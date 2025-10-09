[INFOGRAPHIC] Portronics Pico 14, Máy chiếu bỏ túi siêu nhỏ gọn

Portronics Pico 14 là lựa chọn lý tưởng cho những ai cần một máy chiếu siêu gọn nhẹ, phục vụ nhu cầu giải trí cá nhân, thuyết trình nhanh hoặc mang đi du lịch.
Mới đây, Jun Vũ (Vũ Phương Anh) "đốn tim" người hâm mộ khi khoe sắc trong tà áo dài cách tân, phô diễn trọn vẹn sắc vóc thanh tú cùng thần thái "miễn chê".
Meta thử nghiệm bong bóng bạn bè và nâng cấp thuật toán Reels, thể hiện quyết tâm biến Facebook thành nền tảng video cạnh tranh trực tiếp với TikTok.
Samsung ISOCELL HP5 cho ra ảnh độ phân giải 200MP có điểm ảnh 0,5 µm nhỏ nhất hiện nay nhưng không phải là hàng cao cấp.
OpenAI cho phép các nhà phát triển tạo ứng dụng hoạt động trực tiếp trong ChatGPT, mở ra kỷ nguyên mới nơi chatbot trở thành trung tâm kết nối mọi dịch vụ số.
HMD Touch 4G hồi sinh phong cách Nokia Asha huyền thoại, kết hợp thiết kế cổ điển với tính năng thông minh, giá chỉ khoảng 1,2 triệu đồng.
Theo Cục CSGT, việc xử phạt các phương tiện vi phạm bằng camera AI vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn.
Honor vừa ra mắt bộ đôi X5c và X5c Plus giá chỉ từ 2,1 triệu đồng nhưng vẫn có màn hình 90Hz, pin lớn và camera tới 50MP, hứa hẹn gây sốt phân khúc giá rẻ.
Hai nhà nghiên cứu Mỹ cảnh báo xác suất AI siêu trí tuệ tiêu diệt nhân loại có thể lên tới 99%, kêu gọi thế giới dừng ngay việc phát triển AI vượt kiểm soát.
Smartphone ePaper đầu tiên với màn hình Kaleido 3 màu, cấu hình mạnh, giảm mỏi mắt khi đọc dài hơi, mở ra trải nghiệm “lướt không hại mắt” thời hiện đại.
Dù khuyến mãi có thể hút người dùng tải app và mở tài khoản, Gen Z vẫn nhanh chóng rời đi nếu trải nghiệm không mượt, thiếu minh bạch.
Nếu điện thoại đột ngột mất sóng, không nhận được mã OTP hay thông báo đổi SIM dù không yêu cầu, rất có thể bạn đang là nạn nhân của chiêu lừa “chiếm SIM”.
Một số trò chơi đi ngược quy luật, không có hồi kết, không có phần thưởng, và càng nỗ lực, người chơi càng nhận ra chiến thắng chỉ là ảo tưởng.
Meta vừa mở bán kính AI đầu tiên tích hợp màn hình hiển thị, nhưng chỉ ít ngày sau, các hãng Trung Quốc đã tung ra sản phẩm tương tự.
Chỉ với mức giá bằng một nửa flagship của Apple và Samsung, Xiaomi 15T Pro vẫn sở hữu camera 50MP, zoom quang 5x, chip mạnh và màn hình sáng nhất phân khúc.
Pininfarina vừa xác nhận sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình tạo hình cho siêu xe mới - Turbio, được đồng phát triển cùng thương hiệu non trẻ Vittori.
Raul John Aju, thiếu niên Ấn Độ 16 tuổi, gây chú ý khi sáng lập startup AI riêng, phát triển công cụ công nghệ và tuyển chính cha mình làm nhân viên.
Robot Charlotte của hai công ty Úc có thể in 3D một ngôi nhà chỉ trong một đêm và được kỳ vọng sẽ xây dựng căn cứ đầu tiên trên Mặt Trăng trong tương lai gần.
Elon Musk phát động chiến dịch “Cancel Netflix” sau khi một bộ phim hoạt hình có nhân vật chính là người chuyển giới gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.
Từng là huyền thoại thống trị ngành di động, Nokia sụp đổ chỉ sau vài năm. Liệu Microsoft có thật sự là “cú kết liễu”, hay chính Nokia đã tự đánh mất tương lai của mình?
Anthropic ra mắt Claude Sonnet 4.5, mô hình AI lập trình được quảng bá là “tốt nhất thế giới”, trực tiếp đối đầu với ChatGPT của OpenAI.
October, nữ MC xinh đẹp của LPL lại khiến cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện trong bộ váy siêu ngắn tại sự kiện Golden Spatula khiến fan mê mẩn.