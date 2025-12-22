Hà Nội

Cận cảnh loài khỉ có bộ mặt kỳ lạ, bí hiểm nhất châu Phi

Giải mã

Cận cảnh loài khỉ có bộ mặt kỳ lạ, bí hiểm nhất châu Phi

Loài khỉ râu trắng (Cercopithecus neglectus) là một trong những linh trưởng kỳ lạ nhất châu Phi, sở hữu ngoại hình độc đáo và tập tính sinh học đặc biệt.

T.B (tổng hợp)
Đặc điểm râu trắng nổi bật. Khỉ râu trắng có chòm lông trắng dài quanh mũi và miệng, nhìn như bộ râu của một cụ ông, rất dễ nhận diện. Ảnh: Pinterest.
Lối sống cực kỳ kín đáo. Loài này nổi tiếng nhút nhát, thường bất động hàng phút khi phát hiện nguy hiểm để tránh bị kẻ săn mồi chú ý. Ảnh: Pinterest.
Thường cư trú ven sông. Khỉ râu trắng chủ yếu sinh sống trong rừng rậm ẩm và rừng ven sông tại Trung Phi. Ảnh: Pinterest.
Kích thước nhỏ bé. Chúng có thân hình khá nhỏ so với nhiều loài khỉ khác của châu Phi, giúp di chuyển linh hoạt giữa các tán cây rậm rạp. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn đa dạng. Thức ăn của khỉ râu trắng gồm trái cây, lá non, hạt, côn trùng và đôi khi cả động vật nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc xã hội đơn giản. Chúng thường sống theo nhóm nhỏ với một con đực trưởng thành và vài con cái cùng con non. Ảnh: Pinterest.
Tình trạng bảo tồn đáng lo ngại. Các quần thể khỉ râu trắng đang chịu áp lực lớn từ nạn phá rừng và săn bắt trái phép. Ảnh: Pinterest.
