[INFOGRAPHIC] Samsung Galaxy Buds3 FE Tai nghe thông minh, pin 30 giờ

Galaxy Buds3 FE cân bằng giữa âm thanh chất lượng, AI thông minh và pin bền bỉ - một lựa chọn “ngon - bổ - rẻ” trong phân khúc tai nghe không dây.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh vui đùa bên con trai trong ngày nghỉ, điểm nhấn chính là màn khoe cơ bắp ấn tượng khiến nhiều người trầm trồ.
Adware không chỉ gây khó chịu bằng pop-up mà còn theo dõi thói quen duyệt web, đánh cắp dữ liệu cá nhân và mở đường cho mã độc nguy hiểm hơn.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã ứng dụng rối lượng tử để giúp robot di chuyển mượt mà như người thật, mở ra kỷ nguyên mới cho robot hình người trong tương lai.
Amazon Lens Live, cho phép bạn dí camera vào vật dụng ưng ý ngoài đời để tìm sản phẩm đó trên trang thương mại điện tử của họ.
Trào lưu tạo ảnh bằng AI lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ sai lệch thông tin, ảnh hưởng an ninh mạng trong dịp lễ lớn.
Theo ý tưởng này các khối qubit được các nhà khoa học kết nối với nhau thông qua một thiết bị có giao thức "plug and play" như ghép các mảnh LEGO để tạo hình.
Sau hơn 7 năm phát triển, Hollow Knight Silksong cuối cùng cũng chính thức ra mắt, thỏa cơn khát của cộng đồng game thủ toàn cầu.
Một báo cáo tuyên bố rằng công việc phát triển kính AI của Google đã hoàn tất và HTC sẽ là đơn vị sản xuất.
Từng được ca ngợi là nền tảng AI đầy tham vọng, Tesla Dojo bất ngờ bị khai tử sau sáu năm phát triển, để lại nhiều tranh cãi và tiếc nuối.
Hai thập kỷ trước, Fairbanks ở Alaska đã vận hành siêu pin lớn nhất thế giới, trở thành cứu tinh năng lượng cho hàng chục nghìn cư dân.
HunyuanWorld-Voyager là một mô hình trọng số mở tạo ra chuỗi video 49 khung hình với hoạt cảnh 3D sống động chỉ cần 1 bức ảnh.
Tại Berlin, Dyson trình làng 10 siêu phẩm công nghệ đột phá tái định nghĩa tiện nghi hiện đại.
Salesforce vừa cắt giảm 4.000 nhân sự, CEO khẳng định AI giúp tăng hiệu quả, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là bình phong cho sai lầm quản trị.
Từng bị công ty do chính mình sáng lập sa thải, Steve Jobs đã lập đế chế riêng và quay trở lại để viết nên kỳ tích thay đổi lịch sử Apple.
Tính năng 'Câu trả lời về kiến thức thế giới' của Apple Siri có thể tóm tắt thông tin từ web bằng mô hình AI Gemini của Google.
Năm 2025, các hãng lớn tung ra loạt smartphone siêu nhẹ nhưng vẫn mạnh mẽ, mang đến trải nghiệm di động đỉnh cao cho người dùng hiện đại.
OpenAI sẽ bổ sung công cụ kiểm soát dành cho phụ huynh trong ChatGPT, giúp quản lý tài khoản con và tăng cường an toàn cho thanh thiếu niên.
Google đã cập nhật tính năng LE Audio và Auracast mở rộng để bạn có thể phát nhạc tới nhiều tai nghe cùng một lúc.
UNILAD dùng AI Midjourney phác họa diện mạo con người trong 1.000 năm nữa, nhưng kết quả lại khiến cộng đồng mạng hoang mang và tranh cãi dữ dội.
Cambricon Technologies nổi lên như đối thủ tiềm năng của NVIDIA, khi cổ phiếu tăng gấp 10 lần và doanh thu bùng nổ trong nửa đầu năm 2025.
Netflix đã công bố bản cập nhật cho tính năng "Khoảnh khắc" vào thứ Tư, hiện cho phép người xem chọn điểm bắt đầu và kết thúc để lưu, xem lại và chia sẻ clip.