở. (Ảnh: IGNV)
Để tạo điểm nhấn và tăng thêm phần thanh lịch, Sĩ Thanh khéo léo phối cùng một chiếc áo khoác cardigan màu trắng kem hờ hững bên vai, đi kèm chiếc túi xách to bản tone-sur-tone với trang phục. (Ảnh: IGNV)
Chiếc kính gọng đỏ thời trang không chỉ giúp bảo vệ đôi mắt mà còn hoàn thiện vẻ ngoài hiện đại, cá tính của nữ nghệ sĩ. (Ảnh: IGNV)
Giữa không gian quán cafe được trang trí lộng lẫy, hình ảnh cô nàng cầm chiếc bánh ngọt tạo hình cây thông Noel trong trang phục đỏ rực rỡ đã tạo nên những khung hình đậm chất Giáng sinh. (Ảnh: IGNV)
Để tự tin diện những bộ cánh "khó nhằn" này, Sĩ Thanh đã trải qua một quá trình tập luyện và giữ gìn vóc dáng vô cùng nghiêm ngặt. Cô là một trong những mỹ nhân Việt nổi tiếng với niềm đam mê Yoga và Gym. (Ảnh: IGNV)
Việc thường xuyên xuất hiện với đồ bó sát không chỉ cho thấy sự tự tin về hình thể mà còn là cách cô truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh, chăm chỉ tập thể dục đến khán giả. (Ảnh: IGNV)
Ở tuổi 38, Sĩ Thanh vẫn giữ được làn da căng bóng và số đo 3 vòng chuẩn chỉnh - minh chứng rõ nhất cho danh xưng "mỹ nhân không tuổi" của showbiz Việt. (Ảnh: IGNV)
