Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
iPhone 17 gây sốt với 10 “lần đầu tiên” chưa từng có

Số hóa

iPhone 17 gây sốt với 10 “lần đầu tiên” chưa từng có

iPhone 17 đánh dấu bước ngoặt với 10 cải tiến chưa từng có: từ màn hình 120 Hz, bộ nhớ 2 TB đến iPhone Air siêu mỏng và sự kiện có phụ đề tiếng Việt.

Thiên Trang (Th)
iPhone 17 là mẫu iPhone bản thường đầu tiên sở hữu màn hình ProMotion 120 Hz mượt mà như dòng Pro.
iPhone 17 là mẫu iPhone bản thường đầu tiên sở hữu màn hình ProMotion 120 Hz mượt mà như dòng Pro.
Apple lần đầu tung phiên bản iPhone 17 Pro Max dung lượng 2 TB với giá gần 64 triệu đồng, đắt nhất lịch sử.
Apple lần đầu tung phiên bản iPhone 17 Pro Max dung lượng 2 TB với giá gần 64 triệu đồng, đắt nhất lịch sử.
iPhone Air ra mắt với độ mỏng chỉ 5,6 mm, trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. (Ảnh: Genk)
iPhone Air ra mắt với độ mỏng chỉ 5,6 mm, trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. (Ảnh: Genk)
Camera selfie của iPhone 17 lần đầu dùng cảm biến vuông 18 MP, hỗ trợ AI căn chỉnh khung hình.
Camera selfie của iPhone 17 lần đầu dùng cảm biến vuông 18 MP, hỗ trợ AI căn chỉnh khung hình.
Apple chính thức khai tử bản 128 GB, toàn bộ iPhone 17 đều khởi điểm từ 256 GB trở lên.
Apple chính thức khai tử bản 128 GB, toàn bộ iPhone 17 đều khởi điểm từ 256 GB trở lên.
Lần đầu tiên iPhone 17 Pro và Air được trang bị tổ hợp ba chip A19, N1 và C1X tối ưu cho Apple Intelligence.(Ảnh: Genk)
Lần đầu tiên iPhone 17 Pro và Air được trang bị tổ hợp ba chip A19, N1 và C1X tối ưu cho Apple Intelligence.(Ảnh: Genk)
Sự kiện ra mắt iPhone 17 lần đầu có phụ đề tiếng Việt, đánh dấu Việt Nam là thị trường hạng 1 của Apple.
Sự kiện ra mắt iPhone 17 lần đầu có phụ đề tiếng Việt, đánh dấu Việt Nam là thị trường hạng 1 của Apple.
iPhone 17 Pro hỗ trợ quay phim ProRes RAW, Genlock và có hệ thống tản nhiệt buồng hơi chuyên nghiệp.
iPhone 17 Pro hỗ trợ quay phim ProRes RAW, Genlock và có hệ thống tản nhiệt buồng hơi chuyên nghiệp.
iPhone Air là mẫu iPhone đầu tiên loại bỏ hoàn toàn khay SIM vật lý, chỉ dùng eSIM.
iPhone Air là mẫu iPhone đầu tiên loại bỏ hoàn toàn khay SIM vật lý, chỉ dùng eSIM.
Lần đầu tiên người dùng Việt được đặt trước và nhận iPhone 17 cùng thời điểm với Mỹ, Nhật và Singapore.
Lần đầu tiên người dùng Việt được đặt trước và nhận iPhone 17 cùng thời điểm với Mỹ, Nhật và Singapore.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (Th)
#iPhone 17 #Apple #đột phá công nghệ #màn hình 120Hz #iPhone Air #cải tiến iPhone

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT